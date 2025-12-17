"Ми хочемо повернути нафту": Трамп зробив заяву на тлі чуток про воєнні дії США у Венесуелі

Представники США розглядають можливість воєнних дій проти Венесуели найближчим часом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заявах медійника Такера Карлсона та джерел у Конгресі США.

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За словами Карлсона, який тривалий час аналізує зовнішню політику Вашингтона, офіційне оголошення про військову операцію може прозвучати вже цієї ночі під час виступу президента Дональда Трампа.

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Можливий військовий крок і реакція США

Представники Конгресу США нібито провели закритий брифінг щодо можливого збройного втручання. Карлсон зауважив, що наразі має обмежену інформацію і не може стверджувати про стовідсоткову ймовірність такого сценарію.

Журналіст зазначив, що пряма агресія проти Венесуели, за досвідом останніх десятиліть, рідко відповідає стратегічним інтересам США, тому його прогнози залишаються скептичними.

Проте закриті брифінги та підготовка виступу президента свідчать про реальність такого розвитку подій.

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Трамп і права на нафту у Венесуелі

Тим часом президент Дональда Трамп у своїх заявах повідомив, що Венесуела "забрала землю та права на нафту" американських компаній. Він підкреслив, що минулі втрати стали можливими через недостатню увагу попередньої адміністрації, але тепер це не повториться.

"Ми хочемо це повернути. Вони забрали наші права на нафту. У нас там було багато нафти. Як знаєте, вони вигнали наші компанії, і ми хочемо їх повернути", — заявив Дональд Трамп.

Раніше уряд Сполучених Штатів оголосив нові санкції проти родичів венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро та компаній, пов’язаних із його режимом.

Нагадаємо, не так давно Трамп особисто провів телефонну розмову з венесуельським диктатором Ніколасом Мадуро, під час якої вимагав негайно скласти повноваження.

У відповідь Мадуро, за даними джерел, запропонував передати владу своєму віцепрезиденту в обмін на амністію для себе та найближчого оточення.

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