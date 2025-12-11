Трамп: США захопили нафтовий танкер біля Венесуели
Сполучені Штати перехопили великий нафтовий танкер біля берегів Венесуели.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві президента США Дональда Трампа під час спілкування з журналістами.
За його словами, це один із найбільших танкерів, які коли-небудь були затримані американською стороною.
Деталі операції США
Президент США зазначив, що причини та додаткові обставини перехоплення поки що не розголошуються. Американські ЗМІ з посиланням на трьох посадовців повідомляють, що операцію проводила Берегова охорона США.
Точне місце затримання та назву судна офіційно не вказують. За попередніми даними британської групи Vanguard, мова може йти про танкер Skipper, раніше відомий як Adisa. Судно перебувало під санкціями США за участь у торгівлі іранською нафтою.
Що відомо про захоплений танкер
У звіті Vanguard зазначено, що Skipper, ймовірно, був перехоплений у ніч на середу. Це судно вже перебувало під пильною увагою Вашингтона через зв’язки з іранськими енергетичними операціями.
"Ми щойно захопили танкер біля берегів Венесуели. Дуже великий танкер, фактично найбільший з коли-небудь захоплених", — заявив Дональд Трамп.
Офіційні деталі та можливі наслідки операції США будуть оприлюднені пізніше, після завершення аналізу вилученої інформації.
- До слова, раніше видання New York Post написало, що президент США хоче вигнати Мадуро з Венесуели у Катар та вимагає його негайної відставки.
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