Новости Отношения Венесуэлы и США
4 974

Трамп: США захватили нефтяной танкер у Венесуэлы

Трамп заявил о захвате танкера

Соединенные Штаты перехватили большой нефтяной танкер у берегов Венесуэлы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении президента США Дональда Трампа во время общения с журналистами.

По его словам, это один из крупнейших танкеров, которые когда-либо были задержаны американской стороной.

Читайте также: Трамп заявил, что США начнут удары по Венесуэле "в ближайшее время"

Детали операции США

Президент США отметил, что причины и дополнительные обстоятельства перехвата пока не разглашаются. Американские СМИ со ссылкой на трех чиновников сообщают, что операцию проводила Береговая охрана США.

Точное место задержания и название судна официально не указываются. По предварительным данным британской группы Vanguard, речь может идти о танкере Skipper, ранее известном как Adisa. Судно находилось под санкциями США за участие в торговле иранской нефтью.

Читайте также: "Воздушное пространство над Венесуэлой полностью закрыто", - Трамп

Что известно о захваченном танкере

В отчете Vanguard указано, что Skipper, вероятно, был перехвачен в ночь на среду. Это судно уже находилось под пристальным вниманием Вашингтона из-за связей с иранскими энергетическими операциями.

"Мы только что захватили танкер у берегов Венесуэлы. Очень большой танкер, фактически самый большой из когда-либо захваченных", - заявил Дональд Трамп.

Официальные детали и возможные последствия операции США будут обнародованы позже, после завершения анализа изъятой информации.

Читайте также: Трамп: 82% украинцев "требуют заключить мирное соглашение"

Автор: 

Венесуэла (210) Трамп Дональд (7233) Мадуро Николас (56)
+21
Та піпець, як круто - ВМС найпотужнішої колись держави захопили беззбройне корито.

Наступного разу Трамп похвалиться тим, що підрозділ Дельта надавав копняків пенсіонерам.
11.12.2025 00:13
+15
11.12.2025 00:13
+12
Педофіли я так розумію ось цих
11.12.2025 00:46
Слава сера Френсіса Дрейка,не дає спати Рижому.
11.12.2025 00:11
лаври українських БЕКів на давали донні спати.

але ж, донні, ВМФ України - Військо, яке веде війну, а вот ти займаєшся відвертим розбоєм !

.
11.12.2025 01:28
І до того ж наші БЕКі палять пусті танкери (щоб не було розливу нафти), а тут невідомо.
11.12.2025 06:02
А тут мабуть танкер повний нафти.
Приліплять наклейку made in USA і продадуть тому ж Китаю чи Індії.
11.12.2025 08:39
11.12.2025 00:13
CNN
За словами посадовця, судно на ім'я «Скіппер» перевозило венесуельську нафту. Раніше танкер був пов'язаний з іранською нафтою, і федеральний суддя видав ордер на його арешт через ці зв'язки.

За словами високопосадовця, судно, яке прямувало до Куби, врешті-решт мало потрапити до Азії після того, як ним посередницьки розпорядилися кубинські продавці, і він додав, що можливі додаткові арешти в найближчі тижні, оскільки США чинять тиск на Мадуро.
11.12.2025 05:16
11.12.2025 05:17
11.12.2025 05:27
Так вони ж з "наркотрафіком" борються... Чи нафта - це новий вид наркотику?
11.12.2025 05:32
Але ж на російський "наркотик" Трамп не клює.
Та й взагалі, в США всім заправляють мексиканські наркокартелі.
11.12.2025 05:39
Авіценні приписують вислів: "Коли лікар стає "торгашем" - де хворому знайти цілителя?"
Трамп - не політик... Він саме "торгаш".... Бо інтереси грошові, для нього, набагато більш варті, ніж політичні та іміджені... В погоні за примарною матеріальною вигодою, він знищує авторитет США, як "світового арбітра". Знищує те, що будували американці, починаючи з часів Рузвельта...
11.12.2025 06:06
З Трампом все правильно.
Але світ змінився і США потрібно міняти стратегію.
Проте з варварськими, "торгашськими" методами Трампа, США більше втратить, ніж отримає.
11.12.2025 06:20
Згоден... Однак, боюся, що "Слон в посудній лавці", встигне покрушить усе так, що США буде його правління "викашлювать" років п"ятнадцять... А Китай, у цей час, захоплюватиме економічні ринки та політичний вплив у світі...
показать весь комментарий
11.12.2025 06:28
сховайся..
11.12.2025 07:42
11.12.2025 08:25
11.12.2025 09:15
танкер заповнили трумпівською наркотою
11.12.2025 07:16
Наркота, нафта, рідкоземельні метали, та інше - це все ТОВАР. Якщо товар користується попитом, розвивається БІЗНЕС. Щоб бізнес знищить, треба зробить його "неприбутковим"... Коли винайшли процес виробництва бутадіону (синтетичного каучуку), вирощування гевеї стало неприбутковим, і захиріло (у СРСР вже не пам"ятають, як у 40-ві вирощували "кок-сагиз"). Коли автомобілі перейдуть масово нак альтернативні джерела енергії, почнеться спад нафтодобувної та нафтопереробної промисловості.
Те ж саме очікує і виробництво природних наркотиків. Уже зараз "синтетика" все більше відвойовує у них, позиції - бо вона дешевша у виробництві, набагато сильніше діє, на одиницю маси, і їх виробництво може буть максимально наближене до "споживачів"...
11.12.2025 07:31
А тим часом сьогодні -
..
11.12.2025 00:13
ВМФ України - 21 століття.
US NAVY - 18 століття піратів Дрейка

не переплутайте !
саме так блокуються танкери.

.
11.12.2025 02:12
Та піпець, як круто - ВМС найпотужнішої колись держави захопили беззбройне корито.

Наступного разу Трамп похвалиться тим, що підрозділ Дельта надавав копняків пенсіонерам.
11.12.2025 00:13
.... в мятєжному Чикаго, згідно дозволу застосування US ARMY проти громадян США, відповідно стратегічній доктрині трампа

.
11.12.2025 01:51
старий ти щоб бути піратом , а ось підарасом самий раз !
11.12.2025 00:14
Президент Колумбії Густаво Петро: "Клан педофілів хоче зруйнувати нашу демократію. Щоб не допустити оприлюднення списку Епштейна, вони посилають військові кораблі вбивати рибалок і загрожують нашому сусідові вторгненням через їхню нафту. Вони хочуть перетворити цей регіон на ще одну Лівію, повну рабів".

11.12.2025 00:18
А мiнуси? 😃
11.12.2025 00:20
Густаво обіцяв відрізати Трампу голову якщо він сунеться в Колумбію. Трамп явно злякався, бо навіть не відповів йому.
показать весь комментарий
11.12.2025 00:25
колумбійці проходять стажування в ЗСУ - безпілотниками повідривають бошки янки.

.
11.12.2025 01:53
Педофіли я так розумію ось цих
11.12.2025 00:46
Південна Америка завжди була кублом комуністів. Але загалом це відображення картини який сприймають білий Захід в іншому світі. Цивілізованому світу пора знімати рожеві окуляри і перестати одіозно менторствувати. Західна політична еліта та ЗМІ живуть у власній вигаданій бульбашці.
11.12.2025 00:48
Угу,а трампушка комунист,чи просто педофіл на якого є компромат?
11.12.2025 01:41
латіноси - комуністи,
трамп - фашист...

какая разніца ?
аби фонарі світили і вулиці були заасхвальтовані

.
11.12.2025 01:55
1500+ танкерів рашки прдовжують возити?
11.12.2025 00:19
бо це ж наша проблема а не їх, от якби вони наркотики до США завозили була б реакція, а так вони тільки до рашки завозять)
11.12.2025 00:44
які наркотики ?

притомні люди в США на пальцях показували, що наркотичному катеру треба ВІСІМ разів заправитись, аби доплисти до Флоріди

.
11.12.2025 01:57
Трамп хоче себе увіковічити на Золотому Доларі.
11.12.2025 00:20
увіковічниться на....

ДЕРЕВ'ЯНОМУ доларі

з такою політикою, коли долар перестане бути першою світовою валютою

.
11.12.2025 01:59
Герої всраті.
11.12.2025 00:22
Это тот танкер, который в Черном океане подбили Украинские дроны?
Ой як невдобно.
У ***** и тампона что с ******?
11.12.2025 00:26
мабуть потім він мав йти в новорасєйськ під загрузку, але донні його врятував від жахливих українських БЕКів

.
11.12.2025 02:01
Так цеж пабєда. Уррррряяя трампону.
11.12.2025 00:29
Молодцы американцы!
Венесуэльцы точно им аплодируют
Иметь такие запасы нефти
И быть нищей страной!
Пусть Трамп разберется хотя бы с этим
Да и вообще
Всюду куда заходили США
Экономика начинала расти
Принимались демократические законы
В Афганистане женщины пошли учиться !!!!!
Терпеть не могу Трампа
Но если он даст под зад МАДУРО и ЗЕЛЕНСКОМУ
Скажу - спасибо!!!
11.12.2025 00:31
Галина-на редкость толково и умно
11.12.2025 00:55
И вы правы"наредкость"
11.12.2025 08:32
Трамп кинул афганских женшин подписавши договор с талибами(который потом выполнил Байден)
11.12.2025 01:43
Так и есть
А почему так произошло?
А потому что американцы узнали
Про зашкаливающую коррупцию власти в Афганистане
Узнали о том,как краги американские деньги
И американцы послали все к чертям
Ровно также происходит сейчас и с нами
Ужасно?
Ну конечно
Но в определенном смысле - это справедливо
Когда вам помогают
Когда вам дают деньги
Нельзя просто взять и насрать на головы тем странам
Которые это делают
11.12.2025 01:48
Боїнг за 500 млн дол. з "тюнінгом" з золота і т.д. від Катара.
ДВА МІЛІАРДИ долярів кушнеру від Саудівської Аравії "бєзвозмєздного кредиту"!!!!

єто как ?
НЄТ !
єто нє корупція !

.
11.12.2025 02:06
ах да !

Україна - два триліони доларів.

продана !

.
11.12.2025 02:28
згоден !
ці два ує..бища, трампон та буйло, ще НЕ зрозуміли з ким зв'язались !

короче, по триліону відступних з кожного з цих підофілів і вони свободні !
.
11.12.2025 03:29
Ну это тоже ДВУШКА !
Только НА ВАШИНГТОН
Вот только ДВУШКУ НА ВАШИНГТОН дали прилюдно
Расстрезвонили на всех телеканалах
А вот чтобы про нашу ДВУШКУ мир узнал
У нас и КАРТОННЫЙ МАЙДАН
И прослушку пришлось ставить
НБУ наизнанку вывернулось
Так что - как говорят в Одессе
Разница- таки есть...
11.12.2025 02:52
Ну от і війна на морі.
А дурні 🐸 гигикали і у 2008 і у 2014 , коли казали що заварюється світова війна
11.12.2025 00:36
Ну герої ви мої. Таку військову операцію провернули. Скільки авіації, авіаносців і есмінців задіяно було в цій величезній операції? Напевно пару трильйонів доларів коштувала ця операція.
11.12.2025 00:43
....і тисяча генералів США віджимались по команді унтєра гексета

.
11.12.2025 02:08
В далекому минулому 1962 році США запровадили морську блокаду Куби, яка завершилась Карибської кризою та "мировою угодою" з СРСР.
Воістину, "Історія повторюється: спочатку як трагедія, потім як фарс". Тодішня драма ядерного протистояння двох систем і наддержав, холодна війна та битва ідеологій. І сьогоднішня вистава "непримиренної боротьби з наркотрафіком", а по суті - за нафторесурс, що по ходу нагадує тактику сомалійських піратів та супроводжується періодичним розстрілом рибальських човників силами авіаносного угрупування.
11.12.2025 00:44
Категорически не согласна!!!
То есть вы хотите
Чтобы американцы помогли Венесуэле
Убра ли Мадуро
Провели реформы
Вложились в создание развитой нефтеструктуры
А это безумно дорого
Подняли уровень жизни почти голодающей Венесуэлы
И чтобы все это американцы сделали - просто за СПАСИБО?
Простите ,а что лично вы делаете просто за СПАСИБО не родным людям?
Максимум ,я думаю - дверь соседке в подъезд открываете
А вот если соседка попросит вас сделать ей ремонт в квартире?
Вы его за СПАСИБО будете делать?
Сами материалы купите ?
Рабочих сами наймете и заплатите им?
Все в этом мире имеет цену
Ну сколько можно хотеть ШАРЫ?
11.12.2025 01:59
Дякую за цікаву думку про "шару" "по собственному хотенью, по моєму велетню...".
Вона нагадала давню історію воєнних часів ДСВ, що розповіла моя бабця.
Так от, у 1944-му році в ході наступу радянський військ у нашу родинну хату завітав рускій солдат. Його запросили на обід-вечерю - що було у хаті, те й подали. Але він відмовився та вимагав, щоби стара господиня йому зварили суп-капусняк.
- "та з чого ж мені варити? - немає м'яса, а за картоплею, горохом і капустою треба спускатись у глибокий підвал. Я стара, мені важко. Може яєшню посмажити?" - спитала господиня;
- "Нет. Я сказал вари щі. Я ж тебя освободил." - гаркнув квартирант;
- "А я тебе хіба просила? щоби ти мене асвабаждав..." - сказала стара.
11.12.2025 08:42
А Україна потопила флагманський крейсер Росії.
11.12.2025 00:44
О так, як то кажуть відчуй різницю)
Взагалі США під началом Трампа нічого не можуть довести до логічного кінця, то з хуситами воювали і на кінець 2025 року ситуація виглядає як складний військово-політичний глухий кут, а не як перемога Вашингтона. Хоча США та їхні союзники завдали значної шкоди військовій інфраструктурі хуситів, досягти стратегічних цілей повного припинення атак на судноплавство та знищення потенціалу угруповання не вдалося.Те саме з Іраном, поява ядерної зброї у якого буде не приємною несподіванкою для Вашингтона.
11.12.2025 01:02
О заживут теперь!
11.12.2025 00:54
це найбільший танкер за всю історію світу, і захопили його не аби-хто, а сша на чолі з найкращим президентом у всесвіті
11.12.2025 01:14
Пів Малюка косить.
11.12.2025 01:43
Малюк займається політикою і виконанням злочинних забаганок Банкової, а от БЕКи та операції з ними перебувають в компетенції чинів понижче рангом, справжніх офіцерів СБУ.
11.12.2025 08:51
Еее. Палєво, ви ж "наркотою" наче боротися туди поперлись. А тут танкер з нафтою. Чи все, куди приходять США, перетворюється на нафту? Так був танкер з наркотою, тіки захопили, **** - нафта!
11.12.2025 02:25
потужно захопили самий потужний танкер в світі
11.12.2025 02:42
11.12.2025 04:52
Перша серія найдорожчого серіалу "Пірати Карибського моря". Отак воно "воює". Спочатку дедлайни, погрози та шантаж. А потім тупо цивільні судна на абордаж бере.
11.12.2025 06:45
А ось і відео цього хєроїчного дійства:



https://streamable.com/9r3s1i
11.12.2025 07:04
Якби ж то дурну енергію трампа направити в потрібне русло, а, Вітькофф та Кушнер?
11.12.2025 07:14
 
 