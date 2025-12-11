Трамп: США захватили нефтяной танкер у Венесуэлы
Соединенные Штаты перехватили большой нефтяной танкер у берегов Венесуэлы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении президента США Дональда Трампа во время общения с журналистами.
По его словам, это один из крупнейших танкеров, которые когда-либо были задержаны американской стороной.
Детали операции США
Президент США отметил, что причины и дополнительные обстоятельства перехвата пока не разглашаются. Американские СМИ со ссылкой на трех чиновников сообщают, что операцию проводила Береговая охрана США.
Точное место задержания и название судна официально не указываются. По предварительным данным британской группы Vanguard, речь может идти о танкере Skipper, ранее известном как Adisa. Судно находилось под санкциями США за участие в торговле иранской нефтью.
Что известно о захваченном танкере
В отчете Vanguard указано, что Skipper, вероятно, был перехвачен в ночь на среду. Это судно уже находилось под пристальным вниманием Вашингтона из-за связей с иранскими энергетическими операциями.
"Мы только что захватили танкер у берегов Венесуэлы. Очень большой танкер, фактически самый большой из когда-либо захваченных", - заявил Дональд Трамп.
Официальные детали и возможные последствия операции США будут обнародованы позже, после завершения анализа изъятой информации.
- К слову, ранее издание New York Post написало, что президент США хочет изгнать Мадуро из Венесуэлы в Катар и требует его немедленной отставки.
За словами посадовця, судно на ім'я «Скіппер» перевозило венесуельську нафту. Раніше танкер був пов'язаний з іранською нафтою, і федеральний суддя видав ордер на його арешт через ці зв'язки.
За словами високопосадовця, судно, яке прямувало до Куби, врешті-решт мало потрапити до Азії після того, як ним посередницьки розпорядилися кубинські продавці, і він додав, що можливі додаткові арешти в найближчі тижні, оскільки США чинять тиск на Мадуро.
Взагалі США під началом Трампа нічого не можуть довести до логічного кінця, то з хуситами воювали і на кінець 2025 року ситуація виглядає як складний військово-політичний глухий кут, а не як перемога Вашингтона. Хоча США та їхні союзники завдали значної шкоди військовій інфраструктурі хуситів, досягти стратегічних цілей повного припинення атак на судноплавство та знищення потенціалу угруповання не вдалося.Те саме з Іраном, поява ядерної зброї у якого буде не приємною несподіванкою для Вашингтона.
