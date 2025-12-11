Трамп: США захватили нефтяной танкер у Венесуэлы

Соединенные Штаты перехватили большой нефтяной танкер у берегов Венесуэлы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении президента США Дональда Трампа во время общения с журналистами.

По его словам, это один из крупнейших танкеров, которые когда-либо были задержаны американской стороной.

Детали операции США

Президент США отметил, что причины и дополнительные обстоятельства перехвата пока не разглашаются. Американские СМИ со ссылкой на трех чиновников сообщают, что операцию проводила Береговая охрана США.

Точное место задержания и название судна официально не указываются. По предварительным данным британской группы Vanguard, речь может идти о танкере Skipper, ранее известном как Adisa. Судно находилось под санкциями США за участие в торговле иранской нефтью.

Что известно о захваченном танкере

В отчете Vanguard указано, что Skipper, вероятно, был перехвачен в ночь на среду. Это судно уже находилось под пристальным вниманием Вашингтона из-за связей с иранскими энергетическими операциями.

"Мы только что захватили танкер у берегов Венесуэлы. Очень большой танкер, фактически самый большой из когда-либо захваченных", - заявил Дональд Трамп.

Официальные детали и возможные последствия операции США будут обнародованы позже, после завершения анализа изъятой информации.

К слову, ранее издание New York Post написало, что президент США хочет изгнать Мадуро из Венесуэлы в Катар и требует его немедленной отставки.

