Трамп хочет изгнать Мадуро из Венесуэлы в Катар и требует немедленной отставки, - СМИ

Администрация президента США Дональда Трампа наращивает политическое и военное давление на власти Венесуэлы, пытаясь добиться отставки Николаса Мадуро.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале издания New York Post со ссылкой на источники, приближенные к администрации.

По данным инсайдеров, государственный секретарь США Марко Рубио предложил рассмотреть Катар как потенциальное место для переезда венесуэльского лидера.

Страны Персидского залива нередко играют роль посредников и принимают лидеров, потерявших власть, пытаясь укрепить отношения с Соединенными Штатами.

Катар как возможное убежище для Мадуро

Источники отмечают, что обсуждение возможного переезда Мадуро носит чисто дипломатический характер. Сам венесуэльский президент никаких шагов по переезду или приобретению недвижимости в Дохе не предпринимает.

Катар имеет значительный опыт в роли международного посредника: он участвовал в переговорах между Израилем и ХАМАС и принимал политических деятелей из регионов, охваченных конфликтами.

"Рассмотрение Катара - это скорее инструмент дипломатического давления, чем реальная подготовка к бегству Мадуро", - отметил источник, знакомый с переговорами.

Разговор Трампа с Мадуро и возможный сценарий отставки

На прошлой неделе Дональд Трамп лично провел телефонный разговор с Николасом Мадуро, во время которого потребовал немедленно сложить полномочия.

В ответ Мадуро, по данным источников, предложил передать власть своему вице-президенту в обмен на амнистию для себя и ближайшего окружения. Обсуждение этого варианта продолжается, однако официальных комментариев от Вашингтона или Каракаса пока нет.

Борьба с наркотиками

С возвращением к власти в 2025 году Трамп сделал борьбу с наркотиками, в частности - фентанилом, одним из своих приоритетов. Мадуро он прямо называет главным "наркобароном".

После концентрации американских сил в Карибском море Трамп заявил, что США вскоре примут меры против венесуэльских наркоторговцев на суше.

Ранее мы сообщали, что США готовят три сценария действий для отстранения Мадуро от власти.

