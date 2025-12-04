РУС
Новости Отношения Венесуэлы и США
3 193 37

Трамп хочет изгнать Мадуро из Венесуэлы в Катар и требует немедленной отставки, - СМИ

США рассматривают Катар как место изгнания Мадуро

Администрация президента США Дональда Трампа наращивает политическое и военное давление на власти Венесуэлы, пытаясь добиться отставки Николаса Мадуро.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале издания New York Post со ссылкой на источники, приближенные к администрации.

По данным инсайдеров, государственный секретарь США Марко Рубио предложил рассмотреть Катар как потенциальное место для переезда венесуэльского лидера.

  • Страны Персидского залива нередко играют роль посредников и принимают лидеров, потерявших власть, пытаясь укрепить отношения с Соединенными Штатами.

Катар как возможное убежище для Мадуро

Источники отмечают, что обсуждение возможного переезда Мадуро носит чисто дипломатический характер. Сам венесуэльский президент никаких шагов по переезду или приобретению недвижимости в Дохе не предпринимает.

Катар имеет значительный опыт в роли международного посредника: он участвовал в переговорах между Израилем и ХАМАС и принимал политических деятелей из регионов, охваченных конфликтами.

"Рассмотрение Катара - это скорее инструмент дипломатического давления, чем реальная подготовка к бегству Мадуро", - отметил источник, знакомый с переговорами.

Разговор Трампа с Мадуро и возможный сценарий отставки

На прошлой неделе Дональд Трамп лично провел телефонный разговор с Николасом Мадуро, во время которого потребовал немедленно сложить полномочия.

В ответ Мадуро, по данным источников, предложил передать власть своему вице-президенту в обмен на амнистию для себя и ближайшего окружения. Обсуждение этого варианта продолжается, однако официальных комментариев от Вашингтона или Каракаса пока нет.

Борьба с наркотиками

С возвращением к власти в 2025 году Трамп сделал борьбу с наркотиками, в частности - фентанилом, одним из своих приоритетов. Мадуро он прямо называет главным "наркобароном".

После концентрации американских сил в Карибском море Трамп заявил, что США вскоре примут меры против венесуэльских наркоторговцев на суше.

+7
Як завжди - полякає, а потім почнуться пісділи. А потім і мадуро залишиться, і війни не буде.
показать весь комментарий
04.12.2025 00:21 Ответить
+6
А чого вигнати? Мадура хіба не хоче миру як друг *******? Не хоче торгувати нафтою з Америкою? Не хоче щоб його солдати не гинули?

Америка остаточно перетворюється на опущену сестройобію.
показать весь комментарий
04.12.2025 00:20 Ответить
+6
І в цей же час рудий кретин вкотре побачив мир в очку куйла. Коли б уже цього ржавого ідіота хтось переїбав чимось важким
показать весь комментарий
04.12.2025 00:21 Ответить
з кацапами зараз у мадури особливої любові немає - дєнєх нєт

.
показать весь комментарий
04.12.2025 00:36 Ответить
мадура то хоче, але Америка не дуже хоче, щоб мадура торгував з ними нафтою, з родовищ, які вони ж і розробляли і були у них в концесії, а мадура раптом вирішив, що можна націоналізувати чуже і на всьому готовому жити, так не вийшло.
показать весь комментарий
04.12.2025 08:00 Ответить
Пора скинутися на хорошу снайперську гвинтівку для Лі Харві Освальда 2.0, щоб з одного пострілу.
,
показать весь комментарий
04.12.2025 00:51 Ответить
Американські збройні магнати вже "пішли з шапкою по кругу"... Бо Європа почала переглядать свою полідику стосовно закупок американської зброї... Хто ж буде купувать товар у країни, яка живе по принципу "сьогодні - ДВА, а завтра - ПІВТОРА..."? Трамп - "людина настрою"... "Встав з лівої ноги" вранці, а під вечір передумав...
показать весь комментарий
04.12.2025 04:05 Ответить
почитай виступ гарі каспарова у галіфаксі нещодавно . може хоч якось порозумнішаєш
показать весь комментарий
04.12.2025 07:54 Ответить
Підтримую бомбардування мадури заради дешевої нафти, щоб кремль не отримував прибуток
Наказую атакувати 🚀🚀🚀
показать весь комментарий
04.12.2025 00:33 Ответить
трамп поводить себе як терорист, сподіваюсь його грохнуть інші терористи.
показать весь комментарий
04.12.2025 00:34 Ответить
Ну в даному випадку Мадура - мудак рідкісний, який незаконно посідає президентський пост. Він гробить країну, а опозицію не допускають до виборів. І так, він воділа автобуса в минулому - тупий бидло-люмпен
показать весь комментарий
04.12.2025 00:36 Ответить
все вірно, але я за те, щоб спочатку ООН визнала мадуро лохом і узурпатором, і потім інші країни почали діяти. Я хочу, щоб все було за законами.
показать весь комментарий
04.12.2025 00:38 Ответить
Ваше ООН безхребетна та організація що як виявилося замішана в фінансуванні терористів і іншої наволочі.
показать весь комментарий
04.12.2025 01:07 Ответить
Ну пустять Трампа з його жидами в Венелуелу, так вони викачають всю нафту і хер що попаде з того народу Венесуели. Так як ненаситні кацапи з тими ж жидами викачали нафту у Західному Сибіру, де живуть ханти і ненці-мансі. Що ці народи одержали від ненаситних лаптєногих?
показать весь комментарий
04.12.2025 00:47 Ответить
Народу як раз перепаде, жить хоть трохи налагодиться.
показать весь комментарий
04.12.2025 01:08 Ответить
Я дивлюся, ти "ахрєнєнний" знавець народів?
Ма́нсі, раніше ю́гра (у́гри) - народ угорської гілки угро-фінської сім'ї народів. Раніше об'єднувався зі спорідненим народом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8 хантами під загальною назвою обські угри чи югра.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 Мансійська мова належить до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8 фіно-угорської групи https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8 Уральської мовної сім'їhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%96#cite_note-2 [

Ненці - це самодійський народ, що проживає на півночі Євразії в Росії, від Кольського півострова до Таймиру, а також на територіях Ненецького та Ямало-Ненецького автономних округів
показать весь комментарий
04.12.2025 04:11 Ответить
Перестань звіздіти. Як Мадуро гробить країну? З точністю до навпаки: не дає її розграбувати американським буржуям. В Україні прийшла до влади опозиція в 2019 і привела за собою Міндичів, Цукерманів і Шефірів. На хрена Венесуелі така опозиція? Крім того ти не знаєш змісту слова люмпен, Мадуро ніяк не люмпен, а виходець з робочого класу- пролетарій.
показать весь комментарий
04.12.2025 01:14 Ответить
Что за бред ? торговля со Штатами озолотит венесуэльцев только если этим будут заниматься штатовские компании вслед за ними финансовые какие то производства бизнес.... вы батенько точно не с болот пишете? Прет от ваших писулек ороковской мочой))))))
показать весь комментарий
04.12.2025 02:19 Ответить
джонік !!! венесуела має 18% світовіх покладів нафти і у пролетарія мадуро зарплата 2 доллара сша в місяць у пролетаріату . мадуро часто сниться уго чавес той що здох і говорить ..вєрной дорогой ідьотє таваріщі..
показать весь комментарий
04.12.2025 08:00 Ответить
Дядя Венесуела 2 роки тому через ціх мадурів чуть з голоду не вмерла-це без зими і проблем з війною.Покі там були не диктатори то вони жили мабудь найкраще в латиносії
показать весь комментарий
04.12.2025 08:28 Ответить
То есть, один раз замарал руки черной или другой " не благородной" работой-- и в политику зась?
показать весь комментарий
04.12.2025 02:02 Ответить
Мой прогноз-Рыжий Так и добьет Шофёра
показать весь комментарий
04.12.2025 00:34 Ответить
Не спіши. Куба під носом у США і все рівно їм обломилося. А В'єтнам із Афганістаном цій країні -інваліду США показують дулі.
показать весь комментарий
04.12.2025 00:41 Ответить
Якби ви дебіли вчили історію, а не цитували різну ***** з інтернету, ціни би вам не було.
показать весь комментарий
04.12.2025 01:09 Ответить
Тебе в свинюшнику виховували? Якщо так то йди до свиней, а не до людей на Цензор.
показать весь комментарий
04.12.2025 01:16 Ответить
Куба нахер нікому не потрібна бо там нічого нема.
А в мадури багато нафти яку цей дегенерат не може експортувати через санкції. Отже якщо прибрати їбануту комуняку, то виграють усі крім тих кому вигідна дорога нафта.
показать весь комментарий
04.12.2025 03:30 Ответить
Я так розумію Трамп телефонував Мадуро з дозволу парня Бальоді із Москви?
показать весь комментарий
04.12.2025 00:41 Ответить
Кім чен ин з ядеркою - трамп ручкається
Маудура без ядерки - трамп знищує

Хто там ще проти української ядерки?
показать весь комментарий
04.12.2025 00:48 Ответить
Всі розумні, окрім блаженних типу тебе. Навіть будь в нього ядерна, нічого би це не змінило.
показать весь комментарий
04.12.2025 01:10 Ответить
Це б змінило геть усе.
показать весь комментарий
04.12.2025 03:31 Ответить
Мадуро бабло на війну дає кремлю ,китай кришує ринок збуту наркотрафіку на все США ...
показать весь комментарий
04.12.2025 00:52 Ответить
мадуро врятується черговим чудовим пісділом, а потім про нього у США забудіть, і все знов піде своїм чередом.
показать весь комментарий
04.12.2025 01:04 Ответить
Друг ***** Мадуро чхати хотів на хатєлкі платного агента московської молі. Бо він друг не за гроші а за комсомольську ідею. Кожному по безкоштовному тролейбусу. Чи чим він там керував до президенства. В Україні ми вже таке проходили. Проходим. Кожен баріста президент. Як і кожен мерчандайзер.
показать весь комментарий
04.12.2025 01:26 Ответить
нічим від рузкіх не відрізняються, тому і дружать
показать весь комментарий
04.12.2025 01:26 Ответить
Я звісно не підтримую ані Мадуро, ані те, що це ***** зробило з країною, перетворивши її на державний наркокартель, але ж і США туди не з наркотою боротися лізуть, як вони *******, тож дуже б хотілось, щоб американцям там дали хорошої *****.
показать весь комментарий
04.12.2025 02:21 Ответить
Не дадуть. Бо амери або взагалі туди не полізуть або обмежаться точковим зміщенням мадури.
показать весь комментарий
04.12.2025 03:33 Ответить
Американская армия это не кацапские зеки и бомжи.
показать весь комментарий
04.12.2025 07:01 Ответить
 
 