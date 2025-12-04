Трамп хочет изгнать Мадуро из Венесуэлы в Катар и требует немедленной отставки, - СМИ
Администрация президента США Дональда Трампа наращивает политическое и военное давление на власти Венесуэлы, пытаясь добиться отставки Николаса Мадуро.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале издания New York Post со ссылкой на источники, приближенные к администрации.
По данным инсайдеров, государственный секретарь США Марко Рубио предложил рассмотреть Катар как потенциальное место для переезда венесуэльского лидера.
- Страны Персидского залива нередко играют роль посредников и принимают лидеров, потерявших власть, пытаясь укрепить отношения с Соединенными Штатами.
Катар как возможное убежище для Мадуро
Источники отмечают, что обсуждение возможного переезда Мадуро носит чисто дипломатический характер. Сам венесуэльский президент никаких шагов по переезду или приобретению недвижимости в Дохе не предпринимает.
Катар имеет значительный опыт в роли международного посредника: он участвовал в переговорах между Израилем и ХАМАС и принимал политических деятелей из регионов, охваченных конфликтами.
"Рассмотрение Катара - это скорее инструмент дипломатического давления, чем реальная подготовка к бегству Мадуро", - отметил источник, знакомый с переговорами.
Разговор Трампа с Мадуро и возможный сценарий отставки
На прошлой неделе Дональд Трамп лично провел телефонный разговор с Николасом Мадуро, во время которого потребовал немедленно сложить полномочия.
В ответ Мадуро, по данным источников, предложил передать власть своему вице-президенту в обмен на амнистию для себя и ближайшего окружения. Обсуждение этого варианта продолжается, однако официальных комментариев от Вашингтона или Каракаса пока нет.
Борьба с наркотиками
С возвращением к власти в 2025 году Трамп сделал борьбу с наркотиками, в частности - фентанилом, одним из своих приоритетов. Мадуро он прямо называет главным "наркобароном".
После концентрации американских сил в Карибском море Трамп заявил, что США вскоре примут меры против венесуэльских наркоторговцев на суше.
- Ранее мы сообщали, что США готовят три сценария действий для отстранения Мадуро от власти.
Америка остаточно перетворюється на опущену сестройобію.
Наказую атакувати 🚀🚀🚀
А в мадури багато нафти яку цей дегенерат не може експортувати через санкції. Отже якщо прибрати їбануту комуняку, то виграють усі крім тих кому вигідна дорога нафта.
Маудура без ядерки - трамп знищує
Хто там ще проти української ядерки?