РУС
Новости Выборы в США
1 345 24

Илон Маск предположил, что вице-президент Венс станет следующим президентом США

Маск - о предстоящих выборах в США

Американский миллиардер Илон Маск во время внутреннего разговора с бывшими коллегами высказал предположение, что действующий вице-президент США Джей Ди Венс может стать следующим президентом страны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Politico со ссылкой на информированные источники.

По информации журналистов, Маск озвучил свое мнение во время выступления перед сотрудниками ведомства, занимающегося повышением эффективности работы федерального правительства (DOGE), 22 ноября. Событие записывали на видео, но не транслировали публично.

Маск: США стоят перед "большим 12-летним периодом"

Во время речи основатель Tesla заявил, что страна может вступить в "большой 12-летний период", имея в виду действующий президентский срок Дональда Трампа, а также два возможных будущих срока Джей Ди Венса.

В материале Politico отмечается, что Маск в последнее время существенно укрепил свои отношения с вице-президентом, и это также повлияло на его прогноз.

Выборы президента США: что известно

Выборы президента Америки должны состояться в 2028 году. Вице-президент США Джей Ди Венс до сих пор не подтвердил, планирует ли он выдвигать свою кандидатуру.

Дональд Трамп, в свою очередь, не сможет баллотироваться снова: 22-я поправка к Конституции США позволяет находиться на посту президента не более двух сроков.

Топ комментарии
+11
А США до того часу доживуть?
03.12.2025 20:36 Ответить
+5
тупий і ще тупіший - це триндец
03.12.2025 20:36 Ответить
+5
Не приведи господь! Нам і цього дурня Трампа забагато...
03.12.2025 20:41 Ответить
А США до того часу доживуть?
03.12.2025 20:36 Ответить
У США стандрат медоглядів профілактичних мінімум 4-6 міс , а у короля - останні дві ( а вже були у 2025 р) Жовтень- листопад .... - МРТ котре показує що він найздоровіший усіх байденів замоллоду
03.12.2025 20:47 Ответить
Тому ВІЦЕ -през так активно став чутним у міжнародних дєлішках , а насправді його робота - внутрянка ...
А ВІЦЕ -це банда яйцеголових з силіконової долини УЛЬТРА проросійських- ну за методами правління й як приклад рашка - 100 відсотків
03.12.2025 20:50 Ответить
Ці йо*нуті ніяк не угомоняться. Тут би ще цього придурка рудого пережить би та морду цього соціопата маска менше бачити.
03.12.2025 20:36 Ответить
тупий і ще тупіший - це триндец
03.12.2025 20:36 Ответить
"Кава в Криму"
Ракет на 2-3 масованих пуски...
Вони не в бАданова черпають інфу і гадають на кавовій гущі?
03.12.2025 20:37 Ответить
03.12.2025 20:39 Ответить
Тобі ж Трамп копняка дав - чого ти знову до них в"яжешся?
03.12.2025 20:40 Ответить
Он их с самого начала фининсировал вместе с Тилем .Это группировка так называемых технофашистов миллиардеров лицом которых выступает Венс.Трамп же из другой группы поддерживающих его христианских националистов идеологами которой являются Стив Беннон ,некий поклонник гитлера и нацистов Фуэнтес недавно убитый Чарли Кирк и.Эти две группы формально обьединились вокруг трампа ,чтобы победить на выборах но втайне ненавидят друг друга и всячески ставят палки в колеса своим коллегам из другой группировки .Одной из таких палок стало увольнение Маска
03.12.2025 21:21 Ответить
Не приведи господь! Нам і цього дурня Трампа забагато...
03.12.2025 20:41 Ответить
Хуба що стане президентом якогось окремого штату мазохістів на які розваляться сша при правлінні Тромба
03.12.2025 20:49 Ответить
Ага... Маразматика на посаді, змінить ідіот...
03.12.2025 20:52 Ответить
В чуже синочки Рудого?
03.12.2025 20:54 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=***********&t=1s

Це багаторічний посол України у США - чому б двічівтікшу від судів Стефанишивну Єрамка не замінити на Чалого?

Прошу дуже, послухайте його про оцінку оцих Уморопергооврників й які справді параметри міжнародних перемовин повинні бути ...і Й де там місце рашки...
Про нах НАТО - вірить тільки у союз з північними країнами+ Британією та Балтійськими
03.12.2025 20:55 Ответить
А ботам все по хер... У них лише теми про ермака та Зе)
03.12.2025 21:47 Ответить
нажаль все до цього йде
03.12.2025 20:56 Ответить
Хіба що у випадку силового захоплення влади і призупинення виборів шляхом введення воєнного стану, саме для цього вони створили тітушню ICE і спрямували їх в демократичні штати, провокувати своїми злочинами озброєний опір місцевого населення. На виборах у жодного півня з цієї обдриставшейся команди немає більше шансів.
03.12.2025 21:22 Ответить
Маячня і wishful thinking не дуже розумного зігомета. Венс втрачає прихильників і популярність разом із своїм шефом і буде злитий республіканцями разом із ним. А на наступних виборах у республіканців нуль шансів, спочатку їх викинуть з Конгресу на midterm elections 2026, а потім на виборах президента 2028, бо так, як вони обдристались всього за рік держуправління не обдристувався жоден президент і жодна команда за всю історію американськоі внутрішньої політики. Наступним президентом США найвирогідніше стане демократка Александрія Оказіо-Кортез.
03.12.2025 21:08 Ответить
Там много кандидатов в президенты.Но вряд ли это будет Эта Оказия скорее Ньюсом или Келли у них больше шансов
03.12.2025 21:24 Ответить
сначала сын рыжего
03.12.2025 21:17 Ответить
Розмріялось, падло.
Рейтинги поки сповзають. Плюс невдоволення чинною владою (а американці майже завжди незадоволені) грає проти будь-якого віце-президента. Бо він / вона вигрібає за боса. Це зіграло проти Гарріс. І зіграє проти Венса.
Якщо демократи розіграють гру правильно - вони виграють нижню палату за рік. Далі буде видно. Головне не налажати (а вони вміють лажати). А нам головне - дожити.
03.12.2025 21:31 Ответить
Я поховаю у себе в душі Великі США, якщо після рудого придурка, вже обраного двічі, вони оберуть диванойоба Венса, або ще якогось придурка з купою внутрішніх проблем та тайн, на кшталт.педофелії, плівок Епштейна чи ще чогось.
03.12.2025 21:33 Ответить
Якщо не сяде разом з шефом)
03.12.2025 21:44 Ответить
Наркотики - зло.
Маск знову ''обкурився''...
03.12.2025 21:51 Ответить
 
 