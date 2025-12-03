Илон Маск предположил, что вице-президент Венс станет следующим президентом США

Американский миллиардер Илон Маск во время внутреннего разговора с бывшими коллегами высказал предположение, что действующий вице-президент США Джей Ди Венс может стать следующим президентом страны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Politico со ссылкой на информированные источники.

По информации журналистов, Маск озвучил свое мнение во время выступления перед сотрудниками ведомства, занимающегося повышением эффективности работы федерального правительства (DOGE), 22 ноября. Событие записывали на видео, но не транслировали публично.

Маск: США стоят перед "большим 12-летним периодом"

Во время речи основатель Tesla заявил, что страна может вступить в "большой 12-летний период", имея в виду действующий президентский срок Дональда Трампа, а также два возможных будущих срока Джей Ди Венса.

В материале Politico отмечается, что Маск в последнее время существенно укрепил свои отношения с вице-президентом, и это также повлияло на его прогноз.

Выборы президента США: что известно

Выборы президента Америки должны состояться в 2028 году. Вице-президент США Джей Ди Венс до сих пор не подтвердил, планирует ли он выдвигать свою кандидатуру.

Дональд Трамп, в свою очередь, не сможет баллотироваться снова: 22-я поправка к Конституции США позволяет находиться на посту президента не более двух сроков.

