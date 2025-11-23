В США расформировали Департамент эффективности правительства, созданный Илоном Маском

Департамент эффективности государственного аппарата (DOGE), созданный администрацией Дональда Трампа при участии Илона Маска, фактически прекратил деятельность.

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters. По словам представителей Управления кадровой службы США, такой структуры "не существует", а DOGE больше не функционирует как "централизованная структура".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Причины закрытия

Прекращение работы департамента произошло на восемь месяцев раньше запланированного срока.

Президент США ранее подписал указ, который предусматривал существование DOGE до июля 2026 года. Однако администрация Трампа еще с лета 2025 года говорила о департаменте в прошедшем времени, сигнализируя о его постепенном закрытии.

Некоторые ключевые сотрудники DOGE продолжили работу в Белом доме на других должностях, а часть функций департамента взяло на себя Управление кадровой службы.

Читайте: Маск может уйти с поста гендиректора Tesla, если акционеры не захотят выплатить ему $1 триллион

Цель и структура департамента

В Америке DOGE был создан с целью:

сокращение федеральных агентств;

уменьшение бюджетов ведомств;

переориентации работы на приоритеты администрации Трампа.

По словам директора Управления кадровой службы Скотта Купора, департамент больше не является централизованной структурой, и фактически такой организации уже не существует.

К слову, американский предприниматель Илон Маск достиг исторической отметки в 500 миллиардов долларов собственного капитала, а его компания SpaceX установила новый рекорд запусков спутников Starlink.

Читайте: Из компаний Tesla и xAI Илона Маска массово увольняются топ-менеджеры, – FT