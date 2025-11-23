РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8919 посетителей онлайн
Новости Трамп разочарован Маском Конфликт Трампа и Маска
1 411 17

В США расформировали Департамент эффективности правительства, созданный Илоном Маском

Департамент эффективности госпапарата США, созданный Маском, прекратил работу

Департамент эффективности государственного аппарата (DOGE), созданный администрацией Дональда Трампа при участии Илона Маска, фактически прекратил деятельность.

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters. По словам представителей Управления кадровой службы США, такой структуры "не существует", а DOGE больше не функционирует как "централизованная структура".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Причины закрытия

Прекращение работы департамента произошло на восемь месяцев раньше запланированного срока.

Президент США ранее подписал указ, который предусматривал существование DOGE до июля 2026 года. Однако администрация Трампа еще с лета 2025 года говорила о департаменте в прошедшем времени, сигнализируя о его постепенном закрытии.

Некоторые ключевые сотрудники DOGE продолжили работу в Белом доме на других должностях, а часть функций департамента взяло на себя Управление кадровой службы.

Читайте: Маск может уйти с поста гендиректора Tesla, если акционеры не захотят выплатить ему $1 триллион

Цель и структура департамента

В Америке DOGE был создан с целью:

  • сокращение федеральных агентств;

  • уменьшение бюджетов ведомств;

  • переориентации работы на приоритеты администрации Трампа.

По словам директора Управления кадровой службы Скотта Купора, департамент больше не является централизованной структурой, и фактически такой организации уже не существует.

К слову, американский предприниматель Илон Маск достиг исторической отметки в 500 миллиардов долларов собственного капитала, а его компания SpaceX установила новый рекорд запусков спутников Starlink.

Читайте: Из компаний Tesla и xAI Илона Маска массово увольняются топ-менеджеры, – FT

Автор: 

США (28353) Маск Илон (262) Трамп Дональд (7115)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
ефективність зазнала фіаско.
показать весь комментарий
23.11.2025 21:42 Ответить
+2
https://www.youtube.com/watch?v=SevGeesY48s

так саме Маск розкрив цю скриньку Пандори з і сторією плівок Трампа з Білом Клінтоном й не тільки))
показать весь комментарий
23.11.2025 21:44 Ответить
+2
а шо ш такоє? Ілончик більше не в фаворі?
показать весь комментарий
23.11.2025 21:53 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ефективність зазнала фіаско.
показать весь комментарий
23.11.2025 21:42 Ответить
А якже оті КабМіндічі зеленського-єрмака, так і сидять в Урядовому кварталі??
показать весь комментарий
23.11.2025 22:42 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=SevGeesY48s

так саме Маск розкрив цю скриньку Пандори з і сторією плівок Трампа з Білом Клінтоном й не тільки))
показать весь комментарий
23.11.2025 21:44 Ответить
Наталія ви прелесть ...
показать весь комментарий
23.11.2025 22:13 Ответить
показать весь комментарий
23.11.2025 23:10 Ответить
Ломать не строїть.
показать весь комментарий
23.11.2025 21:47 Ответить
Ця приказка в ********* світі не працює на повну силу - бо збудувати до прикладу АЕС це просто а ось її ламання це ше той геморой ( ні звісно поламати просто так можна але - але тоді в радіусі десятків кілометрів від АЕС буде зона непридатна для нормального функціонування людей ).
показать весь комментарий
23.11.2025 21:57 Ответить
Хай до нас в ОПу переходять. Зєля їх не звільнить.
показать весь комментарий
23.11.2025 21:48 Ответить
Зеленський, нічого неЗНАЄ в Україні!!
показать весь комментарий
23.11.2025 22:43 Ответить
а шо ш такоє? Ілончик більше не в фаворі?
показать весь комментарий
23.11.2025 21:53 Ответить
Згадалось, як у нас був "Офіс простих рішень" чи як воно там називалось...
показать весь комментарий
23.11.2025 21:54 Ответить
У нас аналог це федоров з його мінцифрою.
показать весь комментарий
23.11.2025 22:53 Ответить
Можно иметь 500 млрд $, но быть лохом в кубе. Ты, илончик был нужен как мальчик на побегушках, для того чтобы трамп влез во власть. Трампусик обосновался и ты стал не нужен, и тебя сняли как использованный гондон и выбросили. Тоже самое с марджори тейлор грин и прочими.
Гебистская технология, вспомним: "покупка Гренландии, депортация мигрантов, стена на границе" и т.д. Пока плебс это восторженно обсуждал, происходила чистка администрации от нормальных и адекватных и замена их на "карманных собачонок".
показать весь комментарий
23.11.2025 22:08 Ответить
Він свій гешефт отримав - з кожного держслужбовця США йому тепер капає 42 цента за Grok.
показать весь комментарий
23.11.2025 22:58 Ответить
от тільки недавно писала ,шо релігія це дочірній підрозділ політики ,ну і тоді при такому розкладі ,політики творять такий маразм ,по перше, багато грошей для маленької купи ідіотів ,по друге, плебс не хоче розвивати мізки і йде туди куди посилають їх вся ця **** ська рать президентів та пап ...народи дають можливість бути розграбованними та злиденними , а політ верхівка та церковні служителі дають можливість ,людині просто жити ...така мораль у ********* світі закінчеться не весело , молодь у всіх державах ще скаже своє слово...
показать весь комментарий
23.11.2025 22:09 Ответить
Прям як у нас історія з "офісом простих рішень" що саакашвілі очолював
показать весь комментарий
23.11.2025 22:10 Ответить
по функціям більше схоже на мінціфру федорова. xAi маска з кожного держслужбовця США рубає тепер копійку за Grok, договір в кишені, можна і згортатись.
показать весь комментарий
23.11.2025 22:56 Ответить
 
 