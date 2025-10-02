Илон Маск стал первым человеком с состоянием более 500 миллиардов долларов
Американский предприниматель Илон Маск достиг исторической отметки в 500 миллиардов долларов собственного капитала. Как сообщает Цензор.НЕТ, это стало возможным благодаря стремительному росту акций компании Tesla, долей которой владеет Маск.
Он также является основателем и владельцем космической компании SpaceX, что способствует его состоянию. Акции Tesla выросли на фондовом рынке после положительных финансовых отчетов компании. По данным Forbes, Маск обошел самых богатых людей мира и стал первым, кто преодолел отметку в полтриллиона долларов.
Эксперты отмечают, что его состояние зависит от цен на акции компаний, а не от наличных денег. Маск известен своей инновационной деятельностью, включая развитие электромобилей, спутникового интернета и искусственного интеллекта.
Аналитики подчеркивают, что такой рост богатства является редким случаем в мировой экономике. Некоторые инвесторы называют это "новой эрой технологического богатства". Маск неоднократно заявлял о планах колонизации Марса и развитие зеленых технологий на Земле.
Финансовые показатели Tesla и SpaceX остаются под пристальным вниманием инвесторов. Предприниматели и экономисты отмечают, что Маск демонстрирует влияние технологий на современную экономику. Его состояние растет вместе со спросом на инновационные продукты и услуги.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Журнал пов'язує таку динаміку з тим, що Маск відмовився від керівництва відомством з підвищення ефективності роботи американського уряду, повністю присвятивши себе бізнесу.
Зараз ринкова капіталізація Tesla становить 1,44 трильйона доларів.
Что вам нужно знать о рыночной капитализации?
Представьтеб себе, каждый день вокруг вашего дома каждый день бегает человек и выкрикивает его стоимость. Вчера ваш дом подорожал на 200 грн. А сегодня он стоит в два раза дороже. А почему? Вы задумались о укладке ФЭМ возле гаража. Как это относится к реальной стоимости дома?
Хонда стиляга
Тойота трудяга
Ниссан бревно
Мазда говно
😬
Можно мерять чем угодно.
Маск может купить 15 газпромов, со всеми его трубопроводами и запсами газа.
Вшивая "Роснефть" с теневым флотом и прикормненными Орбаном и Фицем стоят как маленький кусочек (1/10) Гугла.
Но биржи работают. Скоро вся Россия будет стоить 10 биткоинов. Так запад победит