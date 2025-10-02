РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9871 посетитель онлайн
Новости
2 461 27

Илон Маск стал первым человеком с состоянием более 500 миллиардов долларов

Илон Маск стал самым богатым человеком мира

Американский предприниматель Илон Маск достиг исторической отметки в 500 миллиардов долларов собственного капитала. Как сообщает Цензор.НЕТ, это стало возможным благодаря стремительному росту акций компании Tesla, долей которой владеет Маск.

Он также является основателем и владельцем космической компании SpaceX, что способствует его состоянию. Акции Tesla выросли на фондовом рынке после положительных финансовых отчетов компании. По данным Forbes, Маск обошел самых богатых людей мира и стал первым, кто преодолел отметку в полтриллиона долларов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Из компаний Tesla и xAI Илона Маска массово увольняются топ-менеджеры, - FT

Эксперты отмечают, что его состояние зависит от цен на акции компаний, а не от наличных денег. Маск известен своей инновационной деятельностью, включая развитие электромобилей, спутникового интернета и искусственного интеллекта.

Аналитики подчеркивают, что такой рост богатства является редким случаем в мировой экономике. Некоторые инвесторы называют это "новой эрой технологического богатства". Маск неоднократно заявлял о планах колонизации Марса и развитие зеленых технологий на Земле.

Читайте также: Tesla предложила Маску беспрецедентный пакет компенсаций на $1 триллион, - Bloomberg

Финансовые показатели Tesla и SpaceX остаются под пристальным вниманием инвесторов. Предприниматели и экономисты отмечают, что Маск демонстрирует влияние технологий на современную экономику. Его состояние растет вместе со спросом на инновационные продукты и услуги.

Больше читайте в нашем Телеграм-канале!

Автор: 

деньги (939) миллиардеры (75) Tesla (18) Маск Илон (260) SpaceX (62)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
Ця африканська аферюга заробила собі мільярди разом з Тампоном маніпулюючи новинами і акціями на біржах а також так званою криптовалютою. По хотошому Маск як і Тампон повинні сидіти в тюрязі довічно а не хвалитися мільярдами
показать весь комментарий
02.10.2025 01:54 Ответить
+3
а він сам на Марс часом не збирається? Може тоді би його статки зросли бо до ********* доларів.
показать весь комментарий
02.10.2025 01:51 Ответить
+3
А наші''експерти''казали,що він збанкротує.
показать весь комментарий
02.10.2025 02:40 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Статки Маска досягли 500 мільярдів доларів (попередній рекорд Маска у грудні 2024 року 400 мільярдів доларів).

Журнал пов'язує таку динаміку з тим, що Маск відмовився від керівництва відомством з підвищення ефективності роботи американського уряду, повністю присвятивши себе бізнесу.
показать весь комментарий
02.10.2025 01:37 Ответить
А також перестав лякати Трампа.
показать весь комментарий
02.10.2025 03:04 Ответить
Керівництво Tesla на початку вересня пообіцяло Маску пакет виплат у розмірі трильйона доларів, якщо він протягом наступних десяти років досягне певних показників, зокрема продасть 12 млн електромобілів, мільйон роботів із штучним інтелектом та збільшить вартість компанії в вісім разів.
показать весь комментарий
02.10.2025 07:06 Ответить
Маскy належить 12% акцій виробника електромобілів Tesla.
Зараз ринкова капіталізація Tesla становить 1,44 трильйона доларів.
показать весь комментарий
02.10.2025 07:10 Ответить
Головне - ні в одного американця не виникло питань, куди діваються бюджетні кошти. А ось вони де!
показать весь комментарий
02.10.2025 06:53 Ответить
Зараз ринкова капіталізація Tesla становить 1,44 трильйона доларів.

Что вам нужно знать о рыночной капитализации?
Представьтеб себе, каждый день вокруг вашего дома каждый день бегает человек и выкрикивает его стоимость. Вчера ваш дом подорожал на 200 грн. А сегодня он стоит в два раза дороже. А почему? Вы задумались о укладке ФЭМ возле гаража. Как это относится к реальной стоимости дома?
показать весь комментарий
02.10.2025 08:28 Ответить
а він сам на Марс часом не збирається? Може тоді би його статки зросли бо до ********* доларів.
показать весь комментарий
02.10.2025 01:51 Ответить
"I hold one passport now & forever: America. I will live & die here. Or Mars (part of America)," Musk wrote.
показать весь комментарий
02.10.2025 03:21 Ответить
це у розділ "Цитати вєлікіх..."
показать весь комментарий
02.10.2025 04:05 Ответить
Однако ж. Ниссан и Мазда вместе взятые не стоят и 10 миллиардов.
показать весь комментарий
02.10.2025 01:53 Ответить
мовою оригіналу

Хонда стиляга
Тойота трудяга
Ниссан бревно
Мазда говно
😬
показать весь комментарий
02.10.2025 02:59 Ответить
Ну, в 24м году Ниссан и Мазда начеканили 4.5 миллиарда монет против Тесланых 7. Так что явно что то не так с капитализацией.
показать весь комментарий
02.10.2025 05:28 Ответить
Ця африканська аферюга заробила собі мільярди разом з Тампоном маніпулюючи новинами і акціями на біржах а також так званою криптовалютою. По хотошому Маск як і Тампон повинні сидіти в тюрязі довічно а не хвалитися мільярдами
показать весь комментарий
02.10.2025 01:54 Ответить
Жовчю не вдавишся????
показать весь комментарий
02.10.2025 06:14 Ответить
заможня наречена...
показать весь комментарий
02.10.2025 01:54 Ответить
з цього можно прийти до висновку що Штати треба сприймати як державу-казіно, бо трУмп це буквально корзирь і відповідно Маск це явно джокер 😸
показать весь комментарий
02.10.2025 02:08 Ответить
А наші''експерти''казали,що він збанкротує.
показать весь комментарий
02.10.2025 02:40 Ответить
Та ладно! У путина в разы больше...
показать весь комментарий
02.10.2025 02:40 Ответить
Можно мерять попугаями?
Можно мерять чем угодно.
Маск может купить 15 газпромов, со всеми его трубопроводами и запсами газа.
Вшивая "Роснефть" с теневым флотом и прикормненными Орбаном и Фицем стоят как маленький кусочек (1/10) Гугла.
Но биржи работают. Скоро вся Россия будет стоить 10 биткоинов. Так запад победит
показать весь комментарий
02.10.2025 08:44 Ответить
У путіна інша іграшка - двіжуха!
показать весь комментарий
02.10.2025 08:44 Ответить
Але скільки саме - таємниця, яка охороняється чекістами, озброєними "Новічком".
показать весь комментарий
02.10.2025 09:13 Ответить
Спейс Х поза конкуренціює,варто лише подивитися кількість запусків за рік.Успіх страрлінків також в тому,що ракетами Спейс Х,доставляються супутники на орбіту.
показать весь комментарий
02.10.2025 02:45 Ответить
йому прийшлося виймати бонус з тесли через суд : ніхто по 30 мільйярдів за раз не виймав до цього
показать весь комментарий
02.10.2025 02:55 Ответить
Вони самі убалакали його хоч 30 узяти. Суд ще нічого не вирішив.
показать весь комментарий
02.10.2025 03:11 Ответить
Чому у нас неможливо заробити такі статки чесним шляхом?
показать весь комментарий
02.10.2025 05:39 Ответить
Свого часу один бізнесмен(чи не Рокфеллер часом) сказав- я можу відчитатись за кожен долар, кожен цент в першому заробленому мільйоні. Про решта - навіть не питайте... Щось тут ані слова про "чесність"
показать весь комментарий
02.10.2025 07:00 Ответить
Ви трактуєте його слова відповідно до свого совкового мислення
показать весь комментарий
02.10.2025 07:08 Ответить
 
 