УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
3554 відвідувача онлайн
Новини
283 6

Ілон Маск став першою людиною зі статком понад 500 мільярдів доларів

Ілон Маск став найбагатшою людиною світу

Американський підприємець Ілон Маск досяг історичної позначки у 500 мільярдів доларів власного капіталу. Як повідомляє Цензор.НЕТ, це стало можливим завдяки стрімкому зростанню акцій компанії Tesla, часткою якої володіє Маск.

Він також є засновником і власником космічної компанії SpaceX, що сприяє його статкам. Акції Tesla зросли на фондовому ринку після позитивних фінансових звітів компанії. За даними Forbes, Маск обійшов найбагатших людей світу і став першим, хто подолав позначку у пів трильйона доларів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": З компаній Tesla та xAI Ілона Маска масово звільняються топменеджери, – FT

Експерти відзначають, що його статки залежать від цін на акції компаній, а не від готівки. Маск відомий своєю інноваційною діяльністю, включно з розвитком електромобілів, супутникового інтернету та штучного інтелекту.

Аналітики підкреслюють, що таке зростання багатства є рідкісним випадком у світовій економіці. Деякі інвестори називають це "новою ерою технологічного багатства". Маск неодноразово заявляв про плани колонізації Марса і розвиток зелених технологій на Землі.

Читайте також: Tesla запропонувала Маску безпрецедентний пакет компенсацій на $1 трильйон, - Bloomberg

Фінансові показники Tesla та SpaceX залишаються під пильною увагою інвесторів. Підприємці та економісти відзначають, що Маск демонструє вплив технологій на сучасну економіку. Його статки зростають разом із попитом на інноваційні продукти та послуги.

Більше читайте в нашому Телеграм-каналі!

гроші (986) мільярдери (247) Tesla (348) Маск Ілон (710) SpaceX (279)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Статки Маска досягли 500 мільярдів доларів (попередній рекорд Маска у грудні 2024 року 400 мільярдів доларів).

Журнал пов'язує таку динаміку з тим, що Маск відмовився від керівництва відомством з підвищення ефективності роботи американського уряду, повністю присвятивши себе бізнесу.
показати весь коментар
02.10.2025 01:37 Відповісти
а він сам на Марс часом не збирається? Може тоді би його статки зросли бо до ********* доларів.
показати весь коментар
02.10.2025 01:51 Відповісти
Однако ж. Ниссан и Мазда вместе взятые не стоят и 10 миллиардов.
показати весь коментар
02.10.2025 01:53 Відповісти
Ця африканська аферюга заробила собі мільярди разом з Тампоном маніпулюючи новинами і акціями на біржах а також так званою криптовалютою. По хотошому Маск як і Тампон повинні сидіти в тюрязі довічно а не хвалитися мільярдами
показати весь коментар
02.10.2025 01:54 Відповісти
заможня наречена...
показати весь коментар
02.10.2025 01:54 Відповісти
з цього можно прийти до висновку що Штати треба сприймати як державу-казіно, бо трУмп це буквально корзирь і відповідно Маск це явно джокер 😸
показати весь коментар
02.10.2025 02:08 Відповісти
 
 