Ілон Маск став першою людиною зі статком понад 500 мільярдів доларів

Американський підприємець Ілон Маск досяг історичної позначки у 500 мільярдів доларів власного капіталу. Як повідомляє Цензор.НЕТ, це стало можливим завдяки стрімкому зростанню акцій компанії Tesla, часткою якої володіє Маск.

Він також є засновником і власником космічної компанії SpaceX, що сприяє його статкам. Акції Tesla зросли на фондовому ринку після позитивних фінансових звітів компанії. За даними Forbes, Маск обійшов найбагатших людей світу і став першим, хто подолав позначку у пів трильйона доларів.

Експерти відзначають, що його статки залежать від цін на акції компаній, а не від готівки. Маск відомий своєю інноваційною діяльністю, включно з розвитком електромобілів, супутникового інтернету та штучного інтелекту.

Аналітики підкреслюють, що таке зростання багатства є рідкісним випадком у світовій економіці. Деякі інвестори називають це "новою ерою технологічного багатства". Маск неодноразово заявляв про плани колонізації Марса і розвиток зелених технологій на Землі.

Фінансові показники Tesla та SpaceX залишаються під пильною увагою інвесторів. Підприємці та економісти відзначають, що Маск демонструє вплив технологій на сучасну економіку. Його статки зростають разом із попитом на інноваційні продукти та послуги.

