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Новини Трамп розчарований Маском Конфлікт Трампа і Маска
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У США розформували Департамент ефективності уряду, створений Ілоном Маском

Департамент ефективності держапарату США, створений Маском, припинив роботу

Департамент ефективності державного апарату (DOGE), створений адміністрацією Дональда Трампа за участю Ілона Маска, фактично припинив діяльність.

Як пише Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters. За словами представників Управління кадрової служби США, такої структури "не існує", а DOGE більше не функціонує як "централізована структура".

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Причини закриття

Припинення роботи департаменту відбулося на вісім місяців раніше запланованого терміну.

Президент США раніше підписав указ, який передбачав існування DOGE до липня 2026 року. Проте адміністрація Трампа ще з літа 2025 року говорила про департамент у минулому часі, сигналізуючи про його поступове закриття.

Деякі ключові співробітники DOGE продовжили роботу у Білому домі на інших посадах, а частину функцій департаменту взяло на себе Управління кадрової служби.

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Мета та структура департаменту

В Америці DOGE був створений з метою:

  • скорочення федеральних агентств;

  • зменшення бюджетів відомств;

  • переорієнтації роботи на пріоритети адміністрації Трампа.

За словами директора Управління кадрової служби Скотта Купора, департамент більше не є централізованою структурою, і фактично такої організації вже не існує.

До слова, американський підприємець Ілон Маск досяг історичної позначки у 500 мільярдів доларів власного капіталу, а його компанія SpaceX встановила новий рекорд запусків супутників Starlink.  

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Автор: 

США (26698) Маск Ілон (744) Трамп Дональд (8909)
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Топ коментарі
+4
ефективність зазнала фіаско.
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23.11.2025 21:42 Відповісти
+4
https://www.youtube.com/watch?v=SevGeesY48s

так саме Маск розкрив цю скриньку Пандори з і сторією плівок Трампа з Білом Клінтоном й не тільки))
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23.11.2025 21:44 Відповісти
+2
а шо ш такоє? Ілончик більше не в фаворі?
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23.11.2025 21:53 Відповісти
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ефективність зазнала фіаско.
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23.11.2025 21:42 Відповісти
А якже оті КабМіндічі зеленського-єрмака, так і сидять в Урядовому кварталі??
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23.11.2025 22:42 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=SevGeesY48s

так саме Маск розкрив цю скриньку Пандори з і сторією плівок Трампа з Білом Клінтоном й не тільки))
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23.11.2025 21:44 Відповісти
Наталія ви прелесть ...
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23.11.2025 22:13 Відповісти
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23.11.2025 23:10 Відповісти
Ломать не строїть.
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23.11.2025 21:47 Відповісти
Ця приказка в ********* світі не працює на повну силу - бо збудувати до прикладу АЕС це просто а ось її ламання це ше той геморой ( ні звісно поламати просто так можна але - але тоді в радіусі десятків кілометрів від АЕС буде зона непридатна для нормального функціонування людей ).
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23.11.2025 21:57 Відповісти
Хай до нас в ОПу переходять. Зєля їх не звільнить.
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23.11.2025 21:48 Відповісти
Зеленський, нічого неЗНАЄ в Україні!!
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23.11.2025 22:43 Відповісти
а шо ш такоє? Ілончик більше не в фаворі?
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23.11.2025 21:53 Відповісти
Згадалось, як у нас був "Офіс простих рішень" чи як воно там називалось...
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23.11.2025 21:54 Відповісти
У нас аналог це федоров з його мінцифрою.
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23.11.2025 22:53 Відповісти
Можно иметь 500 млрд $, но быть лохом в кубе. Ты, илончик был нужен как мальчик на побегушках, для того чтобы трамп влез во власть. Трампусик обосновался и ты стал не нужен, и тебя сняли как использованный гондон и выбросили. Тоже самое с марджори тейлор грин и прочими.
Гебистская технология, вспомним: "покупка Гренландии, депортация мигрантов, стена на границе" и т.д. Пока плебс это восторженно обсуждал, происходила чистка администрации от нормальных и адекватных и замена их на "карманных собачонок".
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23.11.2025 22:08 Відповісти
Він свій гешефт отримав - з кожного держслужбовця США йому тепер капає 42 цента за Grok.
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23.11.2025 22:58 Відповісти
от тільки недавно писала ,шо релігія це дочірній підрозділ політики ,ну і тоді при такому розкладі ,політики творять такий маразм ,по перше, багато грошей для маленької купи ідіотів ,по друге, плебс не хоче розвивати мізки і йде туди куди посилають їх вся ця **** ська рать президентів та пап ...народи дають можливість бути розграбованними та злиденними , а політ верхівка та церковні служителі дають можливість ,людині просто жити ...така мораль у ********* світі закінчеться не весело , молодь у всіх державах ще скаже своє слово...
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23.11.2025 22:09 Відповісти
Якби в школі викладали один предмет ( базові як читати чи писати це база яку повинні знати всі ) шо таке логіка то дивись і проблем багацько би не було - але навіть в не у всіх розвинутих країнах логіку в школі викладають .
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24.11.2025 00:02 Відповісти
Прям як у нас історія з "офісом простих рішень" що саакашвілі очолював
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23.11.2025 22:10 Відповісти
по функціям більше схоже на мінціфру федорова. xAi маска з кожного держслужбовця США рубає тепер копійку за Grok, договір в кишені, можна і згортатись.
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23.11.2025 22:56 Відповісти
А у нас навпаки створють контори під себе та родичів сотнями.
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23.11.2025 23:39 Відповісти
Може почекаємо поки Трамп і свій ,,мирний план,, щодо України в друзки рознесе?
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24.11.2025 00:10 Відповісти
 
 