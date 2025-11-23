У США розформували Департамент ефективності уряду, створений Ілоном Маском

Департамент ефективності державного апарату (DOGE), створений адміністрацією Дональда Трампа за участю Ілона Маска, фактично припинив діяльність.

Як пише Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters. За словами представників Управління кадрової служби США, такої структури "не існує", а DOGE більше не функціонує як "централізована структура".

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Причини закриття

Припинення роботи департаменту відбулося на вісім місяців раніше запланованого терміну.

Президент США раніше підписав указ, який передбачав існування DOGE до липня 2026 року. Проте адміністрація Трампа ще з літа 2025 року говорила про департамент у минулому часі, сигналізуючи про його поступове закриття.

Деякі ключові співробітники DOGE продовжили роботу у Білому домі на інших посадах, а частину функцій департаменту взяло на себе Управління кадрової служби.

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Мета та структура департаменту

В Америці DOGE був створений з метою:

скорочення федеральних агентств;

зменшення бюджетів відомств;

переорієнтації роботи на пріоритети адміністрації Трампа.

За словами директора Управління кадрової служби Скотта Купора, департамент більше не є централізованою структурою, і фактично такої організації вже не існує.

До слова, американський підприємець Ілон Маск досяг історичної позначки у 500 мільярдів доларів власного капіталу, а його компанія SpaceX встановила новий рекорд запусків супутників Starlink.

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