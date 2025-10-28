Маск може піти з посади гендиректора Tesla, якщо акціонери не захочуть виплатити йому $1 трильйон

Американський мільярдер Ілон Маск може залишити свою посаду генерального директора компанії Tesla, якщо його запропонований пакет оплати праці на $1 трлн не буде схвалено акціонерами.

Про це попередила голова правління Робін Денхолм у листі до акціонерів, передає Reuters.

Звернення було подано напередодні щорічних зборів 6 листопада, оскільки рада директорів Tesla неодноразово стикалася з критикою за те, що не діє в найкращих інтересах акціонерів, а експерти з управління та правозахисні групи ставлять під сумнів її незалежність та нагляд за впливом Маска.

Запропонований план, заснований на результатах діяльності, має на меті утримати Маска на чолі компанії ще щонайменше сім із половиною років.

Лідерство Маска було "критично важливим" для успіху Tesla, зазначила Денхолм і попередила, що без плану, який належним чином стимулюватиме його, компанія може втратити його "час, талант і бачення".

Роль Маска була життєво важливою, оскільки Tesla прагне стати світовим лідером у сфері штучного інтелекту та автономних технологій, додала Денхолм.

Згідно з пропозицією, Маск отримає 12 траншів опціонів на акції Tesla, якщо компанія досягне низки амбітних цілей – зокрема ринкової капіталізації у $8,5 трлн і прориву в сфері автопілота та робототехніки.

Денхолм закликала акціонерів підтримати угоду, назвавши її необхідною для узгодження інтересів Маска з довгостроковим зростанням компанії. Вона також попросила переобрати трьох директорів, які тісно співпрацюють із Маском.

Рада директорів Tesla роками перебуває під пильною увагою через свої тісні стосунки з Маском. Раніше цього року суд штату Делавер (США) скасував його угоду про виплату за 2018 рік, визнавши, що вона була неналежним чином укладена та узгоджена директорами, які не були повністю незалежними.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Раніше повідомлялося, що Ілон Маск врегулює позов на $128 млн із чотирма керівниками Twitter, яких він звільнив після того, як прийняв на себе управління компанією у 2022 році.

До того стало відомо, що з компаній Tesla та xAI Ілона Маска масово звільняються топменеджери.