Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
2 599 28

Маск може піти з посади гендиректора Tesla, якщо акціонери не захочуть виплатити йому $1 трильйон

Маск може піти з посади гендиректора Tesla

Американський мільярдер Ілон Маск може залишити свою посаду генерального директора компанії Tesla, якщо його запропонований пакет оплати праці на $1 трлн не буде схвалено акціонерами.

Про це попередила голова правління Робін Денхолм у листі до акціонерів, передає Reuters.

Звернення було подано напередодні щорічних зборів 6 листопада, оскільки рада директорів Tesla неодноразово стикалася з критикою за те, що не діє в найкращих інтересах акціонерів, а експерти з управління та правозахисні групи ставлять під сумнів її незалежність та нагляд за впливом Маска.

Запропонований план, заснований на результатах діяльності, має на меті утримати Маска на чолі компанії ще щонайменше сім із половиною років.

Лідерство Маска було "критично важливим" для успіху Tesla, зазначила Денхолм і попередила, що без плану, який належним чином стимулюватиме його, компанія може втратити його "час, талант і бачення".

Роль Маска була життєво важливою, оскільки Tesla прагне стати світовим лідером у сфері штучного інтелекту та автономних технологій, додала Денхолм.

Згідно з пропозицією, Маск отримає 12 траншів опціонів на акції Tesla, якщо компанія досягне низки амбітних цілей – зокрема ринкової капіталізації у $8,5 трлн і прориву в сфері автопілота та робототехніки.

Денхолм закликала акціонерів підтримати угоду, назвавши її необхідною для узгодження інтересів Маска з довгостроковим зростанням компанії. Вона також попросила переобрати трьох директорів, які тісно співпрацюють із Маском.

Рада директорів Tesla роками перебуває під пильною увагою через свої тісні стосунки з Маском. Раніше цього року суд штату Делавер (США) скасував його угоду про виплату за 2018 рік, визнавши, що вона була неналежним чином укладена та узгоджена директорами, які не були повністю незалежними.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Раніше повідомлялося, що Ілон Маск врегулює позов на $128 млн із чотирма керівниками Twitter, яких він звільнив після того, як прийняв на себе управління компанією у 2022 році.

До того стало відомо, що з компаній Tesla та xAI Ілона Маска масово звільняються топменеджери.

Автор: 

Tesla (331) Маск Ілон (417) керівництво (228)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
Всеж таки вирішив прийняти пропозицію путінських бабок.
показати весь коментар
28.10.2025 09:24 Відповісти
+3
1 триллион? Это не серьёзно
показати весь коментар
28.10.2025 09:00 Відповісти
+3
Я б теж образився
показати весь коментар
28.10.2025 09:13 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
1 триллион? Это не серьёзно
показати весь коментар
28.10.2025 09:00 Відповісти
Не виплатять - піде - то шо він цим доб"ється?
показати весь коментар
28.10.2025 09:12 Відповісти
Немає Маска - немає Тесли. Це як у тебе із зєлєнскім
показати весь коментар
28.10.2025 09:29 Відповісти
Та ну нах! - він шо за собою спалить всі мости? /заводи/
показати весь коментар
28.10.2025 09:33 Відповісти
У нього є план переможного розвитку
показати весь коментар
28.10.2025 09:45 Відповісти
Мабуть - китайські електромобілі вже в Європі продаються краще за Теслу
показати весь коментар
28.10.2025 09:48 Відповісти
Та вже давно в Європі китайського електроавтопрому продаєтьця майже вдвічі більше, чим тесл!
показати весь коментар
28.10.2025 09:57 Відповісти
Ага, план - випускати пікапи, які за ціною 100+ штук баксів ніхто не хоче брати, замість того, щоб нарешті випустити модель за 25 штук, яку Маск обіцяв кілька років тому...
показати весь коментар
28.10.2025 10:28 Відповісти
Я б теж образився
показати весь коментар
28.10.2025 09:13 Відповісти
Мені здається що акціонери Тесла порвуть баяна, коли Іллюха піде з посади гендиректора. Хорошіє сапогі, надо брать.
показати весь коментар
28.10.2025 09:21 Відповісти
У маска лічінок 150 штук, йому треба ці гроші.
показати весь коментар
28.10.2025 09:21 Відповісти
Всеж таки вирішив прийняти пропозицію путінських бабок.
показати весь коментар
28.10.2025 09:24 Відповісти
Возьмите меня гендиректором. Тысяч за 100 долларов. Я соглашусь
показати весь коментар
28.10.2025 09:39 Відповісти
А я абижусь и уйду.....
показати весь коментар
28.10.2025 09:41 Відповісти
"Ох і губіща, Васілій Іванич!"
показати весь коментар
28.10.2025 09:57 Відповісти
Мабуть у чувака зовсім дах поїхав. Хоче мабуть Трампа купити з усіма його бізнесами і президентською посадою.
показати весь коментар
28.10.2025 09:58 Відповісти
Ну ось бульбашка надувається і надувається . І коли вона бабахне автівку зможе собі дозволити лише не кожен мільонер . Ось в 2008 році бульбашка нерухомості луснула і в США новий будинок не кожен мільонер може собі придбати - і це при тому шо в 20 столітті це міг зробити кожен працівник звичайний з заводу .
показати весь коментар
28.10.2025 10:09 Відповісти
Мільйонери купують бенктлі чи бугатті, але ніяк не теслу, що ніколи не позиціонувалася як авто для найбагатших. Це лише в наших пострадянських мухосранськах...
показати весь коментар
28.10.2025 10:21 Відповісти
Не порівнюйте Бугаті з Бентлі - Бугаті то марка для найбагатших якою вона завжди була ( перші Бугаті вартують як Ф 35 а за перші Бентлі вартують як Цесни ).
показати весь коментар
28.10.2025 10:31 Відповісти
Ну-ну, подивіться на продажі машин, наприклад, у Китаї... І на їхні ціни.

А в США машини дорожчають не через бульбашку, просто там вирішили перестати продавати компактні дешеві моделі. Форд припинив продажі Фокуса і Фієсти кілька років тому і натомість зосередився на великих і недешевих пікапах.
Шевроле не продає вже в США Сонік (це Авео наш), а Додж припинив продажі дешевого Дарт.
показати весь коментар
28.10.2025 10:21 Відповісти
Ну правильно - з житлом така сама історія була ( всі брали кредити шоб купить шось таке велике а будівники і раді були будувать таке ).
показати весь коментар
28.10.2025 10:34 Відповісти
Найпопулярніше авто 2025 року в Європі - Дачія Сандеро вартістю від 15 000 євро...
показати весь коментар
28.10.2025 10:39 Відповісти
Криза з нерухомістью почалася з США - а вже потім перекинулася на інші частини світу . Ось в США криза з автівками вже почалася - і ви самі це надрукували ( не я а ви ).
показати весь коментар
28.10.2025 10:46 Відповісти
Продажі авто в США за 9 місяців 2025 року зросли на 4,6% порівняно за аналогічним періодом 2024 року, за третій квартал 2025 року зросли на 6%. Тому криза ще не почалася... Навпаки, темпи росту ринку зростають!
показати весь коментар
28.10.2025 10:55 Відповісти
Ну все правильно - нерухомість також зростала в продажі , банки видавали кредити і ось якийсь Джон з Алабанщини замість того шоб купить хатинку на три кімнатки бере - бере і купує хатинище на 9 кімнат ( він думає шо він хитро розумний і зможе заробити на перепродажі тіє хатинищі але але ).
показати весь коментар
28.10.2025 11:01 Відповісти
Ну от коли продажі почнуть суттєво падати, тоді і поговоримо про кризу...
показати весь коментар
28.10.2025 11:30 Відповісти
"Он мнє рубь должєн!.. Два! Два!" ©
показати весь коментар
28.10.2025 10:16 Відповісти
Якщо Маск піде, то для Тесли то буде спасіння, бо його останні рішення - дурнуваті. І мова не тільки в його політичних заявах та кроках, які обвалили продажі Тесли в 2025 році.
Той Сайбертрак нах нікому не всрався, а грошей в цього урода Маск вбухав дофіга. Зараз на складах Тесли купа цих пікапів, бо їх НІХТО НЕ КУПУЄ!
А ще саме Маск похоронив проект дешевої компактної Тесли вартістю від 25 000 доларів і вирішив натомість вклався у безпілотне таксі, яке теж особливо нікому не потрібне...
показати весь коментар
28.10.2025 10:20 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 