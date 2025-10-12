Маск може виплатити $128 мільйонів колишнім керівникам Twitter

Американський мільярдер і власник соцмережі Х (раніше – Twitter) Ілон Маск врегулює позов на $128 млн із чотирма керівниками Twitter, яких він звільнив після того, як прийняв на себе управління компанією у 2022 році.

Як пише TechCrunch, одним із перших кроків Маска після купівлі Twitter було звільнення генерального директора Парага Агравала, фінансового директора Неда Сегала та провідних юристів Шона Еджетта та Віджаї Гадде.

Четверо керівників так і не отримали вихідних виплат, що, за їхніми словами, сталося тому, що вони намагалися змусити Маска виконати його зобов'язання щодо угоди на $44 млрд, коли він намагався відмовитися від купівлі компанії.

Щоб довести упередженість Маска, колишні топменеджери компанії в своєму позові цитували слова з інтерв'ю Волтера Айзексона з Маском, що він "полюватиме на кожного" з керівників Twitter "до дня їхньої смерті".

Хоча судовий документ підтверджує, що сторони досягли угоди, поки незрозуміло, які умови цієї угоди.

Однак не лише ці керівники подали до суду на Маска з вимогою виплати вихідних виплат. Нещодавно Маск врегулював колективний позов щодо 6 тис. звільнених співробітників Twitter. Багато з цих колишніх співробітників Twitter скаржилися, що вони отримали неповні вихідні виплати або взагалі їх не отримали.

Наприкінці минулого року повідомлялося, що соціальна мережа X (раніше – Twitter) коштує майже на 72% менше, ніж ціна в $44 млрд, за якою її купив мільярдер Ілон Маск у жовтні 2022 року.

У липні 2023 року Twitter перейменували на X та змінили систему верифікації, що дозволило купувати синю позначку за передплатою. Це спричинило відтік великих рекламодавців, а згодом і користувачів.

Наприкінці 2023 року соцмережа Х включила запуск P2P-платежів до переліку планів на 2024 рік, а також анонсувала більш активне застосування штучного інтелекту для покращення пошуку, видачі повідомлень, адресності реклами та підвищення рівня розуміння клієнтів.

Серед основних досягнень 2023 року компанія, зокрема, назвала "свободу слова як основну цінність платформи" з новою стратегією модерації контенту для її підтримки та орієнтацію на відео: за статистикою соцмережі, люди дивляться відео у 8 з 10 сесій, а також запуск аудіо- та відеодзвінків та нового пошукового помічника Grok зі штучним інтелектом, розробленого компанією xAI.

До того Єврокомісія назвала соцмережу Ілона Маска найбільшим каналом поширення російської дезінформації.

У серпні цього року стало відомо, що кредит на $13 млрд, який отримав Маск для купівлі компанії Twitter у жовтні 2022 року, став одним із найпроблемніших для банків з часів фінансової кризи 2008-2009 років.