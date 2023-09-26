Єврокомісія назвала соцмережу Ілона Маска найбільшим каналом поширення російської дезінформації

Соцмережа X (колишній Twitter) американського бізнесмена Ілона Маска є найбільшим джерелом поширення російської дезінформації, великі соціальні мережі мають усунути цей ризик, який стає особливо небезпечним напередодні виборів у США та низці країн Європи.

Про це заявила віцепрезидентка Єврокомісії Вера Йоурова, повідомляє Bloomberg.

"Це багатомільйонна зброя масової маніпуляції, націлена як на росіян, так і на європейців та решту світу... Дуже великі платформи повинні усунути цей ризик. Зокрема, ми очікуємо, що Кремль та інші будуть активні перед нашими європейськими виборами", – сказала Йоурова.

Відповідну заяву посадовиця зробила на тлі опублікованих Євросоюзом звітів про те, як кожна з великих технологічних компаній, включаючи Meta, Google і TikTok, протидіє фейкам.

Агентство зазначає, що більшість основних платформ погодилися працювати з ЄС над добровільним кодексом поведінки, метою якого є встановлення стандартів для перевірки фактів та інших заходів.

"X, колишній Twitter, який вже не підпадає під дію кодексу, є платформою з найбільшим відсотком публікацій із неправдивою інформацією або дезінформацією", – поінформувала Йоурова.

"Пілотний проєкт також показав, що суб’єкти дезінформації мають значно більше підписників, ніж їхні колеги, які не використовують дезінформацію, і, як правило, приєднуються до платформи пізніше, ніж користувачі, які не використовують дезінформацію", – додала віцепрезидентка Єврокомісії.

Водночас, за її словами, деякі платформи вже почали боротьбу з російською дезінформацією. Наприклад, Google за перші чотири місяці цього року припинив діяльність понад 400 каналів, залучених до операцій впливу РФ.

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Bloomberg зауважує, що минулого місяця в ЄС набув чинності Закон про цифрові послуги, що регулює контент на таких платформах.

"Оскільки Twitter був визначений як дуже велика онлайн-платформа, звичайно, існують зобов'язання, передбачені жорстким законом. Отже, моє повідомлення Twitter: "Ви повинні дотримуватися жорстких законів, і ми спостерігаємо за тим, що ви робите", – наголосила Йоурова.

Вона зауважила, що наразі потік російської дезінформації "особливо гострий" у Словаччині, де 30 вересня пройдуть вибори.

Як повідомлялося, Маск купив Twitter у жовтні 2022 року за $44 млрд. Відтоді він звільнив приблизно 5 тис. із 7,5 тис. співробітників Twitter і встановив "жорстке" робоче середовище для тих, хто залишився. Влітку 2023 року він змінив назву соцмережі на Х.