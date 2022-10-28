Маск придбав Twitter та звільнив керівництво

Американський мільярдер Ілон Маск остаточно придбав Twitter. За його словами, він хоче мати цифрову платформу для обговорення широкого спектру думок.

Про це він повідомив у своєму листі для рекламодавців у Twitter.

"Причина, з якої я купую Twitter, полягає в тому, що для майбутньої цивілізації важливо мати спільну цифрову платформу, на якій можна обговорювати широкий спектр думок у здоровій манері, не вдаючись до жорстокості", – заявив Маск.

Бізнесмен додав, що хоче допомогти людству, оскільки ЗМІ "підігрівають" полярні крайнощі та розкол суспільства, бо думають, що це приносить гроші, позбавляючи можливості діалогу.

Водночас вже новий власник соцмережі наголосив, що у Twitter не можна буде публікувати "будь-що без подальших наслідків", але пообіцяв, що платформа залишиться "гостинною для всіх".

Також, за даними CNBC, ексдиректор Twitter Параг Агравал та фінансовий директор Нед Сігал залишили штаб-квартиру компанії у Сан-Франциско. Також повідомлення про звільнення отримала голова юридичного департаменту Віджая Гаде.

Цьому передували місяці судової тяганини після того, як Маск спробував відмовитися від своєї початкової угоди про покупку компанії за $44 млрд цієї весни.

Обидві сторони мали намір остаточно розібратися у суді у жовтні, оскільки Twitter намагався змусити Маска дотримуватися своєї частини угоди. Зі свого боку Маск стверджував, що Twitter ввів його в оману щодо кількості ботів на платформі та висловив занепокоєння з приводу проблем, оприлюднених колишнім керівником служби безпеки компанії, який подав скаргу на інформаторів.



Водночас 4 жовтня Маск раптово змінив позицію, повідомивши Twitter, що готовий продовжити початкові умови угоди.

Так, Маск мав час до п'ятниці, щоб завершити угоду з придбання Twitter або зіткнутися з судовим розглядом з компанією.