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Маск придбав Twitter та звільнив керівництво

маск

Американський мільярдер Ілон Маск остаточно придбав Twitter. За його словами, він хоче мати цифрову платформу для обговорення широкого спектру думок.

Про це він повідомив у своєму листі для рекламодавців у Twitter.

"Причина, з якої я купую Twitter, полягає в тому, що для майбутньої цивілізації важливо мати спільну цифрову платформу, на якій можна обговорювати широкий спектр думок у здоровій манері, не вдаючись до жорстокості", – заявив Маск.

Бізнесмен додав, що хоче допомогти людству, оскільки ЗМІ "підігрівають" полярні крайнощі та розкол суспільства, бо думають, що це приносить гроші, позбавляючи можливості діалогу.

Водночас вже новий власник соцмережі наголосив, що у Twitter не можна буде публікувати "будь-що без подальших наслідків", але пообіцяв, що платформа залишиться "гостинною для всіх".

Також, за даними CNBC, ексдиректор Twitter Параг Агравал та фінансовий директор Нед Сігал залишили штаб-квартиру компанії у Сан-Франциско. Також повідомлення про звільнення отримала голова юридичного департаменту Віджая Гаде.

Цьому передували місяці судової тяганини після того, як Маск спробував відмовитися від своєї початкової угоди про покупку компанії за $44 млрд цієї весни.

Обидві сторони мали намір остаточно розібратися у суді у жовтні, оскільки Twitter намагався змусити Маска дотримуватися своєї частини угоди. Зі свого боку Маск стверджував, що Twitter ввів його в оману щодо кількості ботів на платформі та висловив занепокоєння з приводу проблем, оприлюднених колишнім керівником служби безпеки компанії, який подав скаргу на інформаторів.

Водночас 4 жовтня Маск раптово змінив позицію, повідомивши Twitter, що готовий продовжити початкові умови угоди.

Так, Маск мав час до п'ятниці, щоб завершити угоду з придбання Twitter або зіткнутися з судовим розглядом з компанією.

Автор: 

Twitter (211) Маск Ілон (388)


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Топ коментарі
+4
На кшталт, гостинно впихуватиме "свій" план по Криму, і звинувачуватиме незгодних з ним у "жорстокості"? Хай би вже полетів на той Марс і забрав кацапів з собою
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28.10.2022 11:30
+3
"Водночас вже новий власник соцмережі наголосив, що у Twitter не можна буде публікувати "будь-що без подальших наслідків", але пообіцяв, що платформа залишиться "гостинною для всіх"

Для всіх? - Для рашистів? Чи для різних країн спонсорів терроризму (Іран, КНДР, Сирія, КНДР, Ірак, Куба тощо) Як проконтролювати їхню пропаганду?
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28.10.2022 11:14
+3
Индусы дааавно уже везде. Намного пронырливей ребята чем китайцы. Программистов индусских- половина рынка,половина коллцентров в сша- индусы, в шахматах, уже за две сотни гроссмейстеров перешагнули, список топ менеджеров- индусов в топ компаниях выглядит как будто Индия высадила космодесант.
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28.10.2022 22:56
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"Водночас вже новий власник соцмережі наголосив, що у Twitter не можна буде публікувати "будь-що без подальших наслідків", але пообіцяв, що платформа залишиться "гостинною для всіх"

Для всіх? - Для рашистів? Чи для різних країн спонсорів терроризму (Іран, КНДР, Сирія, КНДР, Ірак, Куба тощо) Як проконтролювати їхню пропаганду?
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28.10.2022 11:14 Відповісти
На кшталт, гостинно впихуватиме "свій" план по Криму, і звинувачуватиме незгодних з ним у "жорстокості"? Хай би вже полетів на той Марс і забрав кацапів з собою
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28.10.2022 11:30 Відповісти
Козирних індусів прогнав с ходу. Зараз прогонить решту. Бо ці горопахи не можуть жити,щоб не вкрасти.
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28.10.2022 12:26 Відповісти
бан акаунтів якщо буде то я не здивуюсь ...І світ придумає нову платформу а Твітер піде в небитіє як ВК і ОК
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28.10.2022 12:38 Відповісти
Ya krashe podyvlyus video u Twiter, chym po RashaTelegram.
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28.10.2022 14:18 Відповісти
Поівняли гівно з пулею) твітер до маска був поважною мережею, там всі VIP персони сидять
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28.10.2022 21:18 Відповісти
а тепер то буде одне й те саме.
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28.10.2022 23:11 Відповісти
к сожалению уверен, что купил он его с половины с путаной. для обоих оч выгодная инвестиция. для нас очередная поразка, потому что твит явно станет самой знатной социалкой. чё маску инсту и тик ток тока нада поломать
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28.10.2022 22:02 Відповісти
думаю и Си получил всё с подачи путаны. трамп объявился. трасс сошла с трассы. маск присосался. плохие **** новости
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28.10.2022 22:04 Відповісти
Чувака пох*йкали у твітері, то він його таки купив, щоб заблочити коменти щодо себе?!.. Як тобі таке Михайло Федоров?..
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28.10.2022 22:08 Відповісти
ексдиректор Twitter Параг Агравал та фінансовий директор Нед Сігал голова юридичного департаменту Віджая Гаде

Мені одному здається дивним засилля індусів у Твіттері ??
https://biz.censor.net/n3376730
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28.10.2022 22:21 Відповісти
Индусы дааавно уже везде. Намного пронырливей ребята чем китайцы. Программистов индусских- половина рынка,половина коллцентров в сша- индусы, в шахматах, уже за две сотни гроссмейстеров перешагнули, список топ менеджеров- индусов в топ компаниях выглядит как будто Индия высадила космодесант.
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28.10.2022 22:56 Відповісти
1. Генеральный директор Google - индус.

2. Генеральный директор Microsoft - индус

3. Генеральный директор Adobe - индус.

4. Генеральный директор Net App - индус.

5. Генеральный директор MasterCard - индус

6. Генеральный директор DBS - индус

7 Генеральный директор Novartis - индус

8. Генеральный директор Diageo - индус

9. Генеральный директор SanDisk - индус.

10. Генеральный директор Harman - индус

11. Генеральный директор Micron - индус.

12. Генеральный директор Palo Alto Networks - индус.

13. Генеральный директор Reckitt Benckiser - индус.

14. Генеральный директор IBM - индус

15. Канцлер Великобритании - индус.

16. Министр внутренних дел Великобритании - индус

17. Премьер-министр Ирландии - индус

18. Американский вице-президент - индуска
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28.10.2022 22:58 Відповісти
Так їх більше міліарда в Індії, що тут дивного.
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28.10.2022 23:12 Відповісти
І скажені злидні в Індії.
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29.10.2022 02:48 Відповісти
Тут класна "формула" -

ЗЛИДЕННЕ ЖИТТЯ = 5 - 10 ДІТЕЙ У РОДИНИ (ІНДІЯ, БАНГЛАДЕШ І ІНШ.)
ЗАБЕЗПЕЧЕНЕ ЖИТТЯ = 0 - 1 - 2 ДИТИНИ В РОДИНІ (ЄС, США, КАНАДА)
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29.10.2022 19:32 Відповісти
Злиденне життя у більшості в Україні 0-10 дітей. Додайте до формули.
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30.10.2022 00:29 Відповісти
Робітник українець це мрія для работодавця з ЄС. Теж саме скажете про індусів чи бангладещців з китайцями ?
В Україні народжуваність знижається паралельно комфорту проживання навіть в невеличких містечках.
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30.10.2022 14:09 Відповісти
Питання не по адресу. Найдіть того хто це спростовуйте і дискусуйте.
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30.10.2022 17:58 Відповісти
Це не питання, а факт, життя в Україні не таке злиденне як в Індії і Бангладеш, навіть не сперечайтесь.
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30.10.2022 21:35 Відповісти
Це ви не сперечайтеся. В Африці, коли наших військових питали про наші зарплати, це було в 90-ті, наші чесно казали, скільки у них зарплатня, коли вони не від ООН, а служать в Україні, то місцеві так і не повірили, так і вважали, що над ними вперто жартують роками. А це буле село африканське. Щодо Бангладеш, то був в мене знайомий звідти, показував, кількаповерхову будівлю, чудово обставлену, але жалівся, що йому мало залишиться, бо їх у батьків 14 дітей. Так він був рослий і не дуже темний, бо не з низької касти, ті звичайно бідніше. Але і у нас в одному будинку ще досі бідні і багаті поруч, хоча іде процес розселення по рівню доходу. В нього як і нас був варіант, як він казав, чи в поліцію брати хабарі, чи у військові, де нормально платять, чи за кордон, то він в Україну, а потім поїхав в Мацкву, бо там їх велика діаспора. Так не плодились, а як у Західній Європі, то і не так і бідували.
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30.10.2022 22:57 Відповісти
Беріть по доходу на душу населення у нас і в Бангладеш чи https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD_%D0%B7%D0%B0_%D0%92%D0%92%D0%9F_(%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB)_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%83%D1%88%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F ВВП (номінал) на душу населення
Бангладеш і Індія далече від України унизу. Можете сперечатися і надалі, але з фактами сперечатися це марна справа. Нагадаю що в Бангладеш яке менше за Україну по площі живе 163 міліона людей, в Індії більше 1 міліарда людей.
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30.10.2022 23:20 Відповісти
Різниця між 101 та 134 містом нівелюється тим, що у нас ціни вище європейських. Можна взяти рис, який у нас втричі дорожче ніж в Бангладеш, але скажете, що то не притаманна для нас культура, то беремо нейтральну картоплю, в Україні вона дорожче більше ніж в два рази. https://ru.globalproductprices.com/Bangladesh/potato_prices/
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31.10.2022 00:19 Відповісти
Різниця в тім що і індуси і бангалдешці краще будуть працювати у нас, а не у дома, бо перспективи краще.
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31.10.2022 12:51 Відповісти
В нас ще жоден індус чи бангладешець з яких знав, навіть африканець не залишився, за перспективами вони їдуть далі.
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31.10.2022 14:53 Відповісти
А яких ви не знали ?
Мало в Київі африканців і азіатів чи як. Звісно ідуть до ЄС, але нам індуська злиденість тільки сниться.
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31.10.2022 15:27 Відповісти
Україна у них лише шлях далі, буває трохи затримуються, навчання, заробіток чи зв'язки, але не надовго. З Африки мігранти часто теж від однієї африканської країни до іншої мандрують, заробляють гроші і далі, доки не попадуть в ЄС чи Великобританію.
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31.10.2022 15:32 Відповісти
Не треба, африканців на ринках Київа вистчає і розмова була що нам до індуської і бангладешської злиденності ще далеко і слава Богу, рівнятися треба на краще, на Польщу як приклад.
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31.10.2022 15:36 Відповісти
Тільки щось печемо чи варимо, то в квартирі вище бігають як скажені, дуріють від запахів їжі. І так було ще навіть до ковіду. Дорівнялися, то поляки у нас як дикі на початку 90-х все скупляли, а тепер замість африканців наші там як чорнова сила.
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31.10.2022 15:53 Відповісти
Гарджіт Сінґ Саджан - канадський політик, https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_(%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0)&action=edit&redlink=1 міністр національної оборони Канади з 2015 року.
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29.10.2022 04:16 Відповісти
Вы забываете, что в США они американцы, а в Канаде - канадцы, да и в Великобритании - британцы.

Прекращайте этот расизм - с национальностью как с чем-то связанным с генетикой и происхождением, носятся только в бывшем СССР и все с подачи урода Сталина. Может пора уже стать цивилизованным человеком и принять, что национальность это ничто иной как гражданство той или иной страны! Например все граждане Украины - украинцы! Хватит делить на сорта, как делали Гитлер и Сталин!
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29.10.2022 08:51 Відповісти
Это так, но речь не про гражданство, а про национальность. Да и ничего плохого в этом нет ( в индусах). Просто так на топ позиции люди не становятся. Они это заслужили.
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29.10.2022 12:24 Відповісти
На Западе нет такого понятия как национальность, точнее это тоже самое что и гражданство, синоним.

Ну и да, важны лишь способности и личные качества человека, а не его происхождение. У меня на фирме есть несколько коллег индусов, прекрасные ребята.
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31.10.2022 09:39 Відповісти
А не Гітлер почав? Чи ви нацист з Німеччини? Генетика при сраліне не визнавалася, так знищували за національністю українців, чеченців, кримських татар,.. але це прикривали боротьбою з контреволюцією та соціальним прошарками (куркулі,..). А от ваш адольфік прямо по походженню та генетиці. До речі, громадянином Ізраїлю теж не станеш, як не доведеш, що ти єврей по походженню. І то там є по Галахє, чи тільки по батькові, і ті хто не зовсім чисті євреї (по батьку), то і на єврейському кладовищі не поховають. Загинув один за Ізраїль, його поховали не на єврейському кладовищі, мати кацапку на могилу в країну не пустили. І це вірно, от тільки потім не треба інших повчати поганому, бо Україні треба рівнятися саме на Ізраїль.
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31.10.2022 00:31 Відповісти
Ну что за грубость? Причем тут Гитлер и тем более каким боком он мой? У меня оба деда с немцами воевали, если что. Да и нынешние немцы вообще совсем другие, совсем не воинственные, денацификация их полностью изменила, правда не территории бывшей ГДР в меньшей степени. С генетикой Гитлер носился вынужденно, т.к. немецкие евреи ничем от остальных немцев не отличались - имели такие же фамилии, внешность и язык, вот и пришлось их по черепам выискивать.

Что касается, того кто начал, то на территории бывшего СССР начал как раз Сталин и только это для нас и важно. В СССР не было необходимости мерять черепа, да и не дало бы это ничего - им хватало языка.

Что касается Израиля, то это маленькая и очень специфическая страна, чтобы приводить ее в пример, там даже религия имеет значение. В остальном развитом мире никто не носится с происхождением и религией, важно лишь гражданство.
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31.10.2022 09:36 Відповісти
Стосовно Ізраїлю, то в Україні теж дууууже специфічна ситуація, яка і закінчилася війною, дотолерувались. Тому треба брати досвід Ізраїлю і стосовно релігії теж, бо ті хто ходять до кацапської церкви де їм постійно промивають мізки, це вороги чи потенційні вороги, статус не громадянина, якщо толерантно і по європейські.
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31.10.2022 14:59 Відповісти
Ну так это совсем другое дело - в Украине должна быть одна православная церковь - УПЦ, все остальные должны влиться в нее или исчезнуть. А вот по национальности ничего не выйдет, даже те кто себя считают украинцами в абсолютном большинстве имеют примеси чужой крови - русских, поляков, литовцев, беларусов, чехов, румын, молдаван, венгров, евреев, армян, татар, греков и т.д. Так что если взяться за генетику, то выйдет, что в Украине украинцев у которых хотя бы 75% крови украинские не более пары миллионов. Потому, забываем про этническое "национальность" и используем впредь политическое "гражданство". В конце концов важно не происхождение, а кем хочет быть человек и к чему он прилагает усилия, например через переход на украинский язык в повседневной жизни и быту.
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31.10.2022 21:24 Відповісти
Так і ізраїльтянам різного походження з домішками різнох крові, різних відтінків, білі, смуглі, є навіть чорношкіри, і кожні від походження мають назву. Головне це наявність єврейської крові, а потім це знання мови, патріотизм, військова служба. Той хто не служив в ізраїльській армії ніколи не стане держслужбовцем, є неважливо чи служи він там звідки приїхав. А без знання мови, то взагалі там не вижити, а не як у нас, коли під час війни службові особи патякають на мові ворога.
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01.11.2022 03:49 Відповісти
Маск заявив, що планує переосмислити політику модерації контенту Twitter на службі більш максималістського підходу до "свободи слова". Мільярдер також заявив, що не згоден з практикою Twitter щодо постійних заборон для тих, хто неодноразово порушує його правила, підвищуючи ймовірність того, що ряд раніше заборонених, суперечливих користувачів можуть знову з'явитися на платформі.
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28.10.2022 22:57 Відповісти
І це каже людина загнавша твіт про те що Крим був кацапським і став помилкою хрущова 😆
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28.10.2022 23:10 Відповісти
помилка? русскє за крим отримали ядерну дубіну і нашу Кубань, ба більше, їх ніхто до цього не примушував.
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28.10.2022 23:18 Відповісти
Маску бачу пофігу історію, головне шороху навести.
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28.10.2022 23:30 Відповісти
Незважаючи на велику роль у публічних дебатах, Twitter залишається відносно невеликою платформою соціальних медіа, стверджуючи близько 240 мільйонів облікових записів, які активні щодня, порівняно з майже 2 мільярдами у Facebook.

Поки не ясно, чи є розчищення вищого керівництва предтечею скорочення робочих місць у масштабах всієї компанії. Раніше повідомлялося, що 75% співробітників компанії в соціальних мережах мають намір втратити роботу.
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28.10.2022 23:21 Відповісти
По-перше він олігарх а не бізнесмен.
По-друге:

"Причина, з якої я купую Twitter, полягає в тому, що для майбутньої цивілізації важливо мати спільну цифрову платформу, на якій можна обговорювати широкий спектр думок у здоровій манері, не вдаючись до жорстокості"

спільна - єдина,
обговорювати широкий спектр думок - розповсюджувати потрібні меседжі на широкий загал і одномоментно, враховуючи що молодь не може без інтернету - це просто капець.
здорова манера - все, що на той момент Маск буде вважати здоровою манерою, і так далі.
Ну що, наш технічний, мать його, прогрес, зіграв з нами недобрий жарт.
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28.10.2022 23:24 Відповісти
А что в Украине кому-то нужен это Твиттер? Думаю его влияние на молодежь сильно переоценена и думаю Маск попал на деньги, но посмотрим как оно пойдет дальше.
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29.10.2022 08:44 Відповісти
У твитера очень большое информационное влияние в мире. Некоторые люди о своем увольнении узнают из твитера о чем говорить если у всех правительств мира есть аккаунт в твитере, плюс у всех политиков и они постоянно туда что то пишут, что считается официальной информацией, а не просто надписью на заборе.
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29.10.2022 12:27 Відповісти
За те, що Маск вигнав двох провідних індусів з Твітера, я готовий пробачити йому його попередні необдумані патякання на украінську тематику.
Все-таки важливіше те, що людина робить, а не те, що ляпає язиком.
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29.10.2022 06:46 Відповісти

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