Маск придбав Twitter та звільнив керівництво
Американський мільярдер Ілон Маск остаточно придбав Twitter. За його словами, він хоче мати цифрову платформу для обговорення широкого спектру думок.
Про це він повідомив у своєму листі для рекламодавців у Twitter.
"Причина, з якої я купую Twitter, полягає в тому, що для майбутньої цивілізації важливо мати спільну цифрову платформу, на якій можна обговорювати широкий спектр думок у здоровій манері, не вдаючись до жорстокості", – заявив Маск.
Бізнесмен додав, що хоче допомогти людству, оскільки ЗМІ "підігрівають" полярні крайнощі та розкол суспільства, бо думають, що це приносить гроші, позбавляючи можливості діалогу.
Водночас вже новий власник соцмережі наголосив, що у Twitter не можна буде публікувати "будь-що без подальших наслідків", але пообіцяв, що платформа залишиться "гостинною для всіх".
Також, за даними CNBC, ексдиректор Twitter Параг Агравал та фінансовий директор Нед Сігал залишили штаб-квартиру компанії у Сан-Франциско. Також повідомлення про звільнення отримала голова юридичного департаменту Віджая Гаде.
Цьому передували місяці судової тяганини після того, як Маск спробував відмовитися від своєї початкової угоди про покупку компанії за $44 млрд цієї весни.
Обидві сторони мали намір остаточно розібратися у суді у жовтні, оскільки Twitter намагався змусити Маска дотримуватися своєї частини угоди. Зі свого боку Маск стверджував, що Twitter ввів його в оману щодо кількості ботів на платформі та висловив занепокоєння з приводу проблем, оприлюднених колишнім керівником служби безпеки компанії, який подав скаргу на інформаторів.
Водночас 4 жовтня Маск раптово змінив позицію, повідомивши Twitter, що готовий продовжити початкові умови угоди.
Так, Маск мав час до п'ятниці, щоб завершити угоду з придбання Twitter або зіткнутися з судовим розглядом з компанією.
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Для всіх? - Для рашистів? Чи для різних країн спонсорів терроризму (Іран, КНДР, Сирія, КНДР, Ірак, Куба тощо) Як проконтролювати їхню пропаганду?
RashaTelegram.
Мені одному здається дивним засилля індусів у Твіттері ??
https://biz.censor.net/n3376730
2. Генеральный директор Microsoft - индус
3. Генеральный директор Adobe - индус.
4. Генеральный директор Net App - индус.
5. Генеральный директор MasterCard - индус
6. Генеральный директор DBS - индус
7 Генеральный директор Novartis - индус
8. Генеральный директор Diageo - индус
9. Генеральный директор SanDisk - индус.
10. Генеральный директор Harman - индус
11. Генеральный директор Micron - индус.
12. Генеральный директор Palo Alto Networks - индус.
13. Генеральный директор Reckitt Benckiser - индус.
14. Генеральный директор IBM - индус
15. Канцлер Великобритании - индус.
16. Министр внутренних дел Великобритании - индус
17. Премьер-министр Ирландии - индус
18. Американский вице-президент - индуска
ЗЛИДЕННЕ ЖИТТЯ = 5 - 10 ДІТЕЙ У РОДИНИ (ІНДІЯ, БАНГЛАДЕШ І ІНШ.)
ЗАБЕЗПЕЧЕНЕ ЖИТТЯ = 0 - 1 - 2 ДИТИНИ В РОДИНІ (ЄС, США, КАНАДА)
В Україні народжуваність знижається паралельно комфорту проживання навіть в невеличких містечках.
Бангладеш і Індія далече від України унизу. Можете сперечатися і надалі, але з фактами сперечатися це марна справа. Нагадаю що в Бангладеш яке менше за Україну по площі живе 163 міліона людей, в Індії більше 1 міліарда людей.
Мало в Київі африканців і азіатів чи як. Звісно ідуть до ЄС, але нам індуська злиденість тільки сниться.
Прекращайте этот расизм - с национальностью как с чем-то связанным с генетикой и происхождением, носятся только в бывшем СССР и все с подачи урода Сталина. Может пора уже стать цивилизованным человеком и принять, что национальность это ничто иной как гражданство той или иной страны! Например все граждане Украины - украинцы! Хватит делить на сорта, как делали Гитлер и Сталин!
Ну и да, важны лишь способности и личные качества человека, а не его происхождение. У меня на фирме есть несколько коллег индусов, прекрасные ребята.
Что касается, того кто начал, то на территории бывшего СССР начал как раз Сталин и только это для нас и важно. В СССР не было необходимости мерять черепа, да и не дало бы это ничего - им хватало языка.
Что касается Израиля, то это маленькая и очень специфическая страна, чтобы приводить ее в пример, там даже религия имеет значение. В остальном развитом мире никто не носится с происхождением и религией, важно лишь гражданство.
Поки не ясно, чи є розчищення вищого керівництва предтечею скорочення робочих місць у масштабах всієї компанії. Раніше повідомлялося, що 75% співробітників компанії в соціальних мережах мають намір втратити роботу.
По-друге:
"Причина, з якої я купую Twitter, полягає в тому, що для майбутньої цивілізації важливо мати спільну цифрову платформу, на якій можна обговорювати широкий спектр думок у здоровій манері, не вдаючись до жорстокості"
спільна - єдина,
обговорювати широкий спектр думок - розповсюджувати потрібні меседжі на широкий загал і одномоментно, враховуючи що молодь не може без інтернету - це просто капець.
здорова манера - все, що на той момент Маск буде вважати здоровою манерою, і так далі.
Ну що, наш технічний, мать його, прогрес, зіграв з нами недобрий жарт.
Все-таки важливіше те, що людина робить, а не те, що ляпає язиком.