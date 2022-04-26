Ілон Маск купує Twitter за $44 мільярди

Компанія Twitter у понеділок офіційно оголосила про укладання угоди з американським мільярдером Ілоном Маском на покупку її соцмережі за $44 млрд.

Про це йдеться у релізі, поширеному компанією.

"Twitter, Inc. сьогодні оголосила про укладання остаточної угоди про придбання компанією, що повністю належить Ілону Маску, за $52,2 за акцію. Загальну суму операції оцінюють приблизно в $44 млрд.Після завершення транзакції Twitter стане приватною компанією", – йдеться у повідомленні.

За словами голова ради директорів Twitter Брета Тейлора, ухвалене рішення стане "кращим рухом уперед для акціонерів Twitter".

Зі свого боку Маск заявив, що хоче "зробити Twitter кращим, доповнивши його новими функціями, підвищити довіру соцмережі, перемогти спам-ботів та аутентифікувати всіх людей".

"Твітер має величезний потенціал, і я з нетерпінням чекаю спільної роботи з компанією та спільнотою користувачів, щоб розкрити його", – зазначив він.

Як повідомлялося, на початку березня стало відомо, що Маск є власником 9,2% акцій Twitter. Компанія запропонувала йому зайняти місце в раді директорів з умовою, що він не може володіти більше ніж 14,9% акцій, але Маск відмовився зайняти крісло в раді. Пізніше Маск зробив пропозицію щодо купівлі компанії за ціною $54,20 за акцію. Тобто загальна сумма пропозиції дорівнювала $43,39 млрд.