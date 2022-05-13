Маск призупинив процес купівлі Twitter за $44 мільярди

Американський мільярдер Ілон Маск тимчасово призупинив процедуру купівлі Twitter за $44 млрд.

Як пише Reuters, на тлі цього акції компанії вже впали на 17,7%.

Маск повідомив у Twitter, що угода тимчасово призупинена, адже він чекає на інформацію, яка підтверджує підрахунок, що спамові та фейкові облікові записи дійсно становлять менше 5% від користувачів, які можна монетизувати.



Раніше Twitter підрахував, що фейкові та спамові облікові записи становили менше 5% його щоденних активних користувачів. Маск до цього обіцяв докласти зусиль з видалення спам-ботів.

Як повідомлялося, наприкінці квітня компанія Twitter офіційно оголосила про укладання угоди з мільярдером Ілоном Маском на покупку її соцмережі за $44 млрд. За словами голова ради директорів Twitter Брета Тейлора, ухвалене рішення стане "кращим рухом уперед для акціонерів Twitter".

Зі свого боку Маск заявив, що хоче "зробити Twitter кращим, доповнивши його новими функціями, підвищити довіру соцмережі, перемогти спам-ботів та аутентифікувати всіх людей".