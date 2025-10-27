УКР
SpaceX встановила новий рекорд запусків супутників Starlink

На орбіті вже понад 10 000 супутників Starlink

Американська компанія SpaceX встановила новий рекорд, здійснивши 89-й запуск місії Starlink - загальна кількість супутників Starlink, запущених на орбіту з 2019 року, перевищила 10 000 одиниць, повідомляє Цензор.НЕТ. 

Ракета Falcon 9 місії Starlink 10-21 стартувала 28 жовтня з мису Канаверал та доставила на орбіту 29 супутників нового покоління. ЇЇ перший ступінь здійснив вже 24-й політ і успішно повернувся на морську платформу A Shortfall of Gravitas в Атлантичному океані.

У SpaceX заявили, що планують ще один запуск Falcon 9 до кінця року, підтверджуючи свої лідерські позиції у комерційній космонавтиці.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп шукає альтернативу SpaceX Ілона Маска для проєкту "Золотий купол" вартістю $175 мільярдів, – Reuters

Загалом станом на жовтень на орбіті залишаються близько 8 700 супутників, які можуть продовжувати виконувати свої функції.

Нещодавно ми писали, що засновник і власник космічної компанії SpaceX Ілон Маск став першою людиною зі статком понад 500 мільярдів доларів.

