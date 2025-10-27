SpaceX встановила новий рекорд запусків супутників Starlink
Американська компанія SpaceX встановила новий рекорд, здійснивши 89-й запуск місії Starlink - загальна кількість супутників Starlink, запущених на орбіту з 2019 року, перевищила 10 000 одиниць, повідомляє Цензор.НЕТ.
Ракета Falcon 9 місії Starlink 10-21 стартувала 28 жовтня з мису Канаверал та доставила на орбіту 29 супутників нового покоління. ЇЇ перший ступінь здійснив вже 24-й політ і успішно повернувся на морську платформу A Shortfall of Gravitas в Атлантичному океані.
У SpaceX заявили, що планують ще один запуск Falcon 9 до кінця року, підтверджуючи свої лідерські позиції у комерційній космонавтиці.
Загалом станом на жовтень на орбіті залишаються близько 8 700 супутників, які можуть продовжувати виконувати свої функції.
Нещодавно ми писали, що засновник і власник космічної компанії SpaceX Ілон Маск став першою людиною зі статком понад 500 мільярдів доларів.
А тут 10 000
Це все ІПСО що його немає!
Він просто літає на "високій орбіті"! І його не всім видно!