Трамп шукає альтернативу SpaceX Ілона Маска для проєкту "Золотий купол" вартістю $175 мільярдів, – Reuters

Адміністрація США планує розширити коло учасників проєкту створення багатошарової системи протиракетної оборони "Золотий купол" вартістю $175 млрд на тлі загострення відносин між Дональдом Трампом і Ілоном Маском.

Хоча SpaceX Маска досі залишається фаворитом з надання послуг з виведення вантажів для реалізації програми на орбіту, її домінування очікувано зменшиться, повідомляє Reuters із посиланням на три джерела.

За словами співрозмовників агентства, ще до конфлікту між Трампом і Маском чиновники Пентагону та Білого дому почали вивчати альтернативи SpaceX, побоюючись надмірної залежності від одного партнера для реалізації величезної частини амбітного космічного оборонного щита.

Конфлікт між Трампом і Маском, що вибухнув 5 червня, змусив Білий дім пришвидшити пошук альтернатив. Наразі розглядають залучення таких гравців як Amazon Kuiper, Lockheed Martin, Northrop Grumman і L3Harris.

Паралельно з цим, конгрес уже збільшив бюджет Космічних сил на купівлю супутникових комунікацій з $900 млн до $13 млрд, щоб стимулювати приватних постачальників послуг.

Наразі новопризначений генерал Космічних сил Майкл Гютлайн має 120 днів, щоб представити повний план реалізації проєкту.

Раніше повідомлялось, що Tesla за день втратила $153 мільярди через конфлікт між Маском і Трампом.