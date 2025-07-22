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Новини Золотий купол для США
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Трамп шукає альтернативу SpaceX Ілона Маска для проєкту "Золотий купол" вартістю $175 мільярдів, – Reuters

Трамп шукає альтернативу SpaceX Маска для проєкту

Адміністрація США планує розширити коло учасників проєкту створення багатошарової системи протиракетної оборони "Золотий купол" вартістю $175 млрд на тлі загострення відносин між Дональдом Трампом і Ілоном Маском.

Хоча SpaceX Маска досі залишається фаворитом з надання послуг з виведення вантажів для реалізації програми на орбіту, її домінування очікувано зменшиться, повідомляє Reuters із посиланням на три джерела.

За словами співрозмовників агентства, ще до конфлікту між Трампом і Маском чиновники Пентагону та Білого дому почали вивчати альтернативи SpaceX, побоюючись надмірної залежності від одного партнера для реалізації величезної частини амбітного космічного оборонного щита.

Конфлікт між Трампом і Маском, що вибухнув 5 червня, змусив Білий дім пришвидшити пошук альтернатив. Наразі розглядають залучення таких гравців як Amazon Kuiper, Lockheed Martin, Northrop Grumman і L3Harris.

Паралельно з цим, конгрес уже збільшив бюджет Космічних сил на купівлю супутникових комунікацій з $900 млн до $13 млрд, щоб стимулювати приватних постачальників послуг.

Наразі новопризначений генерал Космічних сил Майкл Гютлайн має 120 днів, щоб представити повний план реалізації проєкту.

Раніше повідомлялось, що Tesla за день втратила $153 мільярди через конфлікт між Маском і Трампом.

Автор: 

США (5022) Маск Ілон (401) Трамп Дональд (689) SpaceX (211)


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22.07.2025 15:09 Відповісти
Територія США це не Полтавська область, щоб її можна було прикрити якимось там куполом, нормально хтось так грошей заробить 😁
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22.07.2025 15:12 Відповісти
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22.07.2025 15:19 Відповісти
Удачі, помаранчевий клоун 🤣🤣🤣🤣🤣
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22.07.2025 15:19 Відповісти
золотий купол? а як тоді бути з золотим дощем ?
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22.07.2025 15:32 Відповісти
Китай в поміч
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22.07.2025 16:09 Відповісти
А така любоФ, такА любоФ була...
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22.07.2025 16:19 Відповісти

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