SpaceX установила новый рекорд запусков спутников Starlink

На орбите уже более 10 000 спутников Starlink

Американская компания SpaceX установила новый рекорд, осуществив 89-й запуск миссии Starlink - общее количество спутников Starlink, запущенных на орбиту с 2019 года, превысило 10 000 единиц, сообщает Цензор.НЕТ.

Ракета Falcon 9 миссии Starlink 10-21 стартовала 28 октября с мыса Канаверал и доставила на орбиту 29 спутников нового поколения. Ее первая ступень совершила уже 24-й полет и успешно вернулась на морскую платформу A Shortfall of Gravitas в Атлантическом океане.

В SpaceX заявили, что планируют еще один запуск Falcon 9 до конца года, подтверждая свои лидерские позиции в коммерческой космонавтике.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп ищет альтернативу SpaceX Илона Маска для проекта "Золотой купол" стоимостью $175 миллиардов, - Reuters

Всего по состоянию на октябрь на орбите остаются около 8 700 спутников, которые могут продолжать выполнять свои функции.

Недавно мы писали, что основатель и владелец космической компании SpaceX Илон Маск стал первым человеком с состоянием более 500 миллиардов долларов.

