Ілон Маск припустив, що віцепрезидент Венс стане наступним президентом США
Американський мільярдер Ілон Маск під час внутрішньої розмови з колишніми колегами висловив припущення, що чинний віцепрезидент США Джей Ді Венс може стати наступним президентом країни.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише видання Politico з посиланням на інформовані джерела.
За інформацією журналістів, Маск озвучив свою думку під час виступу перед працівниками відомства, яке займається підвищенням ефективності роботи федерального уряду (DOGE), 22 листопада. Подію записували на відео, але не транслювали публічно.
Маск: США стоять перед "великим 12-річним періодом"
Під час промови засновник Tesla заявив, що країна може вступити у "великий 12-річний період", маючи на увазі чинний президентський термін Дональда Трампа, а також два можливі майбутні терміни Джей Ді Венса.
У матеріалі Politico зазначається, що Маск останнім часом суттєво зміцнив свої стосунки з віцепрезидентом, і це також вплинуло на його прогноз.
Вибори президента США: що відомо
Вибори президента Америки мають відбутися у 2028 році. Віцепрезидент США Джей Ді Венс досі не підтвердив, чи планує він висувати свою кандидатуру.
Дональд Трамп, своєю чергою, не зможе балотуватися знову: 22-га поправка до Конституції США дозволяє перебувати на посаді президента не більше двох термінів.
- Раніше ми повідомляли, що у США розформували Департамент ефективності уряду, створений Ілоном Маском
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А ВІЦЕ -це банда яйцеголових з силіконової долини УЛЬТРА проросійських- ну за методами правління й як приклад рашка - 100 відсотків
Ракет на 2-3 масованих пуски...
Вони не в бАданова черпають інфу і гадають на кавовій гущі?
Це багаторічний посол України у США - чому б двічівтікшу від судів Стефанишивну Єрамка не замінити на Чалого?
Прошу дуже, послухайте його про оцінку оцих Уморопергооврників й які справді параметри міжнародних перемовин повинні бути ...і Й де там місце рашки...
Про нах НАТО - вірить тільки у союз з північними країнами+ Британією та Балтійськими
Рейтинги поки сповзають. Плюс невдоволення чинною владою (а американці майже завжди незадоволені) грає проти будь-якого віце-президента. Бо він / вона вигрібає за боса. Це зіграло проти Гарріс. І зіграє проти Венса.
Якщо демократи розіграють гру правильно - вони виграють нижню палату за рік. Далі буде видно. Головне не налажати (а вони вміють лажати). А нам головне - дожити.
Маск знову ''обкурився''...