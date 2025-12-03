Ілон Маск припустив, що віцепрезидент Венс стане наступним президентом США

Американський мільярдер Ілон Маск під час внутрішньої розмови з колишніми колегами висловив припущення, що чинний віцепрезидент США Джей Ді Венс може стати наступним президентом країни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише видання Politico з посиланням на інформовані джерела.

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За інформацією журналістів, Маск озвучив свою думку під час виступу перед працівниками відомства, яке займається підвищенням ефективності роботи федерального уряду (DOGE), 22 листопада. Подію записували на відео, але не транслювали публічно.

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Маск: США стоять перед "великим 12-річним періодом"

Під час промови засновник Tesla заявив, що країна може вступити у "великий 12-річний період", маючи на увазі чинний президентський термін Дональда Трампа, а також два можливі майбутні терміни Джей Ді Венса.

У матеріалі Politico зазначається, що Маск останнім часом суттєво зміцнив свої стосунки з віцепрезидентом, і це також вплинуло на його прогноз.

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Вибори президента США: що відомо

Вибори президента Америки мають відбутися у 2028 році. Віцепрезидент США Джей Ді Венс досі не підтвердив, чи планує він висувати свою кандидатуру.

Дональд Трамп, своєю чергою, не зможе балотуватися знову: 22-га поправка до Конституції США дозволяє перебувати на посаді президента не більше двох термінів.

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