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Новини Вибори у США
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Ілон Маск припустив, що віцепрезидент Венс стане наступним президентом США

Маск - про майбутні вибори в США

Американський мільярдер Ілон Маск під час внутрішньої розмови з колишніми колегами висловив припущення, що чинний віцепрезидент США Джей Ді Венс може стати наступним президентом країни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише видання Politico з посиланням на інформовані джерела.

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За інформацією журналістів, Маск озвучив свою думку під час виступу перед працівниками відомства, яке займається підвищенням ефективності роботи федерального уряду (DOGE), 22 листопада. Подію записували на відео, але не транслювали публічно.

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Маск: США стоять перед "великим 12-річним періодом"

Під час промови засновник Tesla заявив, що країна може вступити у "великий 12-річний період", маючи на увазі чинний президентський термін Дональда Трампа, а також два можливі майбутні терміни Джей Ді Венса.

У матеріалі Politico зазначається, що Маск останнім часом суттєво зміцнив свої стосунки з віцепрезидентом, і це також вплинуло на його прогноз.

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Вибори президента США: що відомо

Вибори президента Америки мають відбутися у 2028 році. Віцепрезидент США Джей Ді Венс досі не підтвердив, чи планує він висувати свою кандидатуру.

Дональд Трамп, своєю чергою, не зможе балотуватися знову: 22-га поправка до Конституції США дозволяє перебувати на посаді президента не більше двох термінів.

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Автор: 

вибори (6790) Президент (749) США (26755) Маск Ілон (745) Трамп Дональд (8948) Джей Ді Венс (216)
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Топ коментарі
+14
А США до того часу доживуть?
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03.12.2025 20:36 Відповісти
+8
тупий і ще тупіший - це триндец
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03.12.2025 20:36 Відповісти
+8
Не приведи господь! Нам і цього дурня Трампа забагато...
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03.12.2025 20:41 Відповісти
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А США до того часу доживуть?
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03.12.2025 20:36 Відповісти
У США стандрат медоглядів профілактичних мінімум 4-6 міс , а у короля - останні дві ( а вже були у 2025 р) Жовтень- листопад .... - МРТ котре показує що він найздоровіший усіх байденів замоллоду
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03.12.2025 20:47 Відповісти
Тому ВІЦЕ -през так активно став чутним у міжнародних дєлішках , а насправді його робота - внутрянка ...
А ВІЦЕ -це банда яйцеголових з силіконової долини УЛЬТРА проросійських- ну за методами правління й як приклад рашка - 100 відсотків
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03.12.2025 20:50 Відповісти
Ці йо*нуті ніяк не угомоняться. Тут би ще цього придурка рудого пережить би та морду цього соціопата маска менше бачити.
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03.12.2025 20:36 Відповісти
тупий і ще тупіший - це триндец
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03.12.2025 20:36 Відповісти
"Кава в Криму"
Ракет на 2-3 масованих пуски...
Вони не в бАданова черпають інфу і гадають на кавовій гущі?
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03.12.2025 20:37 Відповісти
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03.12.2025 20:39 Відповісти
Тобі ж Трамп копняка дав - чого ти знову до них в"яжешся?
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03.12.2025 20:40 Відповісти
Он их с самого начала фининсировал вместе с Тилем .Это группировка так называемых технофашистов миллиардеров лицом которых выступает Венс.Трамп же из другой группы поддерживающих его христианских националистов идеологами которой являются Стив Беннон ,некий поклонник гитлера и нацистов Фуэнтес недавно убитый Чарли Кирк и.Эти две группы формально обьединились вокруг трампа ,чтобы победить на выборах но втайне ненавидят друг друга и всячески ставят палки в колеса своим коллегам из другой группировки .Одной из таких палок стало увольнение Маска
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03.12.2025 21:21 Відповісти
Не приведи господь! Нам і цього дурня Трампа забагато...
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03.12.2025 20:41 Відповісти
Хуба що стане президентом якогось окремого штату мазохістів на які розваляться сша при правлінні Тромба
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03.12.2025 20:49 Відповісти
Ага... Маразматика на посаді, змінить ідіот...
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03.12.2025 20:52 Відповісти
В чуже синочки Рудого?
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03.12.2025 20:54 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=***********&t=1s

Це багаторічний посол України у США - чому б двічівтікшу від судів Стефанишивну Єрамка не замінити на Чалого?

Прошу дуже, послухайте його про оцінку оцих Уморопергооврників й які справді параметри міжнародних перемовин повинні бути ...і Й де там місце рашки...
Про нах НАТО - вірить тільки у союз з північними країнами+ Британією та Балтійськими
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03.12.2025 20:55 Відповісти
А ботам все по хер... У них лише теми про ермака та Зе)
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03.12.2025 21:47 Відповісти
А боти все за ********** переживають
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03.12.2025 22:41 Відповісти
нажаль все до цього йде
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03.12.2025 20:56 Відповісти
Хіба що у випадку силового захоплення влади і призупинення виборів шляхом введення воєнного стану, саме для цього вони створили тітушню ICE і спрямували їх в демократичні штати, провокувати своїми злочинами озброєний опір місцевого населення. На виборах у жодного півня з цієї обдриставшейся команди немає більше шансів.
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03.12.2025 21:22 Відповісти
Маячня і wishful thinking не дуже розумного зігомета. Венс втрачає прихильників і популярність разом із своїм шефом і буде злитий республіканцями разом із ним. А на наступних виборах у республіканців нуль шансів, спочатку їх викинуть з Конгресу на midterm elections 2026, а потім на виборах президента 2028, бо так, як вони обдристались всього за рік держуправління не обдристувався жоден президент і жодна команда за всю історію американськоі внутрішньої політики. Наступним президентом США найвирогідніше стане демократка Александрія Оказіо-Кортез.
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03.12.2025 21:08 Відповісти
Там много кандидатов в президенты.Но вряд ли это будет Эта Оказия скорее Ньюсом или Келли у них больше шансов
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03.12.2025 21:24 Відповісти
сначала сын рыжего
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03.12.2025 21:17 Відповісти
Розмріялось, падло.
Рейтинги поки сповзають. Плюс невдоволення чинною владою (а американці майже завжди незадоволені) грає проти будь-якого віце-президента. Бо він / вона вигрібає за боса. Це зіграло проти Гарріс. І зіграє проти Венса.
Якщо демократи розіграють гру правильно - вони виграють нижню палату за рік. Далі буде видно. Головне не налажати (а вони вміють лажати). А нам головне - дожити.
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03.12.2025 21:31 Відповісти
Я поховаю у себе в душі Великі США, якщо після рудого придурка, вже обраного двічі, вони оберуть диванойоба Венса, або ще якогось придурка з купою внутрішніх проблем та тайн, на кшталт.педофелії, плівок Епштейна чи ще чогось.
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03.12.2025 21:33 Відповісти
Якщо не сяде разом з шефом)
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03.12.2025 21:44 Відповісти
Наркотики - зло.
Маск знову ''обкурився''...
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03.12.2025 21:51 Відповісти
а ніхто і не сумнівається товарищ маск , венс хай тільки фудболку з молотом зніме ...та і батько твій під* філ, вже сто раз зганяв до ху* ла , поговорив за майбутньє президенство , лояльне до маска ...маску треба пллітичне визнання і він вкине за це гроші , червонодупі марксисти ху* єві...
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03.12.2025 22:13 Відповісти
без України на слідуючих виборах республіканці пролітають
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03.12.2025 22:15 Відповісти
Венс стане президентом, якщо інше чмо отримає імпічмент наступної осені - це єдиний розклад
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03.12.2025 22:21 Відповісти
2 деб1ла.. ***
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03.12.2025 23:14 Відповісти
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04.12.2025 00:09 Відповісти
 
 