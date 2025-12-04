УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9940 відвідувачів онлайн
Новини Відносини Венесуели та США
4 350 55

Трамп хоче вигнати Мадуро з Венесуели у Катар та вимагає негайної відставки, - ЗМІ

США розглядають Катар як місце вигнання Мадуро

Адміністрація президента США Дональда Трампа нарощує політичний та військовий тиск на владу Венесуели, намагаючись домогтися відставки Ніколаса Мадуро.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі видання New York Post з посиланням на джерела, наближені до адміністрації.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

За даними інсайдерів, державний секретар США Марко Рубіо запропонував розглянути Катар як потенційне місце для переїзду венесуельського лідера.

  • Країни Перської затоки нерідко відіграють роль посередників та приймають лідерів, які втратили владу, намагаючись зміцнити відносини зі Сполученими Штатами.

Також читайте: Путін хоче закінчити війну в Україні та "повернутися до нормального життя", - Трамп

Катар як можливий притулок для Мадуро

Джерела наголошують, що обговорення можливого переїзду Мадуро має суто дипломатичний характер. Сам венесуельський президент ніяких кроків щодо переїзду чи придбання нерухомості у Досі не робить.

Катар має значний досвід у ролі міжнародного посередника: він брав участь у перемовинах між Ізраїлем і ХАМАС та приймав політичних діячів з регіонів, охоплених конфліктами.

"Розгляд Катару — це радше інструмент дипломатичного тиску, ніж реальна підготовка до втечі Мадуро", — зазначило джерело, знайоме з перемовинами.

Також читайте: США розгорнули перший підрозділ з аналогом "Шахеда"

Розмова Трампа з Мадуро та можливий сценарій відставки

Минулого тижня Дональд Трамп особисто провів телефонну розмову з Ніколасом Мадуро, під час якої вимагав негайно скласти повноваження.

У відповідь Мадуро, за даними джерел, запропонував передати владу своєму віцепрезиденту в обмін на амністію для себе та найближчого оточення. Обговорення цього варіанту триває, однак офіційних коментарів від Вашингтона чи Каракаса поки немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ілон Маск припустив, що віцепрезидент Венс стане наступним президентом США

Боротьба з наркотиками

З поверненням до влади у 2025 році Трамп зробив боротьбу з наркотиками, зокрема фентанілом, одним зі своїх пріоритетів. Мадуро він прямо називає головним "наркобароном".

Після концентрації американських сил у Карибському морі, Трамп заявив, що США незабаром вживатимуть заходів проти венесуельських наркоторговців на суші.

Також читайте: Україна готує зустрічі в США. Умєров і Гнатов продовжать розмову з представниками Трампа, - Зеленський

Автор: 

Венесуела (430) Катар (286) США (26759) Трамп Дональд (8954) Мадуро Ніколас (121)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
А чого вигнати? Мадура хіба не хоче миру як друг *******? Не хоче торгувати нафтою з Америкою? Не хоче щоб його солдати не гинули?

Америка остаточно перетворюється на опущену сестройобію.
показати весь коментар
04.12.2025 00:20 Відповісти
+9
І в цей же час рудий кретин вкотре побачив мир в очку куйла. Коли б уже цього ржавого ідіота хтось переїбав чимось важким
показати весь коментар
04.12.2025 00:21 Відповісти
+7
Як завжди - полякає, а потім почнуться пісділи. А потім і мадуро залишиться, і війни не буде.
показати весь коментар
04.12.2025 00:21 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А чого вигнати? Мадура хіба не хоче миру як друг *******? Не хоче торгувати нафтою з Америкою? Не хоче щоб його солдати не гинули?

Америка остаточно перетворюється на опущену сестройобію.
показати весь коментар
04.12.2025 00:20 Відповісти
з кацапами зараз у мадури особливої любові немає - дєнєх нєт

.
показати весь коментар
04.12.2025 00:36 Відповісти
мадура то хоче, але Америка не дуже хоче, щоб мадура торгував з ними нафтою, з родовищ, які вони ж і розробляли і були у них в концесії, а мадура раптом вирішив, що можна націоналізувати чуже і на всьому готовому жити, так не вийшло.
показати весь коментар
04.12.2025 08:00 Відповісти
Як завжди - полякає, а потім почнуться пісділи. А потім і мадуро залишиться, і війни не буде.
показати весь коментар
04.12.2025 00:21 Відповісти
І в цей же час рудий кретин вкотре побачив мир в очку куйла. Коли б уже цього ржавого ідіота хтось переїбав чимось важким
показати весь коментар
04.12.2025 00:21 Відповісти
Пора скинутися на хорошу снайперську гвинтівку для Лі Харві Освальда 2.0, щоб з одного пострілу.
,
показати весь коментар
04.12.2025 00:51 Відповісти
Американські збройні магнати вже "пішли з шапкою по кругу"... Бо Європа почала переглядать свою полідику стосовно закупок американської зброї... Хто ж буде купувать товар у країни, яка живе по принципу "сьогодні - ДВА, а завтра - ПІВТОРА..."? Трамп - "людина настрою"... "Встав з лівої ноги" вранці, а під вечір передумав...
показати весь коментар
04.12.2025 04:05 Відповісти
почитай виступ гарі каспарова у галіфаксі нещодавно . може хоч якось порозумнішаєш
показати весь коментар
04.12.2025 07:54 Відповісти
Підтримую бомбардування мадури заради дешевої нафти, щоб кремль не отримував прибуток
Наказую атакувати 🚀🚀🚀
показати весь коментар
04.12.2025 00:33 Відповісти
трамп поводить себе як терорист, сподіваюсь його грохнуть інші терористи.
показати весь коментар
04.12.2025 00:34 Відповісти
Ну в даному випадку Мадура - мудак рідкісний, який незаконно посідає президентський пост. Він гробить країну, а опозицію не допускають до виборів. І так, він воділа автобуса в минулому - тупий бидло-люмпен
показати весь коментар
04.12.2025 00:36 Відповісти
все вірно, але я за те, щоб спочатку ООН визнала мадуро лохом і узурпатором, і потім інші країни почали діяти. Я хочу, щоб все було за законами.
показати весь коментар
04.12.2025 00:38 Відповісти
Ваше ООН безхребетна та організація що як виявилося замішана в фінансуванні терористів і іншої наволочі.
показати весь коментар
04.12.2025 01:07 Відповісти
Ну пустять Трампа з його жидами в Венелуелу, так вони викачають всю нафту і хер що попаде з того народу Венесуели. Так як ненаситні кацапи з тими ж жидами викачали нафту у Західному Сибіру, де живуть ханти і ненці-мансі. Що ці народи одержали від ненаситних лаптєногих?
показати весь коментар
04.12.2025 00:47 Відповісти
Народу як раз перепаде, жить хоть трохи налагодиться.
показати весь коментар
04.12.2025 01:08 Відповісти
Я дивлюся, ти "ахрєнєнний" знавець народів?
Ма́нсі, раніше ю́гра (у́гри) - народ угорської гілки угро-фінської сім'ї народів. Раніше об'єднувався зі спорідненим народом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8 хантами під загальною назвою обські угри чи югра.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 Мансійська мова належить до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8 фіно-угорської групи https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8 Уральської мовної сім'їhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%96#cite_note-2 [

Ненці - це самодійський народ, що проживає на півночі Євразії в Росії, від Кольського півострова до Таймиру, а також на територіях Ненецького та Ямало-Ненецького автономних округів
показати весь коментар
04.12.2025 04:11 Відповісти
Відкриваєш Гугл і дивишся, який рівень життя був до Чавеса-Мадуро і який зараз... Хер що попадає народу Венесуели якраз зараз, бо раніше вони жили значно краще, а зараз живуть гірше, ніж ми!
показати весь коментар
05.12.2025 01:33 Відповісти
Перестань звіздіти. Як Мадуро гробить країну? З точністю до навпаки: не дає її розграбувати американським буржуям. В Україні прийшла до влади опозиція в 2019 і привела за собою Міндичів, Цукерманів і Шефірів. На хрена Венесуелі така опозиція? Крім того ти не знаєш змісту слова люмпен, Мадуро ніяк не люмпен, а виходець з робочого класу- пролетарій.
показати весь коментар
04.12.2025 01:14 Відповісти
Что за бред ? торговля со Штатами озолотит венесуэльцев только если этим будут заниматься штатовские компании вслед за ними финансовые какие то производства бизнес.... вы батенько точно не с болот пишете? Прет от ваших писулек ороковской мочой))))))
показати весь коментар
04.12.2025 02:19 Відповісти
джонік !!! венесуела має 18% світовіх покладів нафти і у пролетарія мадуро зарплата 2 доллара сша в місяць у пролетаріату . мадуро часто сниться уго чавес той що здох і говорить ..вєрной дорогой ідьотє таваріщі..
показати весь коментар
04.12.2025 08:00 Відповісти
Дядя Венесуела 2 роки тому через ціх мадурів чуть з голоду не вмерла-це без зими і проблем з війною.Покі там були не диктатори то вони жили мабудь найкраще в латиносії
показати весь коментар
04.12.2025 08:28 Відповісти
Так гробить, що в Венесуелі нафти більше, ніж в Норвегії чи Еміратах, а зарплати нижчі, ніж в Україні!
А до Чавеса та Мадуро Венесуела жила багатше за Мексику, Бразилію і тд...
показати весь коментар
05.12.2025 01:29 Відповісти
То есть, один раз замарал руки черной или другой " не благородной" работой-- и в политику зась?
показати весь коментар
04.12.2025 02:02 Відповісти
Москалику, мова не про роботу, а про освіту та інтелект! У 90-ті доктори наук таксували часто, але ж то були доктори наук, а не люмпени БЕЗ ВИЩОЇ освіти, як цей Мадура!
А якщо інтелекту не хватило універ закінчити - то таки в політику зась!
показати весь коментар
05.12.2025 01:31 Відповісти
Нужен интеллект что бы закончить университет? Вы явно не в Украине учились, если учились вообще.
показати весь коментар
05.12.2025 02:24 Відповісти
Чтоби пишеться СЛІТНО, москалику, а перед ним - кома)) Тут явно інтелектом не пахне...
Думки неграмотних людей автоматично множу на нуль.

By the way what county do you live in?
показати весь коментар
05.12.2025 08:52 Відповісти
Мой прогноз-Рыжий Так и добьет Шофёра
показати весь коментар
04.12.2025 00:34 Відповісти
Не спіши. Куба під носом у США і все рівно їм обломилося. А В'єтнам із Афганістаном цій країні -інваліду США показують дулі.
показати весь коментар
04.12.2025 00:41 Відповісти
Якби ви дебіли вчили історію, а не цитували різну ***** з інтернету, ціни би вам не було.
показати весь коментар
04.12.2025 01:09 Відповісти
Тебе в свинюшнику виховували? Якщо так то йди до свиней, а не до людей на Цензор.
показати весь коментар
04.12.2025 01:16 Відповісти
Типова відповідь повних невігласів.
показати весь коментар
04.12.2025 09:33 Відповісти
Що ти мелеш? В тебе мозок є, чи повністю ампутований?
показати весь коментар
04.12.2025 15:04 Відповісти
Куба нахер нікому не потрібна бо там нічого нема.
А в мадури багато нафти яку цей дегенерат не може експортувати через санкції. Отже якщо прибрати їбануту комуняку, то виграють усі крім тих кому вигідна дорога нафта.
показати весь коментар
04.12.2025 03:30 Відповісти
Я так розумію Трамп телефонував Мадуро з дозволу парня Бальоді із Москви?
показати весь коментар
04.12.2025 00:41 Відповісти
Кім чен ин з ядеркою - трамп ручкається
Маудура без ядерки - трамп знищує

Хто там ще проти української ядерки?
показати весь коментар
04.12.2025 00:48 Відповісти
Всі розумні, окрім блаженних типу тебе. Навіть будь в нього ядерна, нічого би це не змінило.
показати весь коментар
04.12.2025 01:10 Відповісти
Це б змінило геть усе.
показати весь коментар
04.12.2025 03:31 Відповісти
Ні. США не допустило би появи ЯО в різних бананових республік в себе під боком. І не допустить.
показати весь коментар
04.12.2025 09:34 Відповісти
Проблема в тому що ми не під боком у США. Ми під боком у скажених свинособак яким США лижуть сраку не в останню чергу через їх ядерний арсенал. А що там США допустить чи не допустить - мені якось давно посрати.
показати весь коментар
04.12.2025 13:50 Відповісти
Лише Трамп лиже. Там вже навіть в респів ********* від цього дебіла.
показати весь коментар
04.12.2025 14:32 Відповісти
а з ним вся його сімейка, віткоф, гегсет, і навіть рубіо підлизує, хоч і кривиться
за цим потужно спостерігає вся партія респів і грізно готує пекальні санкції які Трамп от-от введе, якщо друг болодя не зацінить його підлизування
показати весь коментар
04.12.2025 14:52 Відповісти
Мадуро бабло на війну дає кремлю ,китай кришує ринок збуту наркотрафіку на все США ...
показати весь коментар
04.12.2025 00:52 Відповісти
мадуро врятується черговим чудовим пісділом, а потім про нього у США забудіть, і все знов піде своїм чередом.
показати весь коментар
04.12.2025 01:04 Відповісти
Друг ***** Мадуро чхати хотів на хатєлкі платного агента московської молі. Бо він друг не за гроші а за комсомольську ідею. Кожному по безкоштовному тролейбусу. Чи чим він там керував до президенства. В Україні ми вже таке проходили. Проходим. Кожен баріста президент. Як і кожен мерчандайзер.
показати весь коментар
04.12.2025 01:26 Відповісти
нічим від рузкіх не відрізняються, тому і дружать
показати весь коментар
04.12.2025 01:26 Відповісти
Я звісно не підтримую ані Мадуро, ані те, що це ***** зробило з країною, перетворивши її на державний наркокартель, але ж і США туди не з наркотою боротися лізуть, як вони *******, тож дуже б хотілось, щоб американцям там дали хорошої *****.
показати весь коментар
04.12.2025 02:21 Відповісти
Не дадуть. Бо амери або взагалі туди не полізуть або обмежаться точковим зміщенням мадури.
показати весь коментар
04.12.2025 03:33 Відповісти
Ніхто наземну операцію проводити не буде, вона там не потрібна. З повітря *********** всі військові об'єкти і самого Мадуру.
показати весь коментар
04.12.2025 09:38 Відповісти
Американская армия это не кацапские зеки и бомжи.
показати весь коментар
04.12.2025 07:01 Відповісти
Хорошої ****** треба дати захисникам дружбанів ***** типу Мадуро.
показати весь коментар
04.12.2025 09:36 Відповісти
" Марко Рубіо запропонував розглянути Катар як потенційне місце для переїзду венесуельського лідера"

а катару оно надо?
показати весь коментар
04.12.2025 12:37 Відповісти
Ростов не резиновый.
показати весь коментар
04.12.2025 14:46 Відповісти
Який ще Катар? Всі збираються на Рубльовке. Клуб веде Янукович Віктор Федорович, він же Овоч.
показати весь коментар
11.12.2025 10:29 Відповісти
 
 