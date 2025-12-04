Трамп хоче вигнати Мадуро з Венесуели у Катар та вимагає негайної відставки, - ЗМІ

Адміністрація президента США Дональда Трампа нарощує політичний та військовий тиск на владу Венесуели, намагаючись домогтися відставки Ніколаса Мадуро.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі видання New York Post з посиланням на джерела, наближені до адміністрації.

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За даними інсайдерів, державний секретар США Марко Рубіо запропонував розглянути Катар як потенційне місце для переїзду венесуельського лідера.

Країни Перської затоки нерідко відіграють роль посередників та приймають лідерів, які втратили владу, намагаючись зміцнити відносини зі Сполученими Штатами.

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Катар як можливий притулок для Мадуро

Джерела наголошують, що обговорення можливого переїзду Мадуро має суто дипломатичний характер. Сам венесуельський президент ніяких кроків щодо переїзду чи придбання нерухомості у Досі не робить.

Катар має значний досвід у ролі міжнародного посередника: він брав участь у перемовинах між Ізраїлем і ХАМАС та приймав політичних діячів з регіонів, охоплених конфліктами.

"Розгляд Катару — це радше інструмент дипломатичного тиску, ніж реальна підготовка до втечі Мадуро", — зазначило джерело, знайоме з перемовинами.

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Розмова Трампа з Мадуро та можливий сценарій відставки

Минулого тижня Дональд Трамп особисто провів телефонну розмову з Ніколасом Мадуро, під час якої вимагав негайно скласти повноваження.

У відповідь Мадуро, за даними джерел, запропонував передати владу своєму віцепрезиденту в обмін на амністію для себе та найближчого оточення. Обговорення цього варіанту триває, однак офіційних коментарів від Вашингтона чи Каракаса поки немає.

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Боротьба з наркотиками

З поверненням до влади у 2025 році Трамп зробив боротьбу з наркотиками, зокрема фентанілом, одним зі своїх пріоритетів. Мадуро він прямо називає головним "наркобароном".

Після концентрації американських сил у Карибському морі, Трамп заявив, що США незабаром вживатимуть заходів проти венесуельських наркоторговців на суші.

Раніше ми повідомляли, що США готують три сценарії дій для усунення Мадуро від влади

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