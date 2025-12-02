Трамп заявил, что США начнут удары по Венесуэле "в ближайшее время"

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская армия может "в ближайшее время" нанести удары по сухопутным целям на территории Венесуэлы.

Об этом он заявил 2 декабря во время заседания правительства США в Белом доме, цитирует телеканал CNN, передает Цензор.НЕТ.

Обострение отношений США и Венесуэлы

"Мы начнем наносить эти удары и на суше. Мы знаем, где они живут. Мы знаем, где живут эти негодяи, и мы начнем это делать в ближайшее время", - сказал Трамп.

Глава Белого дома убежден, что операции на суше "намного легче", чем на море.

Кроме того, Трамп добавил, что американцам известны маршруты, "по которым они следуют".

Как пишет CNN, американский президент в течение нескольких недель обдумывал возможность нанесения ударов по людям в Венесуэле, что стало бы значительной эскалацией кампании, которая до сих пор была сосредоточена исключительно на атаках на суда, которые, по утверждениям официальных лиц Белого дома, "перевозили наркотики в США".

Что предшествовало

Ранее CNN сообщал, что авианосная ударная группа во главе с USS Gerald R. Ford вошла в Карибское море на фоне роста напряженности в отношениях между США и Венесуэлой.

Группа присоединяется к американским силам, которые уже находятся в регионе, в рамках усилий администрации Трампа по "разгрому и ликвидации преступных сетей".

В Пентагоне также отметили, что варианты операций переданы президенту США Дональду Трампу еще 12 ноября.

