РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9185 посетителей онлайн
Новости Заявления Трампа Отношения Венесуэлы и США
2 041 29

Трамп заявил, что США начнут удары по Венесуэле "в ближайшее время"

трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская армия может "в ближайшее время" нанести удары по сухопутным целям на территории Венесуэлы.

Об этом он заявил 2 декабря во время заседания правительства США в Белом доме, цитирует телеканал CNN, передает Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Обострение отношений США и Венесуэлы

"Мы начнем наносить эти удары и на суше. Мы знаем, где они живут. Мы знаем, где живут эти негодяи, и мы начнем это делать в ближайшее время", - сказал Трамп.

Глава Белого дома убежден, что операции на суше "намного легче", чем на море.

Кроме того, Трамп добавил, что американцам известны маршруты, "по которым они следуют".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп: США могут атаковать страны, поставляющие наркотики

Как пишет CNN, американский президент в течение нескольких недель обдумывал возможность нанесения ударов по людям в Венесуэле, что стало бы значительной эскалацией кампании, которая до сих пор была сосредоточена исключительно на атаках на суда, которые, по утверждениям официальных лиц Белого дома, "перевозили наркотики в США".

Что предшествовало

  • Ранее CNN сообщал, что авианосная ударная группа во главе с USS Gerald R. Ford вошла в Карибское море на фоне роста напряженности в отношениях между США и Венесуэлой.
  • Группа присоединяется к американским силам, которые уже находятся в регионе, в рамках усилий администрации Трампа по "разгрому и ликвидации преступных сетей".
  • В Пентагоне также отметили, что варианты операций переданы президенту США Дональду Трампу еще 12 ноября.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Немедленная отставка: Трамп требует от президента Венесуэлы Мадуро увольнения

Автор: 

Венесуэла (208) США (28478) Трамп Дональд (7177)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
а потім зупинить...і скаже, що вже дев.яту зупинив.
показать весь комментарий
02.12.2025 23:27 Ответить
+2
Куди влучить американська ракета, там і "штаб ІГІЛ", точніше "штаб наркоторговців"?)
показать весь комментарий
02.12.2025 23:27 Ответить
+2
Він таким чином обявить про девяту перемогу і що зупинив війну.
показать весь комментарий
02.12.2025 23:35 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Цікаво що з того вийде 🍿
показать весь комментарий
02.12.2025 23:26 Ответить
а потім зупинить...і скаже, що вже дев.яту зупинив.
показать весь комментарий
02.12.2025 23:27 Ответить
десяту
показать весь комментарий
02.12.2025 23:48 Ответить
А навіщо це китайцям які в Мадуро вже грошики ввалили? Краще спробувати американцям насрати, як свого часу насрали в Афганістані через співпрацю з талібами 🤔
показать весь комментарий
02.12.2025 23:55 Ответить
Куди влучить американська ракета, там і "штаб ІГІЛ", точніше "штаб наркоторговців"?)
показать весь комментарий
02.12.2025 23:27 Ответить
Ні Віталій, це рашиська "відмазка".... гадаєте Трамп її теж застосує?
показать весь комментарий
02.12.2025 23:29 Ответить
Это плохая идея! Америкосы могут застрять в этой Венесуэле на годы и им явно не до Украины и россии будет. Но Трампу просто нужно отвлечь внимания от скандала с Эпштейном!
показать весь комментарий
02.12.2025 23:28 Ответить
Не застрянут они там. Наземной операции не планируется. Тем более Венесуелла в военном плане это почти ноль.
показать весь комментарий
02.12.2025 23:34 Ответить
ну може можна буде китайцям (яких, звісно, "там_нет") попрактикуватися в атаках дронами на американські кораблі. Це буде цікавий і корисний досвід для них перед Тайванем 🤔
показать весь комментарий
02.12.2025 23:38 Ответить
Exactly. 💯
показать весь комментарий
02.12.2025 23:53 Ответить
А китайців там нема, вони задатися з США не будуть. Так про Тайвань це зараз в основному страшилки в інтернеті. Це раз.
показать весь комментарий
02.12.2025 23:57 Ответить
З огляду на "мирний план" Трампа їм вже зараз "явно не до Украины" (с) ... тож най встрянуть в ту Венесуелу і бодаються там з кацапами та китайцями яких "там_нет" ... може трохи попрозумнішають через втрати
показать весь комментарий
02.12.2025 23:35 Ответить
Ми не плануємо війну але все може бути, так, ні це не точно але може тромб деменція
показать весь комментарий
02.12.2025 23:30 Ответить
Та заїбав, давай роби вже.
показать весь комментарий
02.12.2025 23:32 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=ax0wXJKUyWs https://www.youtube.com/watch?v=Скандал! Закон США 2017 года делает любые уступки Москве по Украине незаконными /№1057/ Швец



Швець це назвав гвіздком в домовину договрняків Трамп- хйло по Україні.
показать весь комментарий
02.12.2025 23:35 Ответить
Чого ви Швеця слухаєте ?
Ви ще Вангу послухайте,сіонських мудреців,гадалок з кришталевою кулею,на картах Таро погадайте і увіруйте в плоскоземців,от тоді буде повний комплект.
показать весь комментарий
02.12.2025 23:50 Ответить
Bobe,а Ви знайдіть той закон, підписаний Трампом по Криму й Донбасу ... за 4 здається серпня 2017 р - на початку блогу він його номер називає
так - переклала зі Швеця -
показать весь комментарий
03.12.2025 00:15 Ответить
Ви хотіли сказати «цвяхом» ?
показать весь комментарий
02.12.2025 23:51 Ответить
********* Трмпа піїд законом 2017 р - й мега підтримка голосуючих респів та демів

Це "джваліна" Трмпа першого періоду
показать весь комментарий
03.12.2025 00:11 Ответить
Він таким чином обявить про девяту перемогу і що зупинив війну.
показать весь комментарий
02.12.2025 23:35 Ответить
Во буде прікол якщо буде каракас за 3 дні на роки...
показать весь комментарий
02.12.2025 23:39 Ответить
Тоді це буде, або Вьєтнам, або Афганістан.
показать весь комментарий
02.12.2025 23:52 Ответить
Не буде.
показать весь комментарий
02.12.2025 23:59 Ответить
якщо він рипниться на мадуро ніяка нобелевка йому вже не світить
показать весь комментарий
02.12.2025 23:43 Ответить
Я так понимаю, при правильном подходе все эти удары до дупы, Украина и Газа превосходные примеры. Нужна будет наземная операция. А при правильном подходе, там, если в землю зарываться, Вьетнам детским садом покажется, особенно учитывая что не будет рядом южно-вьнтнамской армии. Путин вполне может организовать США второй Вьетнам/Афганистан там. Все сводится к тому посыпится или не посыпится государственное управление с соответствующими репрессиями за дезертирство и тд.
показать весь комментарий
02.12.2025 23:49 Ответить
Це цей поц мріє про Нобелівську премію?
показать весь комментарий
02.12.2025 23:50 Ответить
В де живе путін воно не знає!!! Тому будуть бомбити Венісуелу!!!
показать весь комментарий
03.12.2025 00:04 Ответить
Влупить кудись в хащі, і об'явить себе переможцем наркокортелів.
показать весь комментарий
03.12.2025 00:05 Ответить
 
 