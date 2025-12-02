Трамп заявив, що США почнуть удари по Венесуелі "найближчим часом"

Президент США Дональд Трамп заявив, що американська армія може "найближчим часом" завдати ударів по сухопутних цілях на території Венесуели.

Про це він заявив 2 грудня під час засідання уряду США в Білому домі, цитує телеканал CNN, передає Цензор.НЕТ.

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Загострення відносин США та Венесуели

"Ми почнемо завдавати цих ударів і на суші. Ми знаємо, де вони живуть. Ми знаємо, де живуть ці поганці, і ми почнемо це робити найближчим часом", - сказав Трамп.

Очільник Білого дому переконаний, що операції на суші є "набагато легшими", ніж на морі.

Крім того, Трамп додав, що американцям відомі маршрути "якими вони прямують".

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Як пише CNN, американський президент протягом кількох тижнів обмірковував можливість завдавання ударів по людях у Венесуелі, що стало б значною ескалацією кампанії, яка дотепер була зосереджена винятково на атаках на судна, що, за твердженнями офіційних осіб Білого дому, "перевозили наркотики до США".

Що передувало

Раніше CNN повідомляв, що авіаносна ударна група на чолі з USS Gerald R. Ford увійшла в Карибське море на тлі зростання напруженості у відносинах між США і Венесуелою.

Група приєднується до американських сил, які вже перебувають у регіоні, в межах зусиль адміністрації Трампа з "розгрому та ліквідації злочинних мереж".

У Пентагоні також зазначили, що варіанти операцій передано президенту США Дональду Трампу ще 12 листопада.

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