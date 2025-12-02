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Новини Заяви Трампа Відносини Венесуели та США
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Трамп заявив, що США почнуть удари по Венесуелі "найближчим часом"

трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що американська армія може "найближчим часом" завдати ударів по сухопутних цілях на території Венесуели.

Про це він заявив 2 грудня під час засідання уряду США в Білому домі, цитує телеканал CNN, передає Цензор.НЕТ.

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Загострення відносин США та Венесуели

"Ми почнемо завдавати цих ударів і на суші. Ми знаємо, де вони живуть. Ми знаємо, де живуть ці поганці, і ми почнемо це робити найближчим часом", - сказав Трамп.

Очільник Білого дому переконаний, що операції на суші є "набагато легшими", ніж на морі.

Крім того, Трамп додав, що американцям відомі маршрути "якими вони прямують".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп: США можуть атакувати країни, які постачають наркотики

Як пише CNN, американський президент протягом кількох тижнів обмірковував можливість завдавання ударів по людях у Венесуелі, що стало б значною ескалацією кампанії, яка дотепер була зосереджена винятково на атаках на судна, що, за твердженнями офіційних осіб Білого дому, "перевозили наркотики до США".

Що передувало

  • Раніше CNN повідомляв, що авіаносна ударна група на чолі з USS Gerald R. Ford увійшла в Карибське море на тлі зростання напруженості у відносинах між США і Венесуелою.
  • Група приєднується до американських сил, які вже перебувають у регіоні, в межах зусиль адміністрації Трампа з "розгрому та ліквідації злочинних мереж".
  • У Пентагоні також зазначили, що варіанти операцій передано президенту США Дональду Трампу ще 12 листопада.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Негайна відставка: Трамп вимагає від президента Венесуели Мадуро звільнення

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Венесуела (430) США (26755) Трамп Дональд (8948)
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Топ коментарі
+24
а потім зупинить...і скаже, що вже дев.яту зупинив.
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02.12.2025 23:27 Відповісти
+9
Куди влучить американська ракета, там і "штаб ІГІЛ", точніше "штаб наркоторговців"?)
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02.12.2025 23:27 Відповісти
+6
Это плохая идея! Америкосы могут застрять в этой Венесуэле на годы и им явно не до Украины и россии будет. Но Трампу просто нужно отвлечь внимания от скандала с Эпштейном!
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02.12.2025 23:28 Відповісти
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Цікаво що з того вийде 🍿
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02.12.2025 23:26 Відповісти
а потім зупинить...і скаже, що вже дев.яту зупинив.
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02.12.2025 23:27 Відповісти
десяту
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02.12.2025 23:48 Відповісти
А навіщо це китайцям які в Мадуро вже грошики ввалили? Краще спробувати американцям насрати, як свого часу насрали в Афганістані через співпрацю з талібами 🤔
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02.12.2025 23:55 Відповісти
Куди влучить американська ракета, там і "штаб ІГІЛ", точніше "штаб наркоторговців"?)
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02.12.2025 23:27 Відповісти
Ні Віталій, це рашиська "відмазка".... гадаєте Трамп її теж застосує?
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02.12.2025 23:29 Відповісти
Це також єврейська відмазка, тільки замість штабу наркоторговців штаб з верхівкою Хамас, яку вже разів 20-30 знищили.
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03.12.2025 05:37 Відповісти
+++
Фраза «Лучше всего американцы умеют рисовать мишень в месте падения стрелы» - это известная цитата Марка Твена. Она высмеивает неэффективность, когда цель определяется уже после того, как действие совершено, а не наоборот.
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03.12.2025 07:24 Відповісти
Это плохая идея! Америкосы могут застрять в этой Венесуэле на годы и им явно не до Украины и россии будет. Но Трампу просто нужно отвлечь внимания от скандала с Эпштейном!
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02.12.2025 23:28 Відповісти
Не застрянут они там. Наземной операции не планируется. Тем более Венесуелла в военном плане это почти ноль.
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02.12.2025 23:34 Відповісти
ну може можна буде китайцям (яких, звісно, "там_нет") попрактикуватися в атаках дронами на американські кораблі. Це буде цікавий і корисний досвід для них перед Тайванем 🤔
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02.12.2025 23:38 Відповісти
Exactly. 💯
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02.12.2025 23:53 Відповісти
А китайців там нема, вони задатися з США не будуть. Так про Тайвань це зараз в основному страшилки в інтернеті. Це раз.
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02.12.2025 23:57 Відповісти
Ну як так нема? Платформи нафтові купили і раптом нема
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03.12.2025 00:23 Відповісти
Трамп бомбити нафтові платформи не збирається. Це раз, в по друге Китай в цілому насрати в кого купувати нафту, в уряду Мадури, чи в уряду що прийде після нього.
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03.12.2025 01:28 Відповісти
З огляду на "мирний план" Трампа їм вже зараз "явно не до Украины" (с) ... тож най встрянуть в ту Венесуелу і бодаються там з кацапами та китайцями яких "там_нет" ... може трохи попрозумнішають через втрати
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02.12.2025 23:35 Відповісти
Нічеих китайців і тим більше кацапів там не буде.
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03.12.2025 01:27 Відповісти
Ми не плануємо війну але все може бути, так, ні це не точно але може тромб деменція
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02.12.2025 23:30 Відповісти
Та заїбав, давай роби вже.
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02.12.2025 23:32 Відповісти
Не буде він вже нічого робити, це звичайний черговий популістський висєр дементного носія підгузків. В суботу сенатори від обох партій анонсували парламентське розслідування військового злочину, ймовірно вчиненого півнем Гегсетом у узбережжя Венесуели. Цей розписаний нацистськими татухами екс-ведучий Fox News настільки бараноід, що він неодноразово озвучував на камери, що збирається вбивати людей без слідства і суду, після чого ймовірно віддав наказ нанести другий удар по уламкам вже знищеного рибальского човна, за які чіплялись два виживших члени екіпажу. Цей військовий злочин зветься ******-tapping.
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03.12.2025 05:31 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=ax0wXJKUyWs https://www.youtube.com/watch?v=Скандал! Закон США 2017 года делает любые уступки Москве по Украине незаконными /№1057/ Швец



Швець це назвав гвіздком в домовину договрняків Трамп- хйло по Україні.
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02.12.2025 23:35 Відповісти
Чого ви Швеця слухаєте ?
Ви ще Вангу послухайте,сіонських мудреців,гадалок з кришталевою кулею,на картах Таро погадайте і увіруйте в плоскоземців,от тоді буде повний комплект.
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02.12.2025 23:50 Відповісти
Bobe,а Ви знайдіть той закон, підписаний Трампом по Криму й Донбасу ... за 4 здається серпня 2017 р - на початку блогу він його номер називає
так - переклала зі Швеця -
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03.12.2025 00:15 Відповісти
А ви в курсі що подлякоботарня "сламалась" й Лещенок вже на Швеця матюкає захищаючи Єрмака, а Залужного цитує? Включіть вчорашнього...
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03.12.2025 00:22 Відповісти
Подоляк насправді ніколи і не розводив ніяких ботів, це робив Єрмак.
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03.12.2025 05:52 Відповісти
Ви хотіли сказати «цвяхом» ?
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02.12.2025 23:51 Відповісти
********* Трмпа піїд законом 2017 р - й мега підтримка голосуючих респів та демів

Це "джваліна" Трмпа першого періоду
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03.12.2025 00:11 Відповісти
Він таким чином обявить про девяту перемогу і що зупинив війну.
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02.12.2025 23:35 Відповісти
Во буде прікол якщо буде каракас за 3 дні на роки...
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02.12.2025 23:39 Відповісти
Тоді це буде, або Вьєтнам, або Афганістан.
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02.12.2025 23:52 Відповісти
Не буде.
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02.12.2025 23:59 Відповісти
Не буде.
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03.12.2025 00:35 Відповісти
якщо він рипниться на мадуро ніяка нобелевка йому вже не світить
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02.12.2025 23:43 Відповісти
Норвеги теж відомо де живуть
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03.12.2025 01:55 Відповісти
Я так понимаю, при правильном подходе все эти удары до дупы, Украина и Газа превосходные примеры. Нужна будет наземная операция. А при правильном подходе, там, если в землю зарываться, Вьетнам детским садом покажется, особенно учитывая что не будет рядом южно-вьнтнамской армии. Путин вполне может организовать США второй Вьетнам/Афганистан там. Все сводится к тому посыпится или не посыпится государственное управление с соответствующими репрессиями за дезертирство и тд.
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02.12.2025 23:49 Відповісти
твоє ***** організувати може хіба що "чємодан" для мадури.
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03.12.2025 00:36 Відповісти
Ты или тупой или кацап под флажком США.
Что пример Украины показал, что использовать стратегические ракеты для террора гражданского населения, это просто конченая идея? Так США не собираются кошмарить гражданских.
А что там пример Исрана показал то? Израиль хирургические ********** все его ПВО, заводы и вишенка на торте, ядерные объекты.

"А при правильном подходе, там, если в землю зарываться, Вьетнам детским садом покажется,"

Ещё одному дурачку рассказали про непобедимую и всемогущую партизанщину. Во первых, партизанщина имеет результат только если за ней стоят кураторы от государства. Какие кураторы могут быть от насквозь коррумпированного режима Мадуры, это ещё вопрос. Во вторых, настолько велика поддержка Мадуры среди населения что они полезет ради него под ракеты? Сильно сомневаюсь что велика.

Армия Венесуеллы, ну может против Колумбии или там Бразилии ещё повоюет. Против США нет. Тут как история с Ираком времён Хусейна. Когда то у Хусейна была армия вроде на 4 месте в мире. С боевым опытом после войн с Ираном. Не помогло, США их ставили раком два раза, причем второй раз без помощи коалициийных сил. Опять таки, США не нужна полная оккупация Венесуеллы. Им нужна только смена дебила Мадуры на более вменяемого. Просто напомню, до Уго Чавеса эта страна была стратегическим партнёром США в регионе.

"Путин вполне может организовать США второй Вьетнам/Афганистан там"

Вот только не надо из него опять злого гения лепить. Что бы организовать там Вьетнам нужно что бы местное население так фанатично любило мадуру что было готово на такое пойти ради него, а это не так. А во вторых, Вьетнам уникальный пример в истории когда. США ушли из Вьетнама исключительно из за огромного давление на администрацию Никсона со стороны общественности - хиппи и им подобные. Вьтгонкогновцы не затащили ни одной крупной операци против США, но войну выиграли. Хотя нет, после ухода США война ещё полтора года продолжалась, победой комуняк севера.

Надеяться на партизанщину в Венесуеллы не имеет смысла. Золотой период партизан в прошлом. Буш младший оккупировал Ирак за месяц, Багдад вроде взяли спустя две недели после входа войск. И это при том, что там была наземная операция и обычная оккупация. Тут не будет, а с доминированием США в воздухе по одинокая и вялая партизанщина особо ничего не поменяет.
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03.12.2025 01:20 Відповісти
Ты что сказать то хотело? Воды два ведра.Как я и сказал, все зависит от того посыпается или нет госуправление, то есть будет кому расстреливать дезертиров и ухилянтов или нет. Любовь к Мадуро не имеет никакого значения. Что касается партизанщины проконсультируйся о ее эффективности с талибами или колумбийскими фарками например.
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03.12.2025 02:36 Відповісти
Відразу кацапа видно. Талібан 30 років сидів в печерах інколи пускав шептуна звідти, поки США були в афгані.
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03.12.2025 08:14 Відповісти
Так кто победил в войне США с Талибаном?
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03.12.2025 10:22 Відповісти
Так если ты США не ушел, Талибан ты к власти не пришел. Просто напомню, что Талибан был у власти в Афганистане в начале нулевых, потом случился теракт 11 сентября и американцы объявили охоту на Бен Ладена, который сбежал в Афганистан и скрылс к талибов. Талибы выдать его отказались, что взбесило США и они ввели туда войска и свалили власть Талибана на долгие 30 лет.
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03.12.2025 10:26 Відповісти
Не 30 а 19-20 и не во всем Афганистане, но в принципе верно. Но важен конечный результат, это полная победа небольшой религиозной группировки в маленькой недоразвитой стране над по сути единственной на тот момент супердержавы в мире. Это как если бы нацистская Германия проиграла не трем странам с неограниченными людскими и материальными ресурсами в каждой, а например Свидетелям Иеговы или профсоюзу риелторов Флориды или что то в этом вроде.
Это все потому что никто не хочет ничего тяжёлого делать, особенно в богатых странах
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03.12.2025 10:44 Відповісти
Результат? Если бы амеры не ушли, Талибан бы и дальше в пещерах бы сидел. Это не победа.
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03.12.2025 11:27 Відповісти
Это абсолютная, чистейшей воды победа. Потратить 20 лет, два с половиной триллиона долларов, несколько тысяч солдат и запустив 200000 афганских нахлебников в собственную страну, которые за 20 лет превратятся в миллион, что бы уйти не солоно хлебавши вернув все как было, оставив технику и тд.
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03.12.2025 19:13 Відповісти
Ядерні обʼєкти як будували кацапи в Буширі, так і продовжують будувати. Замість ядерних обʼєктів півень гегсет наказав скинути бомби в пустелю.
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03.12.2025 05:22 Відповісти
Анна, сходіть очі прокапайте
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03.12.2025 08:17 Відповісти
Це цей поц мріє про Нобелівську премію?
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02.12.2025 23:50 Відповісти
В де живе путін воно не знає!!! Тому будуть бомбити Венісуелу!!!
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03.12.2025 00:04 Відповісти
Влупить кудись в хащі, і об'явить себе переможцем наркокортелів.
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03.12.2025 00:05 Відповісти
Каракас за 3 дні?
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03.12.2025 01:42 Відповісти
Ка всегда должен помочь сам народ. Даже сербы после бомбардировок свергли Милошевича и отправили в Гаагу.
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03.12.2025 04:15 Відповісти
Війна з наркотиками - це найбільша дурня із усіх які вигадав Трамп. Але війна за Венесуельску нафту під приводом війни з наркотиками, не така вже і дурна ідея...
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03.12.2025 01:45 Відповісти
Западу нужно отказываться от этой дурной привычки, свергать всех кто косо на них посмотрит, или просто чем-то мешает.
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03.12.2025 04:05 Відповісти
Ви плутаєте звичку скидати і звичку балаболіти, що нібито збираєшься скинути.
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03.12.2025 05:45 Відповісти
Тоді, трампон, тобі ЖОПА!
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03.12.2025 07:06 Відповісти
Ты не ***** ли Трампон Трампакс?!?! С какого ***?!
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03.12.2025 08:14 Відповісти
"миротворецЬ" , ***. в)
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03.12.2025 08:52 Відповісти
Ни одной войны не остановил, хотя бы одну начать хочет!
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03.12.2025 10:06 Відповісти
 
 