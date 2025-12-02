Трамп заявив, що США почнуть удари по Венесуелі "найближчим часом"
Президент США Дональд Трамп заявив, що американська армія може "найближчим часом" завдати ударів по сухопутних цілях на території Венесуели.
Про це він заявив 2 грудня під час засідання уряду США в Білому домі, цитує телеканал CNN, передає Цензор.НЕТ.
Загострення відносин США та Венесуели
"Ми почнемо завдавати цих ударів і на суші. Ми знаємо, де вони живуть. Ми знаємо, де живуть ці поганці, і ми почнемо це робити найближчим часом", - сказав Трамп.
Очільник Білого дому переконаний, що операції на суші є "набагато легшими", ніж на морі.
Крім того, Трамп додав, що американцям відомі маршрути "якими вони прямують".
Як пише CNN, американський президент протягом кількох тижнів обмірковував можливість завдавання ударів по людях у Венесуелі, що стало б значною ескалацією кампанії, яка дотепер була зосереджена винятково на атаках на судна, що, за твердженнями офіційних осіб Білого дому, "перевозили наркотики до США".
Що передувало
- Раніше CNN повідомляв, що авіаносна ударна група на чолі з USS Gerald R. Ford увійшла в Карибське море на тлі зростання напруженості у відносинах між США і Венесуелою.
- Група приєднується до американських сил, які вже перебувають у регіоні, в межах зусиль адміністрації Трампа з "розгрому та ліквідації злочинних мереж".
- У Пентагоні також зазначили, що варіанти операцій передано президенту США Дональду Трампу ще 12 листопада.
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Фраза «Лучше всего американцы умеют рисовать мишень в месте падения стрелы» - это известная цитата Марка Твена. Она высмеивает неэффективность, когда цель определяется уже после того, как действие совершено, а не наоборот.
Швець це назвав гвіздком в домовину договрняків Трамп- хйло по Україні.
Ви ще Вангу послухайте,сіонських мудреців,гадалок з кришталевою кулею,на картах Таро погадайте і увіруйте в плоскоземців,от тоді буде повний комплект.
так - переклала зі Швеця -
Це "джваліна" Трмпа першого періоду
Что пример Украины показал, что использовать стратегические ракеты для террора гражданского населения, это просто конченая идея? Так США не собираются кошмарить гражданских.
А что там пример Исрана показал то? Израиль хирургические ********** все его ПВО, заводы и вишенка на торте, ядерные объекты.
"А при правильном подходе, там, если в землю зарываться, Вьетнам детским садом покажется,"
Ещё одному дурачку рассказали про непобедимую и всемогущую партизанщину. Во первых, партизанщина имеет результат только если за ней стоят кураторы от государства. Какие кураторы могут быть от насквозь коррумпированного режима Мадуры, это ещё вопрос. Во вторых, настолько велика поддержка Мадуры среди населения что они полезет ради него под ракеты? Сильно сомневаюсь что велика.
Армия Венесуеллы, ну может против Колумбии или там Бразилии ещё повоюет. Против США нет. Тут как история с Ираком времён Хусейна. Когда то у Хусейна была армия вроде на 4 месте в мире. С боевым опытом после войн с Ираном. Не помогло, США их ставили раком два раза, причем второй раз без помощи коалициийных сил. Опять таки, США не нужна полная оккупация Венесуеллы. Им нужна только смена дебила Мадуры на более вменяемого. Просто напомню, до Уго Чавеса эта страна была стратегическим партнёром США в регионе.
"Путин вполне может организовать США второй Вьетнам/Афганистан там"
Вот только не надо из него опять злого гения лепить. Что бы организовать там Вьетнам нужно что бы местное население так фанатично любило мадуру что было готово на такое пойти ради него, а это не так. А во вторых, Вьетнам уникальный пример в истории когда. США ушли из Вьетнама исключительно из за огромного давление на администрацию Никсона со стороны общественности - хиппи и им подобные. Вьтгонкогновцы не затащили ни одной крупной операци против США, но войну выиграли. Хотя нет, после ухода США война ещё полтора года продолжалась, победой комуняк севера.
Надеяться на партизанщину в Венесуеллы не имеет смысла. Золотой период партизан в прошлом. Буш младший оккупировал Ирак за месяц, Багдад вроде взяли спустя две недели после входа войск. И это при том, что там была наземная операция и обычная оккупация. Тут не будет, а с доминированием США в воздухе по одинокая и вялая партизанщина особо ничего не поменяет.
Это все потому что никто не хочет ничего тяжёлого делать, особенно в богатых странах