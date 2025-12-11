США ввели санкції проти родичів Мадуро та його бізнес-партнерів

Уряд Сполучених Штатів оголосив нові санкції проти родичів венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро та компаній, пов’язаних із його режимом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Офісу контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США, де зазначено деталі обмежень.

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Під санкції потрапили троє племінників дружини Мадуро, пов’язаний з ним бізнесмен та шість судноплавних компаній із нафтовими танкерами. Двоє племінників підозрюються у наркоторгівлі, а третій обіймає номінальну посаду віцепрезидента державної нафтової компанії PDVSA.

Санкції також заблокували діяльність шести суден, які займалися "шахрайською та небезпечною практикою судноплавства" і фінансували режим Мадуро.

Мета та контекст дій США

У Міністерстві фінансів США підкреслили, що ці кроки спрямовані на викриття і покарання корупційної сімейної мережі Мадуро, кумівства та наркоторгівлі. Дії відбуваються в рамках загальної політики адміністрації США щодо стримування режиму та припинення його фінансування.

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США захопили нафтовий танкер біля Венесуели

Раніше Дональд Трамп повідомляв, що американські війська взяли під контроль "дуже великий танкер" біля узбережжя Венесуели, що підкреслює посилений контроль США над нафтовими потоками країни.

Президент США зазначив, що причини та додаткові обставини перехоплення поки що не розголошуються. Американські ЗМІ з посиланням на трьох посадовців повідомляють, що операцію проводила Берегова охорона США.

Точне місце затримання та назву судна офіційно не вказують. За попередніми даними британської групи Vanguard, мова може йти про танкер Skipper, раніше відомий як Adisa. Судно перебувало під санкціями США за участь у торгівлі іранською нафтою.

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Трамп хоче вигнати Мадуро з Венесуели у Катар

Видання New York Post з посиланням на джерела, наближені до адміністрації Трампа повідомило, що президент Америки нарощує політичний та військовий тиск на владу Венесуели, намагаючись домогтися відставки Ніколаса Мадуро.

За даними інсайдерів, державний секретар США Марко Рубіо запропонував розглянути Катар як потенційне місце для переїзду венесуельського глави.

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Джерела наголошують, що обговорення можливого переїзду Мадуро має суто дипломатичний характер. Сам венесуельський президент ніяких кроків щодо переїзду чи придбання нерухомості у Досі не робить.

Днями Дональд Трамп особисто провів телефонну розмову з Ніколасом Мадуро, під час якої вимагав негайно скласти повноваження.

У відповідь Мадуро, за даними джерел, запропонував передати владу своєму віцепрезиденту в обмін на амністію для себе та найближчого оточення.

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