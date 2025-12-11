Адміністрація Трампа обговорює створення альтернативи G7 за участі Китаю та Росії, - Politico

В адміністрації президента США Дональда Трампа обговорюють створення нового міжнародного об’єднання, яке могло б стати альтернативою G7 і включати до свого складу Китай та Росію.

Про це повідомляє Politico, передає Цензор.НЕТ.

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За словами чиновника, який працював у Білому домі під час першої каденції Трампа, концепція створення об’єднання Core 5 (C5) за участі США, Китаю, Індії, Японії та Росії вже "не здається надто шокуючою".

Він уточнив, що "нічого щодо C5 чи C7 офіційно не обговорювалося, але точно були розмови" про те, що G7 і Рада Безпеки ООН "не підходять для виконання своїх функцій в умовах нових глобальних гравців".

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Ідея C5 з’являється у довшій, неопублікованій версії Стратегії національної безпеки, яку Білий дім оприлюднив минулого тижня. Водночас адміністрація Трампа категорично заперечує існування будь-якого альтернативного документа. Речниця Білого дому Анна Келлі заявила, що "не існує жодної альтернативної, приватної чи секретної версії" опублікованого 33-сторінкового плану.

Колишня директорка з європейських справ у Раді нацбезпеки за часів адміністрації Джо Байдена Торрі Тауссіг зазначила, що Європа не передбачена у складі можливого C5. Майкл Соболік, який був помічником сенатора Теда Круза в першу каденцію Трампа, також розглядав C5 як варіант зміни політики щодо Китаю.

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