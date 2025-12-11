Бої тривають третій день: Трамп обіцяє швидке вирішення конфлікту між Таїландом і Камбоджею

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий швидко врегулювати бойові дії між Таїландом і Камбоджею.

Про це йдеться у заяві глави білого дому під час спілкування з журналістами, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Трамп наголосив, що раніше вже займався цим питанням і може повторити успішний результат. За його словами, сторони планують провести телефонну розмову вже у четвер, 11 грудня.

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Ситуація на кордоні загострюється

Бої між двома країнами тривають уже третій день, попри заклики до припинення вогню. Через обстріли та сутички евакуйовано понад 500 тисяч людей: близько 400 тисяч у семи провінціях Таїланду та ще понад 100 тисяч у Камбоджі.

Нагадаємо, у середу, 10 грудня, Трамп заявив, що 82% українців "вимагають укласти мирну угоду".

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