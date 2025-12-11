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Новини Заяви Трампа
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Бої тривають третій день: Трамп обіцяє швидке вирішення конфлікту між Таїландом і Камбоджею

Підписання мирної угоди між Таїландом і Камбоджею

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий швидко врегулювати бойові дії між Таїландом і Камбоджею.

Про це йдеться у заяві глави білого дому під час спілкування з журналістами, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Трамп наголосив, що раніше вже займався цим питанням і може повторити успішний результат. За його словами, сторони планують провести телефонну розмову вже у четвер, 11 грудня. 

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Ситуація на кордоні загострюється

Бої між двома країнами тривають уже третій день, попри заклики до припинення вогню. Через обстріли та сутички евакуйовано понад 500 тисяч людей: близько 400 тисяч у семи провінціях Таїланду та ще понад 100 тисяч у Камбоджі.

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Автор: 

війна (1654) США (26823) Таїланд (136) Трамп Дональд (9004) Камбоджа (9)
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Топ коментарі
+30
Це не одна з тих раніше Трампом зупинена війна?
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11.12.2025 01:09 Відповісти
+21
Какая боль !
Какая боль!
Дев'ять війн : Нобель в ноль !

.
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11.12.2025 01:32 Відповісти
+19
так вроді це одна з тих вісьми воєн, які він зупинив!
Чи нє?
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11.12.2025 01:12 Відповісти

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