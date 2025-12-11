РУС
3 800 68

Бои продолжаются третий день: Трамп обещает быстрое решение конфликта между Таиландом и Камбоджей

Подписание мирного соглашения между Таиландом и Камбоджей

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов быстро урегулировать боевые действия между Таиландом и Камбоджей.

Об этом говорится в заявлении главы Белого дома во время общения с журналистами, сообщает Цензор.НЕТ.

Трамп подчеркнул, что ранее уже занимался этим вопросом и может повторить успешный результат. По его словам, стороны планируют провести телефонный разговор уже в четверг, 11 декабря. 

Ситуация на границе обостряется

Бои между двумя странами продолжаются уже третий день, несмотря на призывы к прекращению огня. Из-за обстрелов и столкновений эвакуировано более 500 тысяч человек: около 400 тысяч в семи провинциях Таиланда и еще более 100 тысяч в Камбодже.

Топ комментарии
+17
Це не одна з тих раніше Трампом зупинена війна?
11.12.2025 01:09 Ответить
+15
так вроді це одна з тих вісьми воєн, які він зупинив!
Чи нє?
11.12.2025 01:12 Ответить
+13
Все ясно, який діагноз..
Це як старий гуляка тягне очі до дівок в мініспідницях. А уже годи нє тє...
Так і трумпло збуджується при слові війна та грізно махає ..... огоого ми їм покажем
11.12.2025 01:11 Ответить
Це не одна з тих раніше Трампом зупинена війна?
11.12.2025 01:09 Ответить
Какая боль !
Какая боль!
Дев'ять війн : Нобель в ноль !

.
11.12.2025 01:32 Ответить
красиво працюють таіландці українськими Оплотами
11.12.2025 01:33 Ответить
Ну він же зупинив. Він же не сказав що вона знову не поїде. Він і ще раз її зупинить і доплюсує до тих зупинених. І якщо за ньго не проголосують на наступних виборах коли він обнулить строки як )(уйло то буде погрожувати що всі закінчені ним війни знову почнуться
11.12.2025 01:33 Ответить
ну так, зупинив, а на ручник не поставив, ото війна знову поїхала.
рафік-донні НЄ віноват

таку саму хрєнь це руде ***...ище й нам хоче підсунути - щоб ми вийшли з Донбасу, а на третій день кацапи знову попруть

.
11.12.2025 01:44 Ответить
Та ще й нам Тромб підсовує таку кучу гімна за яку б в Камбоджі або в Тайланді його б вбили. Представляю аби воно сказало одним чи іншим заради ''мирної угоди'' вийти зі своєї території та роззброїтись. Да Тромбу б там слоном голову розчавили. А українців воно зовсім за людей не вважає коли таке пропонує
11.12.2025 02:11 Ответить
давити б не стали, там будісти-гуманісти.

слон 🐘 слон би висрався на донні і той захлинувся в купі лайна

.
11.12.2025 02:18 Ответить
Треш просто.
Коли його вже щось чи хтось дотрахає?
11.12.2025 08:39 Ответить
Все ясно, який діагноз..
Це як старий гуляка тягне очі до дівок в мініспідницях. А уже годи нє тє...
Так і трумпло збуджується при слові війна та грізно махає ..... огоого ми їм покажем
11.12.2025 01:11 Ответить
так вроді це одна з тих вісьми воєн, які він зупинив!
Чи нє?
11.12.2025 01:12 Ответить
Да какая разница?
Он все равно эти страны на карте не найдет
Зато знает - где ЧЕРНЫЙ ОКЕАН
Который с 4 сторон омывает Крым
Отпадный чувак!!!
11.12.2025 01:21 Ответить
як Ви посміли ?!
це не Чорний океан, це....
Великий красивий американський океан !

на берегах котрого в свинячих оченятах донні вже мирогтить вогнями ....
Трамп-рівьєра

і не сперечайтесь з рієлтером !

.
11.12.2025 01:39 Ответить
Как вы мне подняли настроение!!!!!
11.12.2025 01:50 Ответить
хотілось би, але та мальовнича картина така ж сама муть, як і "Крымский Дубай " рашистів на місці колись рідного обісраного пляжах "Солнышко" між Саками та Євпаторією.

вчора в ватній кримській пресі прочитав про цей мега-проєкт

.
11.12.2025 02:24 Ответить
А який гарний музичний фест був пов'язаний з цією базою відпочинку... Я про MHM...
Вдень їхали в Євпаторію, ховалися від сонця, а ввечері насолоджувалися виступом улюблених груп.
11.12.2025 08:20 Ответить
Після чого отримав почесне звання заслужений зупиняло
11.12.2025 03:48 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=2Ac_PHMITBc

Трамп потерпів крах- одразу дві війни почалися після його миротворчих місій ! Провал миротворця!
11.12.2025 05:56 Ответить
А тепер порахують як іще одну. Нобелівська премія миру все ближче і ближче.
11.12.2025 07:10 Ответить
Ще раз порахує
Ми счітаєм, таєм, таєм...
Ми ра****, ****, ****...
11.12.2025 09:16 Ответить
Трамп наголосив, що раніше вже займався цим питанням і може повторити успішний результат Джерело: https://censor.net/ua/n3589816

То це фейл а не успішний результат!!!! Чого ж вони знову воюють, якщо Найкращій в світі переговорщик та носій найкращого Чубу вже дав результат
11.12.2025 01:13 Ответить
То так можна цю війну закінчувати кожний місяць,а на прикіці року сказати що за рік вже 12 війн закінчив (і це тільки між комбоджею і тайландом)
11.12.2025 05:13 Ответить
Так вже ж один раз вирішив.
11.12.2025 01:17 Ответить
Опущений брехливий членосос.
11.12.2025 01:28 Ответить
Скоріше ху...лосос ху...ла
11.12.2025 03:49 Ответить
Ти ж рижий недоносок вже всім сцяв в лице що завершив цю війну і премію миру даже вимагав. Оце так підписувати угоди з цим 6-ти разовим банкрутом
11.12.2025 01:30 Ответить
Настала та розквітла
епоха обіцяльщиків - намахальщиків.
11.12.2025 01:31 Ответить
Трамп наголосив, що раніше вже займався цим питанням і може повторити успішний результат.
Це мені нагадує як об'ява, ''Лікую енурез за один сеанс. Постійним клієнтам знижка''
11.12.2025 01:36 Ответить
це договорняк щоб Трамп нібито зупинив війну.
11.12.2025 01:38 Ответить
в мене у дворі війна між котами треба що б трамп втрутився..
11.12.2025 02:01 Ответить
А от, хернув би ядеркою і всі би конфлікти в світі зупинилися одночасно і миттєво. Премія ж миру вже є, правда по футболу.
11.12.2025 02:03 Ответить
Таке ж швидке як між Україною та рашою? Там теж було "та *** буду, за години все парєшаю"
11.12.2025 02:18 Ответить
Тут він не винен, його ху...ло послало, тому він і не зміг
11.12.2025 03:53 Ответить
Усе мироточить? Ну-ну...
11.12.2025 02:29 Ответить
соромно, юноша, знущатись над дідусем-простатитиком !

він по капєлькє з себе мир ☮️ вичавлює....
курва !

.
11.12.2025 02:52 Ответить
То він не мир вичавлює
11.12.2025 08:55 Ответить
😁😁😁
11.12.2025 08:56 Ответить
Я Дональд Трамп, я вірішувати любі конфлікти за three to four weeks or years!
11.12.2025 02:52 Ответить
при Байдені такого би не сталося
11.12.2025 03:54 Ответить
трампу ***** на Україну...
шо щє не зрозуміло?
11.12.2025 05:11 Ответить
тільки самі, в цієї війни в України нема друзів.
тільки самі...
11.12.2025 05:13 Ответить
Чекаємо нову нагороду для трампа від фіфи
11.12.2025 05:14 Ответить
не закликаю до племінника без руки донатити...
донатьте на інших таких самих.
з Іванком якось самі впораємося...
11.12.2025 05:20 Ответить
і не треба соплі тудом сюдом возити
"я хочу до них , до пацанов."
чекаємо онуків від тебе - бо нашому роду нема переводу!
назвіть Ніна,
а взаhлі то і не важно ім'я - тільки зроби і я знаю ти зробиш...
11.12.2025 05:34 Ответить
- Товарищ прапорщик!... Остановите поезд!
- Поезд!!! Стой!!!... Раз-два!...
11.12.2025 05:27 Ответить
Це буде дев'ята зупинена війна чи восьма з половиною? Трамп намагається зафрахтовати нобелівську премію на кілька років вперед.
11.12.2025 05:59 Ответить
Бігає дурник рудий з дитячим відерцем. Де спалахнуло там і "гасить". Отак і пробігає до кінця свого припіздєнтства. А шнобєлівку так і не дадуть
11.12.2025 07:42 Ответить
впевнено йде на Нобєлєвку. Це буде вже одинадцята зупинена війна. Венесуельська буде дванадцята.
11.12.2025 08:57 Ответить
Тобто сам почне і сам закінчить?
11.12.2025 09:16 Ответить
завершення 31 війни
за 24 години
11.12.2025 09:14 Ответить
 
 