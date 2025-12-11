Бои продолжаются третий день: Трамп обещает быстрое решение конфликта между Таиландом и Камбоджей

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов быстро урегулировать боевые действия между Таиландом и Камбоджей.

Об этом говорится в заявлении главы Белого дома во время общения с журналистами.

Трамп подчеркнул, что ранее уже занимался этим вопросом и может повторить успешный результат. По его словам, стороны планируют провести телефонный разговор уже в четверг, 11 декабря.

Ситуация на границе обостряется

Бои между двумя странами продолжаются уже третий день, несмотря на призывы к прекращению огня. Из-за обстрелов и столкновений эвакуировано более 500 тысяч человек: около 400 тысяч в семи провинциях Таиланда и еще более 100 тысяч в Камбодже.

