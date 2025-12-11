3 800 68
Бои продолжаются третий день: Трамп обещает быстрое решение конфликта между Таиландом и Камбоджей
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов быстро урегулировать боевые действия между Таиландом и Камбоджей.
Об этом говорится в заявлении главы Белого дома во время общения с журналистами, сообщает Цензор.НЕТ.
Трамп подчеркнул, что ранее уже занимался этим вопросом и может повторить успешный результат. По его словам, стороны планируют провести телефонный разговор уже в четверг, 11 декабря.
Ситуация на границе обостряется
Бои между двумя странами продолжаются уже третий день, несмотря на призывы к прекращению огня. Из-за обстрелов и столкновений эвакуировано более 500 тысяч человек: около 400 тысяч в семи провинциях Таиланда и еще более 100 тысяч в Камбодже.
- Напомним, в среду, 10 декабря, Трамп заявил, что 82% украинцев "требуют заключить мирное соглашение".
Топ комментарии
+17 Дужан Міхал
показать весь комментарий11.12.2025 01:09 Ответить Ссылка
+15 Ан Мур
показать весь комментарий11.12.2025 01:12 Ответить Ссылка
+13 Az AZLK
показать весь комментарий11.12.2025 01:11 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Какая боль!
Дев'ять війн : Нобель в ноль !
.
рафік-донні НЄ віноват
таку саму хрєнь це руде ***...ище й нам хоче підсунути - щоб ми вийшли з Донбасу, а на третій день кацапи знову попруть
.
слон 🐘 слон би висрався на донні і той захлинувся в купі лайна
.
Коли його вже щось чи хтось дотрахає?
Це як старий гуляка тягне очі до дівок в мініспідницях. А уже годи нє тє...
Так і трумпло збуджується при слові війна та грізно махає ..... огоого ми їм покажем
Чи нє?
Он все равно эти страны на карте не найдет
Зато знает - где ЧЕРНЫЙ ОКЕАН
Который с 4 сторон омывает Крым
Отпадный чувак!!!
це не Чорний океан, це....
Великий красивий американський океан !
на берегах котрого в свинячих оченятах донні вже мирогтить вогнями ....
Трамп-рівьєра
і не сперечайтесь з рієлтером !
.
вчора в ватній кримській пресі прочитав про цей мега-проєкт
.
Вдень їхали в Євпаторію, ховалися від сонця, а ввечері насолоджувалися виступом улюблених груп.
Трамп потерпів крах- одразу дві війни почалися після його миротворчих місій ! Провал миротворця!
Ми счітаєм, таєм, таєм...
Ми ра****, ****, ****...
То це фейл а не успішний результат!!!! Чого ж вони знову воюють, якщо Найкращій в світі переговорщик та носій найкращого Чубу вже дав результат
епоха обіцяльщиків - намахальщиків.
Це мені нагадує як об'ява, ''Лікую енурез за один сеанс. Постійним клієнтам знижка''
він по капєлькє з себе мир ☮️ вичавлює....
курва !
.
шо щє не зрозуміло?
тільки самі...
донатьте на інших таких самих.
з Іванком якось самі впораємося...
"я хочу до них , до пацанов."
чекаємо онуків від тебе - бо нашому роду нема переводу!
назвіть Ніна,
а взаhлі то і не важно ім'я - тільки зроби і я знаю ти зробиш...
- Поезд!!! Стой!!!... Раз-два!...
за 24 години