Администрация Трампа обсуждает создание альтернативы G7 с участием Китая и России, - Politico
В администрации президента США Дональда Трампа обсуждают создание нового международного объединения, которое могло бы стать альтернативой G7 и включать в свой состав Китай и Россию.
Об этом сообщает Politico, передает Цензор.НЕТ.
По словам чиновника, который работал в Белом доме во время первого срока Трампа, концепция создания объединения Core 5 (C5) с участием США, Китая, Индии, Японии и России уже "не кажется слишком шокирующей".
Он уточнил, что "ничего относительно C5 или C7 официально не обсуждалось, но точно были разговоры" о том, что G7 и Совет Безопасности ООН "не подходят для выполнения своих функций в условиях новых глобальных игроков".
Идея C5 появляется в более длинной, неопубликованной версии Стратегии национальной безопасности, которую Белый дом обнародовал на прошлой неделе. В то же время администрация Трампа категорически отрицает существование какого-либо альтернативного документа. Пресс-секретарь Белого дома Анна Келли заявила, что "не существует никакой альтернативной, частной или секретной версии" опубликованного 33-страничного плана.
Бывшая директор по европейским делам в Совете нацбезопасности во время администрации Джо Байдена Торри Тауссиг отметила, что Европа не предусмотрена в составе возможного C5. Майкл Соболик, который был помощником сенатора Теда Круза в первую каденцию Трампа, также рассматривал C5 как вариант изменения политики в отношении Китая.
а ще в дупу рф лізли з тим газом..
партньори..., пля
навіть візьмем московію в нато..
було таке..
в році 1998, їх там кликали,...
але після окупації Криму,
їх звідти вигнали...
але трумп не може впливати на китай..,
хоч йому цього хочеться..
китай вже зараз підгрібає московію..
схід московії вже напів колонія китаю,
сахалін китайцям дуже подобаєтся, бо там нафта...
їздять там подивитись масово, бо безвіз..
а якесь хлотрумп віддає Європу якійсь колонії китаю.., рабсії..
це не правильно..
правильно: Кенінгсберг - Європі,
а сахалін - китайцям,
якщо Японія дасть згоду..
ноздря в ноздрю скачемо!
коли в карман а там нема набоїв, молися, а дорога на Буковель є!
поки набої є, є і ми!
а от з ракетами шо там з ними?