Администрация Трампа обсуждает создание альтернативы G7 с участием Китая и России, - Politico

В администрации президента США Дональда Трампа обсуждают создание нового международного объединения, которое могло бы стать альтернативой G7 и включать в свой состав Китай и Россию.

По словам чиновника, который работал в Белом доме во время первого срока Трампа, концепция создания объединения Core 5 (C5) с участием США, Китая, Индии, Японии и России уже "не кажется слишком шокирующей".

Он уточнил, что "ничего относительно C5 или C7 официально не обсуждалось, но точно были разговоры" о том, что G7 и Совет Безопасности ООН "не подходят для выполнения своих функций в условиях новых глобальных игроков".

Идея C5 появляется в более длинной, неопубликованной версии Стратегии национальной безопасности, которую Белый дом обнародовал на прошлой неделе. В то же время администрация Трампа категорически отрицает существование какого-либо альтернативного документа. Пресс-секретарь Белого дома Анна Келли заявила, что "не существует никакой альтернативной, частной или секретной версии" опубликованного 33-страничного плана.

Бывшая директор по европейским делам в Совете нацбезопасности во время администрации Джо Байдена Торри Тауссиг отметила, что Европа не предусмотрена в составе возможного C5. Майкл Соболик, который был помощником сенатора Теда Круза в первую каденцию Трампа, также рассматривал C5 как вариант изменения политики в отношении Китая.

