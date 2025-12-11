РУС
Новости Отношения США и РФ
Администрация Трампа обсуждает создание альтернативы G7 с участием Китая и России, - Politico

Трамп

В администрации президента США Дональда Трампа обсуждают создание нового международного объединения, которое могло бы стать альтернативой G7 и включать в свой состав Китай и Россию.

Об этом сообщает Politico, передает Цензор.НЕТ.

По словам чиновника, который работал в Белом доме во время первого срока Трампа, концепция создания объединения Core 5 (C5) с участием США, Китая, Индии, Японии и России уже "не кажется слишком шокирующей".

Он уточнил, что "ничего относительно C5 или C7 официально не обсуждалось, но точно были разговоры" о том, что G7 и Совет Безопасности ООН "не подходят для выполнения своих функций в условиях новых глобальных игроков".

Идея C5 появляется в более длинной, неопубликованной версии Стратегии национальной безопасности, которую Белый дом обнародовал на прошлой неделе. В то же время администрация Трампа категорически отрицает существование какого-либо альтернативного документа. Пресс-секретарь Белого дома Анна Келли заявила, что "не существует никакой альтернативной, частной или секретной версии" опубликованного 33-страничного плана.

Бывшая директор по европейским делам в Совете нацбезопасности во время администрации Джо Байдена Торри Тауссиг отметила, что Европа не предусмотрена в составе возможного C5. Майкл Соболик, который был помощником сенатора Теда Круза в первую каденцию Трампа, также рассматривал C5 как вариант изменения политики в отношении Китая.

G7 (905) Китай (3282) россия (98329) Трамп Дональд (7233)
Ну рудий мінєчік , осталося тільки відсмоктати та булки поширше роздвінути.
11.12.2025 11:17
11.12.2025 11:18
Такий ось ******* американці, ви несете Цивілізації.
11.12.2025 11:16
Такий ось ******* американці, ви несете Цивілізації.
11.12.2025 11:16
буде клуб підарасів
11.12.2025 12:19
11.12.2025 11:17
Психічно хворі і розумово відсталі, ще не до такого домовляться...
11.12.2025 11:18
11.12.2025 11:18
от зараз кимченин зобідився... не покликали
11.12.2025 11:18
11.12.2025 11:57
Імперії повинні зникнути або - або людство чекає нові Темні Часи . Ну а потім людство зникне .
11.12.2025 11:19
ІДІОТ!!!!!
11.12.2025 11:20
не вже Японія погодиться вступити в цю лайно групу ?
11.12.2025 11:20
11.12.2025 11:20
Нічого з того не буде.
11.12.2025 11:20
плохіши збиваються в кучку
11.12.2025 11:20
Не здивуюсь, якщо колись вспливе, що краснов отримав нагороду хероя сосії, як деркач.
11.12.2025 11:21
Короче рашка будет всю Европу представлять в понимании Трампа, а Британия,Германия ,Франция и т.д это вообще кто ?
11.12.2025 11:22
Крєпєнько ж трампа і компанію китайці і ***** тримають за яйця 🤔
11.12.2025 11:23
Конгрес або вправить мізки клоуну, або трохи почекає, поки клоун сам здохне.
11.12.2025 11:23
але нахуа то китаю та мокшандії? їм простіше створити А3, аби вертіти світом, як хвостом кобили. сша там не вписуються...
11.12.2025 11:24
І назвати "КТ-?" - клуб терористів - скільки там їх набереться: рашка, сша, китай, іран, кндр…
11.12.2025 11:26
Ну пипец. Буде три світових пахана. З іншого боку Європа це заслужила. Замість того щоб стати сильними, весь час скиглять Америка введи, Америка памагі, Америка дай, Америка не кидай. Бідні сироти.
11.12.2025 11:26
11.12.2025 11:35
Чергова мертвонароджена видумка кончених ідіотів-трампістів.
11.12.2025 11:26
Трамп пропонує згадувати Європу китайцям і кацапам і поділити планету за принципом ялтинських угод.
11.12.2025 11:26
Та звіздуйте вже разом в ОДКБ! Нашо ото прикидатися...
11.12.2025 11:27
Та нехай створюють - Цеденбал, Х-уйло, Руда Почвара і всі інші, кого вони візьмуть на свій баланс (не Х-уйло, у нього немає грошей, лише китайці і американці), нехай створюють, для Європи буде корисно втратити ілюзії.
11.12.2025 11:28
Трамп став президентом лише тому, що допомога демократів Україні перетворилась на зелений туман. Трампа обрали у 2019.
11.12.2025 11:29
Тобто кацапстан випускає продукції більше ніж Японія ? А ця ваша таблиця створена в кацапстані - це шось на кшталт " отрицательного роста ".
11.12.2025 11:38
Три Гітлера-людоїда вирішили поділити світ і зжерти менші без'ядерні країни. І щось боюсь що Тромб стане найстрашнішим в історії всесвітнім тираном
11.12.2025 11:31
Не хочете кацапів в сімці - так ми створим своє - Китай рашка США - Трамп
11.12.2025 11:31
московські фашисти вже там майже були,
в році 1998, їх там кликали,...
але після окупації Криму,
їх звідти вигнали...
11.12.2025 12:00
Як було передбачено- Китай підгрібає під себе Азію (Японців беруть для виду, щоб не заважала підгрібати і купити за російські острови), Московія гребе всю Європу, Америка хазяйнує на Західній півкулі. Новий світорозподіл між найжорстокішими країнами.
11.12.2025 11:35
це так трумп - союзник хла..
але трумп не може впливати на китай..,
хоч йому цього хочеться..

китай вже зараз підгрібає московію..
схід московії вже напів колонія китаю,
сахалін китайцям дуже подобаєтся, бо там нафта...
їздять там подивитись масово, бо безвіз..

а якесь хлотрумп віддає Європу якійсь колонії китаю.., рабсії..
це не правильно..

правильно: Кенінгсберг - Європі,
а сахалін - китайцям,
якщо Японія дасть згоду..
11.12.2025 11:49
Давайте Нобелівську премію недоумку який хоче витягнути нациську терористичну недоде6ржаву з ізоляції і хтось заперечить що це не рашиський агент ?,
11.12.2025 11:38
***** несемо та і ви не відстаєте!
ноздря в ноздрю скачемо!
11.12.2025 11:38
Іран і КНДР забули!
11.12.2025 11:39
і дати їм ще голос вета..
11.12.2025 11:50
а звідки ви цсе узнали
коли в карман а там нема набоїв, молися, а дорога на Буковель є!
11.12.2025 11:52
на фронті набої є...
11.12.2025 12:03
от і добре...
поки набої є, є і ми!
а от з ракетами шо там з ними?
11.12.2025 12:30
Зараз багато чого залежить від України. Якщо Тромбу вдасться доламити Україну підписавши капітуляцію то тоді не тільки зникне Україна а і рухне весь світ. Бо Тромб зразу ж отримає багато підтримки і почне з )(уйлом переділ світу. Можете даже не сумніватись, Тромб ще й новітню американську зброю і технології )(уйлу постачатиме. Заради підтримки миру авжеж
11.12.2025 11:42
Нічого не буде, як з іншими генітальними планами Трампа, типу приєднання Канади.
11.12.2025 12:06
Гренландію забув.
11.12.2025 12:07
А ще місяць хай приєднає, а Аляску ху....лу або Сі подарує
11.12.2025 12:18
Будет объединение США, раза и Китай . СРАКА.
11.12.2025 12:16
Який же він тварюка, мабуть ху...ло сі компромат на трампанутого передав.
11.12.2025 12:16
Весь цей цирк одного рудого блазня скінчиться вже незабаром. В 2026 республіканці з тріском програють на виборах до Конгресу та Сенату і рудий маразматик піде або під імпічмент, або тихо досидить свій термін до старческого маразму в Маралаго.
11.12.2025 12:20
Да ничего не случиться. Сенат и в нынешнем виде в целом проукраинский. А толку. США это президентская республика. Я бы даже сказал супер президентская.
11.12.2025 12:30
Сообразім на троіх? ) Кіма ще хай беруть і аятолу.
11.12.2025 12:32
 
 