Новости Отношения Венесуэлы и США
295 5

США ввели санкции против родственников Мадуро и его бизнес-партнеров

Трамп наложил санкции на родственников Мадуро

Правительство Соединенных Штатов объявило новые санкции против родственников венесуэльского диктатора Николаса Мадуро и компаний, связанных с его режимом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США, где указаны детали ограничений.

Под санкции попали трое племянников жены Мадуро, связанный с ним бизнесмен и шесть судоходных компаний с нефтяными танкерами. Двое племянников подозреваются в наркоторговле, а третий занимает номинальную должность вице-президента государственной нефтяной компании PDVSA.

Санкции также заблокировали деятельность шести судов, которые занимались "мошеннической и опасной практикой судоходства" и финансировали режим Мадуро.

Цель и контекст действий США

В Министерстве финансов США подчеркнули, что эти шаги направлены на разоблачение и наказание коррупционной семейной сети Мадуро, кумовства и наркоторговли. Действия происходят в рамках общей политики администрации США по сдерживанию режима и прекращению его финансирования.

Читайте также: США признали лидера Венесуэлы Мадуро и его союзников членами террористической организации

США захватили нефтяной танкер у Венесуэлы

Ранее Дональд Трамп сообщал, что американские войска взяли под контроль "очень большой танкер" у побережья Венесуэлы, что подчеркивает усиленный контроль США над нефтяными потоками страны.

Президент США отметил, что причины и дополнительные обстоятельства перехвата пока не разглашаются. Американские СМИ со ссылкой на трех чиновников сообщают, что операцию проводила Береговая охрана США.

Точное место задержания и название судна официально не указываются. По предварительным данным британской группы Vanguard, речь может идти о танкере Skipper, ранее известном как Adisa. Судно находилось под санкциями США за участие в торговле иранской нефтью.

Читайте: Цены на нефть выросли на фоне напряженности между США и Венесуэлой и паузы в мирных переговорах с РФ

Трамп хочет изгнать Мадуро из Венесуэлы в Катар

Издание New York Post со ссылкой на источники, приближенные к администрации Трампа, сообщило, что президент Америки наращивает политическое и военное давление на власти Венесуэлы, пытаясь добиться отставки Николаса Мадуро.

По данным инсайдеров, государственный секретарь США Марко Рубио предложил рассмотреть Катар как потенциальное место для переезда венесуэльского главы.

Читайте также: Администрация Трампа обсуждает создание альтернативы G7 с участием Китая и России, - Politico

Источники отмечают, что обсуждение возможного переезда Мадуро носит чисто дипломатический характер. Сам венесуэльский президент никаких шагов по переезду или приобретению недвижимости в Дохе не предпринимает.

  • На днях Дональд Трамп лично провел телефонный разговор с Николасом Мадуро, во время которого потребовал немедленно сложить полномочия.
  • В ответ Мадуро, по данным источников, предложил передать власть своему вице-президенту в обмен на амнистию для себя и ближайшего окружения.

Читайте: "Два злодея, одна цель": немецкий Spiegel посвятил обложку "альянсу" Путина и Трампа

Венесуэла (211) США (28606) Трамп Дональд (7233) Мадуро Николас (57)
всім санкції роздає окрім пуйла ...... смєлий аж жуть
11.12.2025 23:43
01.05.2019 18:05
Якщо буде потрібно, США проведуть військову операцію у Венесуелі, - Помпео Джерело: https://censor.net/ua/n3125026

зараз 11.12.2025 💯
закінчу війну за 24 .....
11.12.2025 23:45
Ну ось і вся війна. Потім тарифи, а після цього тарифи скасовують і... business as usual
11.12.2025 23:51
А що там з ультиматумом мадурі від потужного ультиматора трампакса? Мадура рудого послав, на ультиматум наклав і…? Ультиматор як завжди в таких випадках мовчки обтікає?
11.12.2025 23:58
Ольга всё работает. Вы плохо разбираетесь в очевидном. Трамп может расхерачить венесуэлу за несколько часов. Ну не хочет. Он добьёт придурковатого водителя автобуса другими способами. Попомните моё слово.
