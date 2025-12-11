США ввели санкции против родственников Мадуро и его бизнес-партнеров

Правительство Соединенных Штатов объявило новые санкции против родственников венесуэльского диктатора Николаса Мадуро и компаний, связанных с его режимом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США, где указаны детали ограничений.

Под санкции попали трое племянников жены Мадуро, связанный с ним бизнесмен и шесть судоходных компаний с нефтяными танкерами. Двое племянников подозреваются в наркоторговле, а третий занимает номинальную должность вице-президента государственной нефтяной компании PDVSA.

Санкции также заблокировали деятельность шести судов, которые занимались "мошеннической и опасной практикой судоходства" и финансировали режим Мадуро.

Цель и контекст действий США

В Министерстве финансов США подчеркнули, что эти шаги направлены на разоблачение и наказание коррупционной семейной сети Мадуро, кумовства и наркоторговли. Действия происходят в рамках общей политики администрации США по сдерживанию режима и прекращению его финансирования.

США захватили нефтяной танкер у Венесуэлы

Ранее Дональд Трамп сообщал, что американские войска взяли под контроль "очень большой танкер" у побережья Венесуэлы, что подчеркивает усиленный контроль США над нефтяными потоками страны.

Президент США отметил, что причины и дополнительные обстоятельства перехвата пока не разглашаются. Американские СМИ со ссылкой на трех чиновников сообщают, что операцию проводила Береговая охрана США.

Точное место задержания и название судна официально не указываются. По предварительным данным британской группы Vanguard, речь может идти о танкере Skipper, ранее известном как Adisa. Судно находилось под санкциями США за участие в торговле иранской нефтью.

Трамп хочет изгнать Мадуро из Венесуэлы в Катар

Издание New York Post со ссылкой на источники, приближенные к администрации Трампа, сообщило, что президент Америки наращивает политическое и военное давление на власти Венесуэлы, пытаясь добиться отставки Николаса Мадуро.

По данным инсайдеров, государственный секретарь США Марко Рубио предложил рассмотреть Катар как потенциальное место для переезда венесуэльского главы.

Источники отмечают, что обсуждение возможного переезда Мадуро носит чисто дипломатический характер. Сам венесуэльский президент никаких шагов по переезду или приобретению недвижимости в Дохе не предпринимает.

На днях Дональд Трамп лично провел телефонный разговор с Николасом Мадуро, во время которого потребовал немедленно сложить полномочия.

В ответ Мадуро, по данным источников, предложил передать власть своему вице-президенту в обмен на амнистию для себя и ближайшего окружения.

