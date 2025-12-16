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Новини Відносини Венесуели та Білорусі
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Лукашенко запросив Мадуро до Білорусі у разі відставки, - Reuters

Лукашенко

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що глава Венесуели Ніколас Мадуро може приїхати до Мінська, якщо залишить свою посаду.

Про він сказав в інтерв’ю американському медіа Newsmax, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

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Лукашенко зазначив, що Білорусь та Венесуела мають давні дружні відносини. Він підкреслив, що Мадуро ніколи не був ворогом Білорусі, і якщо президент Венесуели захоче приїхати, "двері для нього відчинені".

Водночас білоруський лідер уточнив, що наразі таких переговорів не ведеться, адже, за його словами, Мадуро "не з тих людей, які тікають".

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Трамп хоче вигнати Мадуро з Венесуели у Катар

Видання New York Post з посиланням на джерела, наближені до адміністрації Трампа повідомило, що президент Америки нарощує політичний та військовий тиск на владу Венесуели, намагаючись домогтися відставки Ніколаса Мадуро.

За даними інсайдерів, державний секретар США Марко Рубіо запропонував розглянути Катар як потенційне місце для переїзду венесуельського глави.

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Автор: 

Білорусь (8187) Лукашенко Олександр (2728) Мадуро Ніколас (121)
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Топ коментарі
+5
Шо *****, шо бульбофюрер збирають все лайно по світу. Бульбофюрер напевно сподівається, що мадура бабла з собою привезе, а у нього цього добра багато...
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16.12.2025 15:14 Відповісти
+4
Стоп є ж Ростов
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16.12.2025 15:15 Відповісти
+2
А потім вони разом будуть тікати на Рубльовку, а ще пізніше разом з ******, янеком і башаром всім скопом до толстожопого Кіма у країну ранкової свіжості та смаженого собака. А потім, коли корейській наро скине к зуям з трона товстого конуса, всі строєм йдуть до пекла лізати язиком добре прогріті пательні та паритися у чані зі смолою.
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16.12.2025 15:58 Відповісти

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