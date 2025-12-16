Лукашенко пригласил Мадуро в Беларусь в случае отставки, - Reuters

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что глава Венесуэлы Николас Мадуро может приехать в Минск, если покинет свой пост.

Об этом он сказал в интервью американскому медиа Newsmax, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Лукашенко отметил, что Беларусь и Венесуэла имеют давние дружеские отношения. Он подчеркнул, что Мадуро никогда не был врагом Беларуси, и если президент Венесуэлы захочет приехать, "двери для него открыты".

В то же время белорусский лидер уточнил, что в настоящее время такие переговоры не ведутся, поскольку, по его словам, Мадуро - "не из тех людей, которые убегают".

Трамп хочет выгнать Мадуро из Венесуэлы в Катар

Издание New York Post со ссылкой на источники, приближенные к администрации Трампа, сообщило, что президент Америки наращивает политическое и военное давление на власти Венесуэлы, пытаясь добиться отставки Николаса Мадуро.

По данным инсайдеров, государственный секретарь США Марко Рубио предложил рассмотреть Катар как потенциальное место для переезда венесуэльского главы.

