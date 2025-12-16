РУС
Лукашенко пригласил Мадуро в Беларусь в случае отставки, - Reuters

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что глава Венесуэлы Николас Мадуро может приехать в Минск, если покинет свой пост.

Об этом он сказал в интервью американскому медиа Newsmax, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Лукашенко отметил, что Беларусь и Венесуэла имеют давние дружеские отношения. Он подчеркнул, что Мадуро никогда не был врагом Беларуси, и если президент Венесуэлы захочет приехать, "двери для него открыты".

В то же время белорусский лидер уточнил, что в настоящее время такие переговоры не ведутся, поскольку, по его словам, Мадуро - "не из тех людей, которые убегают".

Трамп хочет выгнать Мадуро из Венесуэлы в Катар

Издание New York Post со ссылкой на источники, приближенные к администрации Трампа, сообщило, что президент Америки наращивает политическое и военное давление на власти Венесуэлы, пытаясь добиться отставки Николаса Мадуро.

По данным инсайдеров, государственный секретарь США Марко Рубио предложил рассмотреть Катар как потенциальное место для переезда венесуэльского главы.

Шо *****, шо бульбофюрер збирають все лайно по світу. Бульбофюрер напевно сподівається, що мадура бабла з собою привезе, а у нього цього добра багато...
16.12.2025 15:14
Шо *****, шо бульбофюрер збирають все лайно по світу. Бульбофюрер напевно сподівається, що мадура бабла з собою привезе, а у нього цього добра багато...
16.12.2025 15:14
Дура до дури!
16.12.2025 15:15
Стоп є ж Ростов
16.12.2025 15:15
Водієм автобуса? Досвід у нього є
16.12.2025 15:17
І шо він буде там робити? Буде водієм тролейбуса?
16.12.2025 15:17
Ні,ні, все по традиції мае бути. В Ростов.
16.12.2025 15:22
Бульбофюрер мріє налагодити канали постачання наркоти?
16.12.2025 15:28
Підбирає компашку для найпотужнішого.
16.12.2025 15:31
тобто, бульбадранік теж збирається жити до 150 років?
який фатальна невезуха у колєнькі!!!
16.12.2025 15:35
Буде облизувати морковку в Бульбофюрера. Бо Сігал вже втік від Бульбофюрера до )(уйла, так сраку йому Бульбофюрер роздовбав
16.12.2025 15:36
А потім вони вже разом поїдуть в Ростов.
16.12.2025 15:43
А потім вони разом будуть тікати на Рубльовку, а ще пізніше разом з ******, янеком і башаром всім скопом до толстожопого Кіма у країну ранкової свіжості та смаженого собака. А потім, коли корейській наро скине к зуям з трона товстого конуса, всі строєм йдуть до пекла лізати язиком добре прогріті пательні та паритися у чані зі смолою.
16.12.2025 15:58
 
 