Лукашенко пригласил Мадуро в Беларусь в случае отставки, - Reuters
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что глава Венесуэлы Николас Мадуро может приехать в Минск, если покинет свой пост.
Об этом он сказал в интервью американскому медиа Newsmax, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Лукашенко отметил, что Беларусь и Венесуэла имеют давние дружеские отношения. Он подчеркнул, что Мадуро никогда не был врагом Беларуси, и если президент Венесуэлы захочет приехать, "двери для него открыты".
В то же время белорусский лидер уточнил, что в настоящее время такие переговоры не ведутся, поскольку, по его словам, Мадуро - "не из тех людей, которые убегают".
Трамп хочет выгнать Мадуро из Венесуэлы в Катар
Издание New York Post со ссылкой на источники, приближенные к администрации Трампа, сообщило, что президент Америки наращивает политическое и военное давление на власти Венесуэлы, пытаясь добиться отставки Николаса Мадуро.
По данным инсайдеров, государственный секретарь США Марко Рубио предложил рассмотреть Катар как потенциальное место для переезда венесуэльского главы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
який фатальна невезуха у колєнькі!!!