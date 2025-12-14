Беларусь согласилась прекратить запускать воздушные шары на Литву, - спецпредставитель Трампа Коул

Диктатор Беларуси Александр Лукашенко пообещал прекратить полеты метеозондов в Литву, которые в течение последних месяцев влияли на работу аэропорта Вильнюса.

Об этом заявил специальный представитель президента США Дональда Трампа Джон Коул после двухдневных переговоров с Лукашенко, пишетReuters, информирует Цензор.НЕТ.

Лукашенко не будет запускать шары

Коул после переговоров в Вильнюсе рассказал, что Лукашенко стремится к "нормальным отношениям со своими соседями".

"Он согласился сделать все возможное, чтобы остановить эти шары", - сказал Коул.

Спецпредставитель Трампа добавил, что обе стороны работают над разрешением ситуации.

"Я знаю, что Литва сделала все возможное, чтобы остановить получателей сигарет или чего-то подобного. Поэтому я думаю, что обе стороны работают", - сказал он.

Что предшествовало?

В ночь с 26 на 27 октября Международный аэропорт Вильнюса временно приостановил обслуживание рейсов. Это уже третий день подряд и четвертый раз за неделю, когда вводятся ограничения на полеты.

Литва ранее предупреждала, что в ответ может полностью закрыть границу.

27 октября пункт пропуска в Салечниках ("Шалчининкяй" с литовской стороны) не возобновил работу, а в Медниках ("Медининкай") стали пропускать только определенные категории путешественников, к которым большинство белорусов не относятся.

Министерство иностранных дел Беларуси 27 октября вручило ноту протеста временному поверенному в делах Литвы Эрикасу Вилканцасу из-за закрытия границы, "осуществленного без какого-либо предварительного уведомления".

Министерство внутренних дел Литвы предложило полностью закрыть границу с Беларусью на один месяц.

29 октября правительство Литвы приняло решение закрыть пункты пропуска "Медининкай" и "Шальчининкай" на границе с Беларусью до 30 ноября с возможностью продления.

Правительство Литвы объявило чрезвычайную ситуацию по всей стране из-за воздушных шаров из Беларуси, которые нарушают работу авиации. Это позволит военным получить специальные полномочия для более эффективной координации действий.

Послы ЕС 10 декабря согласовали расширение санкций против Беларуси в связи с вторжением воздушных шаров в Литву.

