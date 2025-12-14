РУС
Новости Воздушные шары Беларуси в Литве
Беларусь согласилась прекратить запускать воздушные шары на Литву, - спецпредставитель Трампа Коул

Диктатор Беларуси Александр Лукашенко пообещал прекратить полеты метеозондов в Литву, которые в течение последних месяцев влияли на работу аэропорта Вильнюса.

Об этом заявил специальный представитель президента США Дональда Трампа Джон Коул после двухдневных переговоров с Лукашенко, пишетReuters, информирует Цензор.НЕТ.

Лукашенко не будет запускать шары 

Коул после переговоров в Вильнюсе рассказал, что Лукашенко стремится к "нормальным отношениям со своими соседями".

"Он согласился сделать все возможное, чтобы остановить эти шары", - сказал Коул.

Спецпредставитель Трампа добавил, что обе стороны работают над разрешением ситуации. 

"Я знаю, что Литва сделала все возможное, чтобы остановить получателей сигарет или чего-то подобного. Поэтому я думаю, что обе стороны работают", - сказал он.

Что предшествовало?

  • В ночь с 26 на 27 октября Международный аэропорт Вильнюса временно приостановил обслуживание рейсов. Это уже третий день подряд и четвертый раз за неделю, когда вводятся ограничения на полеты.
  • Литва ранее предупреждала, что в ответ может полностью закрыть границу.
  • 27 октября пункт пропуска в Салечниках ("Шалчининкяй" с литовской стороны) не возобновил работу, а в Медниках ("Медининкай") стали пропускать только определенные категории путешественников, к которым большинство белорусов не относятся.
  • Министерство иностранных дел Беларуси 27 октября вручило ноту протеста временному поверенному в делах Литвы Эрикасу Вилканцасу из-за закрытия границы, "осуществленного без какого-либо предварительного уведомления".
  • Министерство внутренних дел Литвы предложило полностью закрыть границу с Беларусью на один месяц.
  • 29 октября правительство Литвы приняло решение закрыть пункты пропуска "Медининкай" и "Шальчининкай" на границе с Беларусью до 30 ноября с возможностью продления.
  • Правительство Литвы объявило чрезвычайную ситуацию по всей стране из-за воздушных шаров из Беларуси, которые нарушают работу авиации. Это позволит военным получить специальные полномочия для более эффективной координации действий.
  • Послы ЕС 10 декабря согласовали расширение санкций против Беларуси в связи с вторжением воздушных шаров в Литву.

Беларусь (8120) Литва (2692) Лукашенко Александр (3667) США (28627)
Топ комментарии
+15
Це вже десята чи тринадцята війна яку зупинив найчудовіший президент всесвіту?
14.12.2025 01:17 Ответить
+12
ТАК ЦЕ Ж ШИК в якому світі після ПЕДОФІЛА І НЕНОРМАЛЬНОГО У ВСЬОМУ ми будем жити

- бикуєш мігрантами
- кидаєш тисячі людей у вязницю
- запустаєш кулі на сусідів
- 10% населення виїхало за 5 років

....потім обіцяєш випуститит 10% вязнів і не запускати кулі І ВСЕ - ти уже герой миротворецб і з тебе зняті покарання і санкції.

Все рівно якби ти вбив 20 дітей, але обіцяєш більше їх не чіпати і показати де трупи і суд такий - ЦЕ АНГЕЛ, милостивіший із людей
14.12.2025 01:26 Ответить
+7
О як!!! Виявляється, то були не "метеозонди контрабандистів", а "державна програма провокацій"!
А ми тут "голови ламаємо - що це за "контрабандисти" такі нахабні, що "бацьку" не бояться...!
14.12.2025 01:32 Ответить
Тому що С - стабільність !
Лука вже 30 (!) років при владі - був задовго до ***** і Трампа і буде після них !
14.12.2025 01:34 Ответить
во как, спеціальний представник президента США Дональда Трампа Джон Коул, чого ж ти, курва, раніше НЕ став на коліна перед ********* лукою не не попросив його перестати бешкетувати

міжнародні закони не діють, бо
поліцай сидить за "чудовим великим океаном"

.
14.12.2025 01:34 Ответить
Поліцай сидить на болту у куйла , підстрибує ще й змащує час від часу. Я думав зебіли найтупіші виборці в світі, а ні ,виявились ще дебільніші макаки.
показать весь комментарий
14.12.2025 02:15 Ответить
тут Перший закон популізму вимальовується:

"Чим ЗЄбільніший какістократ, тим дебільніші його виборці"

.
14.12.2025 02:31 Ответить
Тобто, Лука фактично визнав, що кулі запускав він.
14.12.2025 02:16 Ответить
Білорусь шльондра Московська , пішла на *** разом з трампоновьсьіми Когутами ,потвори ви убогі,шо шо але від америкосів в цій епостасії не очікував, та й *** на вас, терпіли ви ... Московські, ... душили душимо і ЗАДАВИМО ... ..московитів СЛАВА. Україні,...СМЕРТЬ ВОРОГАМ.
14.12.2025 02:17 Ответить
велика америка на чолі з рудим гандоном просить ********* не запускати кульки ! ЦЕ ДНИЩЕ !!!
14.12.2025 02:42 Ответить
УНІТАЗНА ГЕОПОЛІТІКА !!!! НА УРОВНІ *********** ЧУМАДАНІВ !!!!!
показать весь комментарий
Ще трохи, і уряд Білорусі заборонить рити державними бульдозерами підкопи під польським держкордоном для проходу мігрантів в ЄС. Це, панове, нечувано!
показать весь комментарий
передайте придурку "Коулу" - що він сам може на повітряній кульці кудись полетіти - бо він нахрін нікому не потрібен, - а лукашенка залишиться і відповідатиме.
ти подивись - і ці пісесоси трампістські топили що демократи з RGB (лгбт) сяйвом!?
показать весь комментарий
Нинішня влада у США - це дно світової політики.
показать весь комментарий
А пройшов тільки рік - є ще куди падати...
показать весь комментарий
Знімаєм санкції гопник пообіцяв бути чемним. Ще рік тому Байден гадив в кожному підїзді кацапів, зараз ************* відверто гадять на голови американців прямо в білому домі і за це їм дякують. Це лютий треш!
показать весь комментарий
Хочу проснутись в 19му коли президентом був барига і коли найбільшою проблемою була ціна борщового набору
https://www.youtube.com/watch?v=nJIyruVa5yc&t=7s
показать весь комментарий
Ось так живуть хкуйло з пиз...юком трампом дружненько...українська кров і гвалтування . страта українців в Київській області, Чернігвській змита з цього холуя луки-під..раса путінського, як і з самого хкуйла...ганьба вам світові під...ри з Білого дому!!!
показать весь комментарий
Бульбенфюрер напоминает старую тоговку на базаре. Уже на пенсии а не замужем, все мужики игнгрируют.
С кацапскими беспилотниками не вышло хоть кого-то запугать, так бульбенфюрер хоть как-то решил нагадить, шарики запускает воздушные. Небось с ****** надувает пердячим газом.
показать весь комментарий
...а що, до цього Ви мали право на це? Ото заява!!!
показать весь комментарий
"Він погодився зробити все можливе" и "погодилась припинити" это совершенно разное. В этом вся журналистика.
показать весь комментарий
"Він погодився зробити все можливе..."_____ Америкою правлять космічні лохи - за ОБІЦЯНКУ "не запускати кульки" третьорозрядний диктатор може їм ДИКТУВАТИ "умови"!
показать весь комментарий
Кажется что Трамп хочет подружиться со всеми кроме Европы. Все так делают, когда начинают с кем-то враждовать.
показать весь комментарий
Зарікалася свиня гівна не їсти, так і лука! Вірити що луку, що пуйлу, це все одно, що вірити трампу, про закінчені ним війни!
Бог знущаєтося зі світу, якщо в один час на світі живуть такі брехуни, та ще й при владі
показать весь комментарий
Не тарахтели американцам эти шары. Это для Европы замануха. Главное Канаде насолить. Шоб не багатели, шоб место своё знали. Там в деньгах всё дело. Калий это деньги. Как Норвегия стала получать сверх доходы от нефти и газа, так Канада стала больше зарабатывать от добычи и производства калия. Снятия санкций с Беларусь калия, падение мировых цен, удар по Канаде.
Но, экспорт калийных удобрений шел через Клайпеду. А там европейские санкции. Конечно, можно возить через кацапские порты но, ж.д тарифы обнуляют прибыль и Лукашенко, напрочь разругался с Урал калием (не рыбки гуппи помнят). Выход только Клайпеда. Нужно снимать европейские санкции. "Пахан" пообещал порешать. "Только перестань запускать ты эти дурацкие шары и выпусти этих, я извиняюсь, политзаключенных, которые ОМОН воздушными шариками разгоняли"
показать весь комментарий
