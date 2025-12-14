Беларусь согласилась прекратить запускать воздушные шары на Литву, - спецпредставитель Трампа Коул
Диктатор Беларуси Александр Лукашенко пообещал прекратить полеты метеозондов в Литву, которые в течение последних месяцев влияли на работу аэропорта Вильнюса.
Об этом заявил специальный представитель президента США Дональда Трампа Джон Коул после двухдневных переговоров с Лукашенко, пишетReuters, информирует Цензор.НЕТ.
Лукашенко не будет запускать шары
Коул после переговоров в Вильнюсе рассказал, что Лукашенко стремится к "нормальным отношениям со своими соседями".
"Он согласился сделать все возможное, чтобы остановить эти шары", - сказал Коул.
Спецпредставитель Трампа добавил, что обе стороны работают над разрешением ситуации.
"Я знаю, что Литва сделала все возможное, чтобы остановить получателей сигарет или чего-то подобного. Поэтому я думаю, что обе стороны работают", - сказал он.
Что предшествовало?
- В ночь с 26 на 27 октября Международный аэропорт Вильнюса временно приостановил обслуживание рейсов. Это уже третий день подряд и четвертый раз за неделю, когда вводятся ограничения на полеты.
- Литва ранее предупреждала, что в ответ может полностью закрыть границу.
- 27 октября пункт пропуска в Салечниках ("Шалчининкяй" с литовской стороны) не возобновил работу, а в Медниках ("Медининкай") стали пропускать только определенные категории путешественников, к которым большинство белорусов не относятся.
- Министерство иностранных дел Беларуси 27 октября вручило ноту протеста временному поверенному в делах Литвы Эрикасу Вилканцасу из-за закрытия границы, "осуществленного без какого-либо предварительного уведомления".
- Министерство внутренних дел Литвы предложило полностью закрыть границу с Беларусью на один месяц.
- 29 октября правительство Литвы приняло решение закрыть пункты пропуска "Медининкай" и "Шальчининкай" на границе с Беларусью до 30 ноября с возможностью продления.
- Правительство Литвы объявило чрезвычайную ситуацию по всей стране из-за воздушных шаров из Беларуси, которые нарушают работу авиации. Это позволит военным получить специальные полномочия для более эффективной координации действий.
- Послы ЕС 10 декабря согласовали расширение санкций против Беларуси в связи с вторжением воздушных шаров в Литву.
- бикуєш мігрантами
- кидаєш тисячі людей у вязницю
- запустаєш кулі на сусідів
- 10% населення виїхало за 5 років
....потім обіцяєш випуститит 10% вязнів і не запускати кулі І ВСЕ - ти уже герой миротворецб і з тебе зняті покарання і санкції.
Все рівно якби ти вбив 20 дітей, але обіцяєш більше їх не чіпати і показати де трупи і суд такий - ЦЕ АНГЕЛ, милостивіший із людей
Лука вже 30 (!) років при владі - був задовго до ***** і Трампа і буде після них !
А ми тут "голови ламаємо - що це за "контрабандисти" такі нахабні, що "бацьку" не бояться...!
міжнародні закони не діють, бо
поліцай сидить за "чудовим великим океаном"
.
"Чим ЗЄбільніший какістократ, тим дебільніші його виборці"
.
ти подивись - і ці пісесоси трампістські топили що демократи з RGB (лгбт) сяйвом!?
https://www.youtube.com/watch?v=nJIyruVa5yc&t=7s
С кацапскими беспилотниками не вышло хоть кого-то запугать, так бульбенфюрер хоть как-то решил нагадить, шарики запускает воздушные. Небось с ****** надувает пердячим газом.
Бог знущаєтося зі світу, якщо в один час на світі живуть такі брехуни, та ще й при владі
Но, экспорт калийных удобрений шел через Клайпеду. А там европейские санкции. Конечно, можно возить через кацапские порты но, ж.д тарифы обнуляют прибыль и Лукашенко, напрочь разругался с Урал калием (не рыбки гуппи помнят). Выход только Клайпеда. Нужно снимать европейские санкции. "Пахан" пообещал порешать. "Только перестань запускать ты эти дурацкие шары и выпусти этих, я извиняюсь, политзаключенных, которые ОМОН воздушными шариками разгоняли"