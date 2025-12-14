Білорусь погодилась припинити запускати повітряні кулі на Литву, - спецпредставник Трампа Коул

Диктатор Білорусі Олександр Лукашенко пообіцяв припинити польоти метеозондів до Литви, які впродовж останніх місяців впливали на роботу аеропорту Вільнюса.

Про це заявив спеціальний представник президента США Дональда Трампа Джон Коул після дводенних переговорів із Лукашенком, пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

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Лукашенко не запускатиме кулі

Коул після переговорів у Вільнюсі розповів, що Лукашенко прагне "нормальних стосунків зі своїми сусідами".

"Він погодився зробити все можливе, щоб зупинити ці кулі",- сказав Коул.

Спецпредставник Трампа додав, що обидві сторони працюють над вирішенням ситуації.

"Я знаю, що Литва зробила все можливе, щоб зупинити отримувачів сигарет чи чогось такого. Тож я думаю, що обидві сторони працюють", - сказав він.

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Що передувало?

У ніч з 26 на 27 жовтня Міжнародний аеропорт Вільнюса тимчасово зупинив обслуговування рейсів. Це вже третій день поспіль і четвертий раз за тиждень, коли вводяться обмеження на польоти.

Литва раніше попереджала, що у відповідь може повністю закрити кордон.

27 жовтня пункт пропуску в Салечниках ("Шалчинінкяй" з литовського боку) не відновив роботу, а в Медниках ("Мединінкай") стали пропускати лише певні категорії мандрівників, до яких більшість білорусів не потрапляють.

Міністерство закордонних справ Білорусі 27 жовтня вручило ноту протесту тимчасовому повіреному в справах Литви Ерікасу Вілканцясу через закриття кордону, "здійсненим без будь-якого попереднього повідомлення".

Міністерство внутрішніх справ Литви запропонувало повністю закрити кордон із Білоруссю на один місяць.

29 жовтня уряд Литви ухвалив рішення закрити пункти пропуску "Медінінкай" та "Шальчінінкай" на кордоні з Білоруссю до 30 листопада з можливістю продовження.

Уряд Литви оголосив надзвичайну ситуацію по всій країні через повітряні кулі з Білорусі, що порушують роботу авіації. Це дозволить військовим отримати спеціальні повноваження для ефективнішої координації дій.

Посли ЄС 10 грудня погодили розширення санкцій проти Білорусі у зв’язку з вторгненням повітряних куль до Литви.

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