РУС
2 466 42

Спецпредставитель Трампа Коул: Лукашенко "советует нам", что делать с войной между Россией и Украиной

Джон Коул

Спецпредставитель президента США Джон Коул сказал, что в общении с диктатором Беларуси Александром Лукашенко поднимали вопрос войны РФ против Украины. По словам Коула, советы Лукашенко и его близкие контакты с правителем РФ могут быть полезными.

Об этом спецпредставитель Трампа сказал белорусскому пропагандистскому агентству БелТА, информирует Цензор.НЕТ.

"Советы Лукашенко могут быть полезными"

Коул по итогам переговоров в Беларуси заявил, что обсуждал различные вопросы с Лукашенко и тот, среди прочего, "советует нам, что делать с войной между Россией и Украиной".

Он отметил, что правитель Беларуси очень хорошо знает руководителя РФ, поэтому его советы могут быть полезны, как и влияние самого Лукашенко на Путина.

"Ваш президент имеет большую историю отношений с президентом Путиным, имеет возможность давать ему советы. Это очень полезно в этой ситуации. Они давние друзья и имеют достаточный уровень отношений, чтобы обсуждать такие вопросы. Конечно, президент Путин может принять одни советы и не принять другие. Но это – способ помочь процессу", – заявил Коул.

Читайте также: Трамп выдвинул заместителя Келлога – Джона Коула на должность спецпосланника в Беларуси

Лукашенко помиловал 123 заключенных

  • Ранее сообщалось, что авторитарный лидер Беларуси Александр Лукашенко помиловал 123 заключенных, осужденных "за совершение преступлений различной направленности – шпионскую, террористическую и экстремистскую деятельность".
  • Как сообщает Радио Свобода, это решение принято в рамках достигнутых договоренностей с президентом США Дональдом Трампом и в связи с отменой санкций против "Беларускалия".

Читайте также: США и Беларусь обсуждают освобождение не менее 100 политзаключенных, - Reuters

Беларусь (8116) Лукашенко Александр (3666) США (28620)
Топ комментарии
+13
Ще один холуй кремля. Агов, нацистська білорусь такий самий агрессор як і нацистська россія. Так звана білорусь надсилала окупаційні війська на нашу землю. Обстрілювала неодноразово нас ракетами. Літакі білорусі скидають бомби на Харіків і Суми.
показать весь комментарий
13.12.2025 20:10 Ответить
+10
"Ахрєнєть!"... Лука, мабуть, знову почав "щоки надимать" - думка людини, яка править державою, "з милості" Путіна, приймається до уваги АМЕРИКАНЦЯМИ!!!
показать весь комментарий
13.12.2025 20:10 Ответить
+7
...ну плять...
показать весь комментарий
13.12.2025 20:08 Ответить
...ну плять...
показать весь комментарий
13.12.2025 20:08 Ответить
піндоси ! ну і туууупі !

вам лука ще й карти покаже як рашисти через Україну додому з білорашки вертались

.
показать весь комментарий
13.12.2025 20:28 Ответить
как как не парадоксально звучит но довольно умная позиция. Американцам сложно понять все особенности постсовка, а лукашенко как хер который сидит у руля миллионы лет и знает пуйла как облупленного, как и политикум Украины, вполне годный советчик как все таки в итоге получить так желанную всеми сделку
показать весь комментарий
13.12.2025 20:09 Ответить
авжеж ! лука ще той peace deal

.l
показать весь комментарий
13.12.2025 20:32 Ответить
"довольно умная позиция" надавати свою територію як плацдарм для агресії в Україну

.
показать весь комментарий
13.12.2025 20:38 Ответить
Отуди його нах...й
показать весь комментарий
13.12.2025 20:09 Ответить
Ще один холуй кремля. Агов, нацистська білорусь такий самий агрессор як і нацистська россія. Так звана білорусь надсилала окупаційні війська на нашу землю. Обстрілювала неодноразово нас ракетами. Літакі білорусі скидають бомби на Харіків і Суми.
показать весь комментарий
13.12.2025 20:10 Ответить
білокацапи і кацапи не нацисти, у них (теж) мультикультуралізм.
показать весь комментарий
13.12.2025 20:16 Ответить
"Ахрєнєть!"... Лука, мабуть, знову почав "щоки надимать" - думка людини, яка править державою, "з милості" Путіна, приймається до уваги АМЕРИКАНЦЯМИ!!!
показать весь комментарий
13.12.2025 20:10 Ответить
яка прєлєсть!
трамп набрид *****.
тепер трампа гвалтує бульбадранік!
показать весь комментарий
13.12.2025 20:10 Ответить
припливли...
показать весь комментарий
13.12.2025 20:12 Ответить
кацап задорнов колись казав:
-ну вони й тупі...
показать весь комментарий
13.12.2025 20:12 Ответить
Не совсем свежее, карты показывал?
показать весь комментарий
13.12.2025 20:13 Ответить
Лукашенко радить сполученим штатам? ????
показать весь комментарий
13.12.2025 20:14 Ответить
таки ДА
показать весь комментарий
13.12.2025 20:45 Ответить
вгостить вареною бульбою та пакаже аткуда нападєніє гатовілося.
показать весь комментарий
13.12.2025 20:17 Ответить
Це якийсь треш...
показать весь комментарий
13.12.2025 20:17 Ответить
Наступний "радник" - корейський пончик?
показать весь комментарий
13.12.2025 20:17 Ответить
Мабуть співпрацюють під гаслом «*****ті всіх країн, єднайтеся!»
показать весь комментарий
13.12.2025 20:18 Ответить
таке враження що кино «Тупий та ще тупіший» продовжується, але вже вже наяву
показать весь комментарий
13.12.2025 20:18 Ответить
Я думав шо наши Слуги пробили дно, а ні, тут знизу постукали представники республіканськой партії сша.
показать весь комментарий
13.12.2025 20:19 Ответить
Бл., нема Бен Ладена. Він б вам порадив що робити з Америкою, але ж з цім ***** непогано впорається.
показать весь комментарий
13.12.2025 20:22 Ответить
Який ше Коул!7 - Віткоффа не можем видихати
показать весь комментарий
13.12.2025 20:22 Ответить
Цей ідіот схожий на зморщену крайню плоть. Отже, ми повинні послухати його поради.
показать весь комментарий
13.12.2025 20:22 Ответить
у кім чен ина ще порадьтесь і у хйла заодно.
показать весь комментарий
13.12.2025 20:24 Ответить
🙃 ,,Лукашенко радить нам,, 🥳
..ой держить мене, не можу..🤣😆🤪
показать весь комментарий
13.12.2025 20:24 Ответить
тримайтеся! Всі теж трохи уху їли
показать весь комментарий
13.12.2025 20:46 Ответить
Рука-лице
показать весь комментарий
13.12.2025 20:25 Ответить
Команда Трампа

показать весь комментарий
13.12.2025 20:26 Ответить
Америка за Трампа стала посміховиськом... рже не тільки Китай а і Лука.
показать весь комментарий
13.12.2025 20:27 Ответить
Таракан радник трампа.А ботоксний поціновач жівотиків маленьких хлопчиків є госодіном рудої мавпи?
показать весь комментарий
13.12.2025 20:30 Ответить
Я надеюсь Лука порадить им,чтоб Кушнер чпокнул Виткофа и тогда наступит мир......выполняйте,американские дебилы
показать весь комментарий
13.12.2025 20:30 Ответить
У Білому домі вважають дуже важливим сигналом несподівану для українців заяву ЗЕ- капітулянта - оманського (Зеленського) про можливий референдум з територіальних питань (знищення територіальної цілісності України). Як повідомляє Axios з посиланням
на джерела в адміністрації США, у Вашингтоні розцінюють ці слова як ознаку реального
руху вперед у переговорах щодо завершення війни (мир -капітуляції) в Україні.
показать весь комментарий
13.12.2025 20:33 Ответить
Ідіот на ідіоті ідіотом поганяє. Бл...
показать весь комментарий
13.12.2025 20:39 Ответить
Радив-радив уссатий Лука Женьке Прігожину, радив-радив, отчего в ітоге останній іздох.
показать весь комментарий
13.12.2025 20:40 Ответить
в ітоге останній іздох.
Не факт ...
показать весь комментарий
13.12.2025 21:01 Ответить
Вы еще спросите вождя племени Бумба-Юмба.
Его советы будут важнее, чем у усатого таракана
показать весь комментарий
13.12.2025 20:42 Ответить
ніт ,команда трампа ,сьогодні самі багаті люди в США ...і самі професійні політичні аферисти ...задля свого багатства вони готові завалити імідж США під кремлівські ноги ...в основному це збоченці ,під* філи ,які мають підтримку деяких світових лідоров, такого самого як вони сміття...
показать весь комментарий
13.12.2025 20:44 Ответить
США знімають санкції з білоруської калійної промисловості. Таку заяву зробив спецпосланець Трампа з питань Білорусі Джон Коул у суботу, 13 грудня, після зустрічі в Мінську з Лукашенком.

"Відповідно до вказівок президента Трампа США знімають санкції з калію. Думаю, це дуже хороший крок зі сторони США для Білорусі. Ми їх зараз знімаємо", - цитує Коула білоруське державне інформаційне агентство "БелТА".
В той же час Трамп заявив, що наложить додаткові тарифи на канадський калій (поташ). Зараз 80% імпорту калію США отримyють з Канади.
показать весь комментарий
13.12.2025 20:45 Ответить
Лукашенко радить США - Коул прикалується чи він довбень?
показать весь комментарий
13.12.2025 20:58 Ответить
Імпічмент педофілу-трампу.
показать весь комментарий
13.12.2025 21:01 Ответить
 
 