Спецпредставитель Трампа Коул: Лукашенко "советует нам", что делать с войной между Россией и Украиной
Спецпредставитель президента США Джон Коул сказал, что в общении с диктатором Беларуси Александром Лукашенко поднимали вопрос войны РФ против Украины. По словам Коула, советы Лукашенко и его близкие контакты с правителем РФ могут быть полезными.
Об этом спецпредставитель Трампа сказал белорусскому пропагандистскому агентству БелТА, информирует Цензор.НЕТ.
"Советы Лукашенко могут быть полезными"
Коул по итогам переговоров в Беларуси заявил, что обсуждал различные вопросы с Лукашенко и тот, среди прочего, "советует нам, что делать с войной между Россией и Украиной".
Он отметил, что правитель Беларуси очень хорошо знает руководителя РФ, поэтому его советы могут быть полезны, как и влияние самого Лукашенко на Путина.
"Ваш президент имеет большую историю отношений с президентом Путиным, имеет возможность давать ему советы. Это очень полезно в этой ситуации. Они давние друзья и имеют достаточный уровень отношений, чтобы обсуждать такие вопросы. Конечно, президент Путин может принять одни советы и не принять другие. Но это – способ помочь процессу", – заявил Коул.
Лукашенко помиловал 123 заключенных
- Ранее сообщалось, что авторитарный лидер Беларуси Александр Лукашенко помиловал 123 заключенных, осужденных "за совершение преступлений различной направленности – шпионскую, террористическую и экстремистскую деятельность".
- Как сообщает Радио Свобода, это решение принято в рамках достигнутых договоренностей с президентом США Дональдом Трампом и в связи с отменой санкций против "Беларускалия".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
вам лука ще й карти покаже як рашисти через Україну додому з білорашки вертались
.
.l
.
трамп набрид *****.
тепер трампа гвалтує бульбадранік!
-ну вони й тупі...
..ой держить мене, не можу..🤣😆🤪
на джерела в адміністрації США, у Вашингтоні розцінюють ці слова як ознаку реального
руху вперед у переговорах щодо завершення війни (мир -капітуляції) в Україні.
Не факт ...
Его советы будут важнее, чем у усатого таракана
"Відповідно до вказівок президента Трампа США знімають санкції з калію. Думаю, це дуже хороший крок зі сторони США для Білорусі. Ми їх зараз знімаємо", - цитує Коула білоруське державне інформаційне агентство "БелТА".
В той же час Трамп заявив, що наложить додаткові тарифи на канадський калій (поташ). Зараз 80% імпорту калію США отримyють з Канади.