Спецпредставитель Трампа Коул: Лукашенко "советует нам", что делать с войной между Россией и Украиной

Спецпредставитель президента США Джон Коул сказал, что в общении с диктатором Беларуси Александром Лукашенко поднимали вопрос войны РФ против Украины. По словам Коула, советы Лукашенко и его близкие контакты с правителем РФ могут быть полезными.

Об этом спецпредставитель Трампа сказал белорусскому пропагандистскому агентству БелТА, информирует Цензор.НЕТ.

"Советы Лукашенко могут быть полезными"

Коул по итогам переговоров в Беларуси заявил, что обсуждал различные вопросы с Лукашенко и тот, среди прочего, "советует нам, что делать с войной между Россией и Украиной".

Он отметил, что правитель Беларуси очень хорошо знает руководителя РФ, поэтому его советы могут быть полезны, как и влияние самого Лукашенко на Путина.

"Ваш президент имеет большую историю отношений с президентом Путиным, имеет возможность давать ему советы. Это очень полезно в этой ситуации. Они давние друзья и имеют достаточный уровень отношений, чтобы обсуждать такие вопросы. Конечно, президент Путин может принять одни советы и не принять другие. Но это – способ помочь процессу", – заявил Коул.

Лукашенко помиловал 123 заключенных

Ранее сообщалось, что авторитарный лидер Беларуси Александр Лукашенко помиловал 123 заключенных, осужденных "за совершение преступлений различной направленности – шпионскую, террористическую и экстремистскую деятельность".

Как сообщает Радио Свобода, это решение принято в рамках достигнутых договоренностей с президентом США Дональдом Трампом и в связи с отменой санкций против "Беларускалия".

