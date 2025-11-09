РУС
Новости Отношения США и Беларуси
Трамп выдвинул заместителя Келлога – Джона Коула на должность спецпосланника в Беларуси

Трамп выдвинул Джона Коула, заместителя Келлога, на должность спецпосланника в Беларуси

Президент США Дональд Трамп выдвинул Джона Коула на должность специального посланника в Беларуси.

Об этом он написал в соцсети Truth Social, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я рад сообщить, что Джон Коул, известный как один из действительно выдающихся юристов нашей страны, среди чьих побед было первое крупное выигранное дело по табачным изделиям, был выдвинут на должность специального посланника США в Беларуси. Он уже успешно договорился об освобождении 100 заложников и намерен освободить еще 50", - заявил глава Белого дома.

Кроме этого, Трамп поблагодарил "уважаемого президента Беларуси Александра Лукашенко" за рассмотрение вопроса об освобождении заложников.

сообщение Трампа

Сейчас американский юрист Джон Коул является заместителем спецпредставителя по вопросам Украины Кита Келлога.

Читайте также: США не наивны в отношении режима Лукашенко. Нам все равно, через кого передавать сообщения Путину, - Келлог

Отношения США и Беларуси

  • Напомним, что администрация президента США Дональда Трампа активизировала контакты с официальным Минском в 2025 году.
  • В июне этого года диктатор Беларуси Александр Лукашенко освободил 14 политзаключенных, среди них оппозиционер Сергей Тихановский, по просьбе президента США Дональда Трампа.
  • Также сообщалось, что Министерство финансов США объявило об ослаблении некоторых санкций против Беларуси.

Читайте также: США смягчили санкции против белорусских авиакомпаний

нафіга?)

От чесно є якийсь фетиш у Трампа на диктаторів.
09.11.2025 20:28 Ответить
За даними Politico, Коул долучився до діалогу з керівництвом Білорусі у квітні.
Як він сам розповідав виданню, адміністрація Трампа доручила йому встановити контакт з правителем країни Лукашенком.
"Вони сказали мені зачарувати його. Розважити його, тож я це й зробив", - зазначав він.
Одним з елементів "налагодження стосунків" з Лукашенком став довгий обід з горілкою і тостами.
"Я випив дві чарки, мене не знудило, але й третю я не хильнув" - ділився Коул у розмові з Politico
09.11.2025 20:43 Ответить
78-річний Коул раніше був юристом Трампа.
09.11.2025 20:45 Ответить
Еще 50? Бери, я еще насажаю.
09.11.2025 20:45 Ответить
Таке враження що не республіканці в сша при владі ,а якісь бовдури.
09.11.2025 20:53 Ответить
 
 