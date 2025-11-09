Трамп выдвинул заместителя Келлога – Джона Коула на должность спецпосланника в Беларуси

Президент США Дональд Трамп выдвинул Джона Коула на должность специального посланника в Беларуси.

Об этом он написал в соцсети Truth Social, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я рад сообщить, что Джон Коул, известный как один из действительно выдающихся юристов нашей страны, среди чьих побед было первое крупное выигранное дело по табачным изделиям, был выдвинут на должность специального посланника США в Беларуси. Он уже успешно договорился об освобождении 100 заложников и намерен освободить еще 50", - заявил глава Белого дома.

Кроме этого, Трамп поблагодарил "уважаемого президента Беларуси Александра Лукашенко" за рассмотрение вопроса об освобождении заложников.

Сейчас американский юрист Джон Коул является заместителем спецпредставителя по вопросам Украины Кита Келлога.

Отношения США и Беларуси

Напомним, что администрация президента США Дональда Трампа активизировала контакты с официальным Минском в 2025 году.

В июне этого года диктатор Беларуси Александр Лукашенко освободил 14 политзаключенных, среди них оппозиционер Сергей Тихановский, по просьбе президента США Дональда Трампа.

Также сообщалось, что Министерство финансов США объявило об ослаблении некоторых санкций против Беларуси.

