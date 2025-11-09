Трамп висунув заступника Келлога – Джона Коула на посаду спецпосланця в Білорусі
Президент США Дональд Трамп висунув Джона Коула на посаду спеціального посланника в Білорусі.
Про це він написав у соцмережі Truth Social, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Я радий повідомити, що Джон Коул, відомий як один з справді видатних юристів нашої країни, серед чиїх перемог була перша велика виграшна справа щодо тютюнових виробів, був висунутий на посаду спеціального посланника США в Білорусі. Він вже успішно домовився про звільнення 100 заручників і має намір звільнити ще 50", - заявив глава Білого дому.
Крім цього, Трамп подякував "високоповажному президенту Білорусі Олександру Лукашенку" за розгляд питання про звільнення заручників.
Коул є заступником Келлога
Наразі американський юрист Джон Коул є заступником спецпредставника з питань України Кіта Келлога.
Відносини США та Білорусі
- Нагадаємо, що адміністрація президента США Дональда Трампа активізувала контакти з офіційним Мінськом у 2025 році.
- У червні цьогоріч диктатор Білорусі Олександр Лукашенко звільнив 14 політв'язнів, серед них опозиціонер Сергій Тихановський, на прохання президента США Дональда Трампа.
- Також повідомлялося, що Міністерство фінансів США у оголосило про послаблення деяких санкцій проти Білорусі.
От чесно є якийсь фетиш у Трампа на диктаторів.
Як він сам розповідав виданню, адміністрація Трампа доручила йому встановити контакт з правителем країни Лукашенком.
"Вони сказали мені зачарувати його. Розважити його, тож я це й зробив", - зазначав він.
Одним з елементів "налагодження стосунків" з Лукашенком став довгий обід з горілкою і тостами.
"Я випив дві чарки, мене не знудило, але й третю я не хильнув" - ділився Коул у розмові з Politico