Трамп висунув заступника Келлога – Джона Коула на посаду спецпосланця в Білорусі

Президент США Дональд Трамп висунув Джона Коула на посаду спеціального посланника в Білорусі.

Про це він написав у соцмережі Truth Social, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я радий повідомити, що Джон Коул, відомий як один з справді видатних юристів нашої країни, серед чиїх перемог була перша велика виграшна справа щодо тютюнових виробів, був висунутий на посаду спеціального посланника США в Білорусі. Він вже успішно домовився про звільнення 100 заручників і має намір звільнити ще 50", - заявив глава Білого дому.

Крім цього, Трамп подякував "високоповажному президенту Білорусі Олександру Лукашенку" за розгляд питання про звільнення заручників.

Коул є заступником Келлога

Наразі американський юрист Джон Коул є заступником спецпредставника з питань України Кіта Келлога.

Відносини США та Білорусі

Нагадаємо, що адміністрація президента США Дональда Трампа активізувала контакти з офіційним Мінськом у 2025 році.

У червні цьогоріч диктатор Білорусі Олександр Лукашенко звільнив 14 політв'язнів, серед них опозиціонер Сергій Тихановський, на прохання президента США Дональда Трампа.

Також повідомлялося, що Міністерство фінансів США у оголосило про послаблення деяких санкцій проти Білорусі.

