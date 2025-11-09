Новини Відносини США та Білорусі
Трамп висунув заступника Келлога – Джона Коула на посаду спецпосланця в Білорусі

Президент США Дональд Трамп висунув Джона Коула на посаду спеціального посланника в Білорусі.

Про це він написав у соцмережі Truth Social, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я радий повідомити, що Джон Коул, відомий як один з справді видатних юристів нашої країни, серед чиїх перемог була перша велика виграшна справа щодо тютюнових виробів, був висунутий на посаду спеціального посланника США в Білорусі. Він вже успішно домовився про звільнення 100 заручників і має намір звільнити ще 50", - заявив глава Білого дому.

Крім цього, Трамп подякував "високоповажному президенту Білорусі Олександру Лукашенку" за розгляд питання про звільнення заручників.

допис Трампа

Коул є заступником Келлога 

Наразі американський юрист Джон Коул є заступником спецпредставника з питань України Кіта Келлога.

Читайте також: США не наївні щодо режиму Лукашенка. Нам байдуже, через кого передавати повідомлення Путіну, - Келлог

  • Нагадаємо, що адміністрація президента США Дональда Трампа активізувала контакти з офіційним Мінськом у 2025 році.
  • У червні цьогоріч диктатор Білорусі Олександр Лукашенко звільнив 14 політв'язнів, серед них опозиціонер Сергій Тихановський, на прохання президента США Дональда Трампа.
  • Також повідомлялося, що Міністерство фінансів США у оголосило про послаблення деяких санкцій проти Білорусі.

Читайте також: США пом’якшили санкції проти білоруських авіакомпаній

нафіга?)

От чесно є якийсь фетиш у Трампа на диктаторів.
09.11.2025 20:28 Відповісти
За даними Politico, Коул долучився до діалогу з керівництвом Білорусі у квітні.
Як він сам розповідав виданню, адміністрація Трампа доручила йому встановити контакт з правителем країни Лукашенком.
"Вони сказали мені зачарувати його. Розважити його, тож я це й зробив", - зазначав він.
Одним з елементів "налагодження стосунків" з Лукашенком став довгий обід з горілкою і тостами.
"Я випив дві чарки, мене не знудило, але й третю я не хильнув" - ділився Коул у розмові з Politico
09.11.2025 20:43 Відповісти
78-річний Коул раніше був юристом Трампа.
09.11.2025 20:45 Відповісти
Еще 50? Бери, я еще насажаю.
09.11.2025 20:45 Відповісти
Таке враження що не республіканці в сша при владі ,а якісь бовдури.
09.11.2025 20:53 Відповісти
лукашенко скоро зніме всі санкції у нього вся білорусь в заручниках на місце одних сядуть інші ітак по колу до кінця останньої санкції.
09.11.2025 22:15 Відповісти
краще би..висунув язка з дупи хвуйла
09.11.2025 23:18 Відповісти
у него дни 80+ советники? это пипец,ходячие мертвецы
10.11.2025 01:46 Відповісти
 
 