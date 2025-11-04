США пом’якшили санкції проти білоруських авіакомпаній
Міністерство фінансів США у вівторок оголосило про послаблення деяких санкцій проти Білорусі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.
"Санкції проти національної авіакомпанії "Белавіа" скасовано, а також дозволено певні операції, пов’язані з президентським літаком Олександра Лукашенка", - йдеться у повідомленні.
Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США видало з цього приводу окреме розпорядження.
Що дозволяє США
Таке рішення надає можливість проводити певні операції з трьома літаками, що раніше підпадали під санкції:
-
Boeing 737, що належить уряду Білорусі й використовується як президентський літак;
-
Інший літак із президентського флоту;
-
Гелікоптер "Славкалію", що перевозив Лукашенка між заміською резиденцією та Мінськом.
Віднині дозволяється обслуговувати ці літаки, купувати необхідні деталі та підтримувати їхню операційну діяльність.
Політичний контекст
Такий крок є частиною "потепління відносин між країнами після років ізоляції Мінська", додають журналісти.
-
У вересні Білорусь звільнила 52 ув’язнених після звернення президента США Дональда Трампа.
-
Мінськ отримав обіцянку про послаблення санкцій для "Белавіа".
Водночас санкції проти самого Лукашенка та деяких компаній залишаються частково в силі.
Нагадаємо, раніше Лукашенко погрожував вдарити по Заходу "Орєшником".
