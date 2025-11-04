США пом’якшили санкції проти білоруських авіакомпаній

Міністерство фінансів США у вівторок оголосило про послаблення деяких санкцій проти Білорусі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.

"Санкції проти національної авіакомпанії "Белавіа" скасовано, а також дозволено певні операції, пов’язані з президентським літаком Олександра Лукашенка", - йдеться у повідомленні.

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США видало з цього приводу окреме розпорядження.

Що дозволяє США

Таке рішення надає можливість проводити певні операції з трьома літаками, що раніше підпадали під санкції:

Boeing 737, що належить уряду Білорусі й використовується як президентський літак;

Інший літак із президентського флоту;

Гелікоптер "Славкалію", що перевозив Лукашенка між заміською резиденцією та Мінськом.

Віднині дозволяється обслуговувати ці літаки, купувати необхідні деталі та підтримувати їхню операційну діяльність.

Політичний контекст

Такий крок є частиною "потепління відносин між країнами після років ізоляції Мінська", додають журналісти.

У вересні Білорусь звільнила 52 ув’язнених після звернення президента США Дональда Трампа.

Мінськ отримав обіцянку про послаблення санкцій для "Белавіа".

Водночас санкції проти самого Лукашенка та деяких компаній залишаються частково в силі.

Нагадаємо, раніше Лукашенко погрожував вдарити по Заходу "Орєшником".