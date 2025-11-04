УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5544 відвідувача онлайн
Новини Санкції проти Білорусі
594 9

США пом’якшили санкції проти білоруських авіакомпаній

Міністерство фінансів США пом’якшило тиск на Білорусь

Міністерство фінансів США у вівторок оголосило про послаблення деяких санкцій проти Білорусі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.

"Санкції проти національної авіакомпанії "Белавіа" скасовано, а також дозволено певні операції, пов’язані з президентським літаком Олександра Лукашенка", - йдеться у повідомленні.

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США видало з цього приводу окреме розпорядження.

Що дозволяє США

Таке рішення надає можливість проводити певні операції з трьома літаками, що раніше підпадали під санкції:

  • Boeing 737, що належить уряду Білорусі й використовується як президентський літак;

  • Інший літак із президентського флоту;

  • Гелікоптер "Славкалію", що перевозив Лукашенка між заміською резиденцією та Мінськом.

Віднині дозволяється обслуговувати ці літаки, купувати необхідні деталі та підтримувати їхню операційну діяльність.

Політичний контекст

Такий крок є частиною "потепління відносин між країнами після років ізоляції Мінська", додають журналісти. 

  • У вересні Білорусь звільнила 52 ув’язнених після звернення президента США Дональда Трампа.

  • Мінськ отримав обіцянку про послаблення санкцій для "Белавіа".

Водночас санкції проти самого Лукашенка та деяких компаній залишаються частково в силі.

Нагадаємо, раніше Лукашенко погрожував вдарити по Заходу "Орєшником".

Білорусь (8143) літак (3079) санкції (12973)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Треба ж якось рудому агенту забезпечувати авіазапчастини "харошімупарню"
показати весь коментар
04.11.2025 22:54 Відповісти
під це діло, бульбаш буде набирати запчастини і для себе і для пуйла..., агент "Краснов" знає що робить !
показати весь коментар
04.11.2025 23:25 Відповісти
Лукашенко непоганий хлопець- Трамп Дональд Джон)
показати весь коментар
04.11.2025 23:22 Відповісти
Яка ж сволота це руде одоробло!
показати весь коментар
04.11.2025 23:33 Відповісти
Бульбофюрер, в знак подяки, потрахав "орешником" під носом у НАТО.
показати весь коментар
04.11.2025 23:35 Відповісти
А що ж це бацька топить за *****, а літає на Boeing 737?
А літати на Sukhoi Superjet 100 очко жим-жим?
показати весь коментар
04.11.2025 23:40 Відповісти
Та чого там, нехай рудочубний нарцис ще свою омріяну премію миру віддасть бульбофюреру, який ротом улюбленого спермоприймача азарєнка погрожував "разнєсті Кієв ядєрнимі ракєтамі".
показати весь коментар
04.11.2025 23:41 Відповісти
******* зможе до свого друга Мудиро у Венесуелу літати ?
показати весь коментар
04.11.2025 23:54 Відповісти
Щиро бажаю сша Перл - Гарбор 2:0, ще і в квадраті!
показати весь коментар
05.11.2025 00:15 Відповісти
 
 