США смягчили санкции против белорусских авиакомпаний

Министерство финансов США во вторник объявило об ослаблении некоторых санкций против Беларуси.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Санкции против национальной авиакомпании "Белавиа" отменены, а также разрешены определенные операции, связанные с президентским самолетом Александра Лукашенко", - говорится в сообщении.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США издало по этому поводу отдельное распоряжение.

Что позволяет США

Такое решение дает возможность проводить определенные операции с тремя самолетами, которые ранее подпадали под санкции:

Boeing 737, принадлежащий правительству Беларуси и используемый в качестве президентского самолета;

Другой самолет из президентского флота;

Вертолет "Славкалия", перевозивший Лукашенко между загородной резиденцией и Минском.

Отныне разрешается обслуживать эти самолеты, покупать необходимые детали и поддерживать их операционную деятельность.

Политический контекст

Такой шаг является частью "потепления отношений между странами после лет изоляции Минска", добавляют журналисты.

В сентябре Беларусь освободила 52 заключенных после обращения президента США Дональда Трампа.

Минск получил обещание об ослаблении санкций для "Белавиа".

В то же время санкции против самого Лукашенко и некоторых компаний остаются частично в силе.

Напомним, ранее Лукашенко угрожал ударить по Западу "Орешником".