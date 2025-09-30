США не наївні щодо режиму Лукашенка. Нам байдуже, через кого передавати повідомлення Путіну, - Келлог

Сполучені Штати Америки не мають жодних ілюзій щодо режиму диктатора Олександра Лукашенка.

Про це заявив спецпредставник президента США Кіт Келлог на Варшавському форумі безпеки, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Зокрема, Келлог заявив, що зосередження США на самопроголошеному "президентові Білорусі" Олександрові Лукашенку пояснюється тим, що "він багато розмовляє з Путіним".

"Ми встановили відносини, щоб забезпечити відкритість каналів зв’язку, щоб ми могли переконатися, що всі наші повідомлення передаються Путіну. Саме тому ми це зробили. Спочатку ми не збиралися виводити політичних в’язнів", - сказав спецпредставник американського президента.

Келлог також підкреслив, що успіх у звільненні деяких політв’язнів був позитивним аспектом, але "загальна мета полягала не у звільненні політичних в’язнів, а у пошуку найкращого вирішення війни між Україною та Росією".

Він сказав, що США зосереджуються на тому, щоб "повідомлення, що надсилаються Володимиру Путіну, відповідали повідомленням, які надходили до інших кіл".

"Мені байдуже, чи це Кирило Дмитрієв, чи це (Юрій. - Ред.) Ушаков, чи це Лукашенко. Важливо, щоб ці повідомлення були передані", - сказав Келлог.

Він також відзначив, що США не "наївні" щодо правління Лукашенка, і "якщо він звільнить одного (в’язня. - Ред.), він, ймовірно, візьме ще двох".

Келлог також додав, що угода з Білоруссю мала на меті допомогти державній авіакомпанії "Белавіа" відремонтувати свої літаки, оскільки "найкращим варіантом є те, щоб їхні літаки не падали з неба", але при цьому було чітко зазначено, що вони не повинні використовувати їх для "злочинних цілей" і перевезення мігрантів до Європи.

Нагадаємо, Келлог також заявив, що переговори США з Білоруссю мали на меті комунікацію з Путіним.

