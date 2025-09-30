УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10072 відвідувача онлайн
Новини Келлог приїхав до Лукашенка
1 213 10

США не наївні щодо режиму Лукашенка. Нам байдуже, через кого передавати повідомлення Путіну, - Келлог

Келлог заперечив, що обіцяв обмежити удари ЗСУ по РФ

Сполучені Штати Америки не мають жодних ілюзій щодо режиму диктатора Олександра Лукашенка.

Про це заявив спецпредставник президента США Кіт Келлог на Варшавському форумі безпеки, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Зокрема, Келлог заявив, що зосередження США на самопроголошеному "президентові Білорусі" Олександрові Лукашенку пояснюється тим, що "він багато розмовляє з Путіним".

"Ми встановили відносини, щоб забезпечити відкритість каналів зв’язку, щоб ми могли переконатися, що всі наші повідомлення передаються Путіну. Саме тому ми це зробили. Спочатку ми не збиралися виводити політичних в’язнів", - сказав спецпредставник американського президента.

Також читайте: Келлог про візит до Лукашенка: Обговорив війну між Росією та Україною

Келлог також підкреслив, що успіх у звільненні деяких політв’язнів був позитивним аспектом, але "загальна мета полягала не у звільненні політичних в’язнів, а у пошуку найкращого вирішення війни між Україною та Росією".

Він сказав, що США зосереджуються на тому, щоб "повідомлення, що надсилаються Володимиру Путіну, відповідали повідомленням, які надходили до інших кіл".

"Мені байдуже, чи це Кирило Дмитрієв, чи це (Юрій. - Ред.) Ушаков, чи це Лукашенко. Важливо, щоб ці повідомлення були передані", - сказав Келлог.

Він також відзначив, що США не "наївні" щодо правління Лукашенка, і "якщо він звільнить одного (в’язня. - Ред.), він, ймовірно, візьме ще двох".

Читайте: Келлог - Лукашенку: Ми живемо в дуже небезпечний час, коли "кризи можуть різко ескалювати"

Келлог також додав, що угода з Білоруссю мала на меті допомогти державній авіакомпанії "Белавіа" відремонтувати свої літаки, оскільки "найкращим варіантом є те, щоб їхні літаки не падали з неба", але при цьому було чітко зазначено, що вони не повинні використовувати їх для "злочинних цілей" і перевезення мігрантів до Європи.

Нагадаємо, Келлог також заявив, що переговори США з Білоруссю мали на меті комунікацію з Путіним.

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!

Автор: 

Білорусь (8090) Лукашенко Олександр (2700) путін володимир (24861) Келлог Кіт (235) війна в Україні (6396)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
Странное объяснение. А посольство США в Москве, если не для прямых коммуникаций с кацапами, тогда для чего? Или что, Рыжий усатой бульбе доверяют больше чем собственному послу?
показати весь коментар
30.09.2025 14:18 Відповісти
+2
Типу луку офіційно назначили шнирьом *****.
показати весь коментар
30.09.2025 14:07 Відповісти
+1
Не байдуже, а какая разніца
показати весь коментар
30.09.2025 14:07 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не байдуже, а какая разніца
показати весь коментар
30.09.2025 14:07 Відповісти
Типу луку офіційно назначили шнирьом *****.
показати весь коментар
30.09.2025 14:07 Відповісти
"Нам байдуже, через кого передавати повідомлення Путіну, - Келлог" - десь ображено заплакав Вітькофф 😂
показати весь коментар
30.09.2025 14:10 Відповісти
Цей маразматик робить зі свого шефа дурня.
показати весь коментар
30.09.2025 14:13 Відповісти
Странное объяснение. А посольство США в Москве, если не для прямых коммуникаций с кацапами, тогда для чего? Или что, Рыжий усатой бульбе доверяют больше чем собственному послу?
показати весь коментар
30.09.2025 14:18 Відповісти
то, белавія яким чином до ваших передастів?
показати весь коментар
30.09.2025 14:18 Відповісти
Мозги куриные. Вот и несет всякую хрень.
показати весь коментар
30.09.2025 14:27 Відповісти
не наївні, але санкції просто так зняли (в обмін на ув'язнених, який для того й тримали, щоб обміняти на санкції)
показати весь коментар
30.09.2025 14:20 Відповісти
То передавайте через Лаврова. Нафіга з Білорашки знімати санкції? "Дебіли, млять" (С)
показати весь коментар
30.09.2025 14:57 Відповісти
Якщо вам байдуже, через кого передавати повідомлення, то передавайте через Томагавки!
показати весь коментар
30.09.2025 15:02 Відповісти
 
 