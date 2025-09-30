РУС
Новости Келлог приехал к Лукашенко
США не наивны в отношении режима Лукашенко. Нам все равно, через кого передавать сообщения Путину, - Келлог

Келлог отрицал, что обещал ограничить удары ВСУ по РФ

Соединенные Штаты Америки не имеют никаких иллюзий относительно режима диктатора Александра Лукашенко.

Об этом заявил спецпредставитель президента США Кит Келлог на Варшавском форуме по безопасности, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В частности, Келлог заявил, что сосредоточение США на самопровозглашенном "президенте Беларуси" Александре Лукашенко объясняется тем, что "он много разговаривает с Путиным".

"Мы установили отношения, чтобы обеспечить открытость каналов связи, чтобы мы могли убедиться, что все наши сообщения передаются Путину. Именно поэтому мы это сделали. Изначально мы не собирались выводить политических заключенных", - сказал спецпредставитель американского президента.

Келлог также подчеркнул, что успех в освобождении некоторых политзаключенных был положительным аспектом, но "общая цель заключалась не в освобождении политических заключенных, а в поиске наилучшего решения войны между Украиной и Россией".

Он сказал, что США сосредотачиваются на том, чтобы "сообщения, направляемые Владимиру Путину, соответствовали сообщениям, которые поступали в другие круги".

"Мне безразлично, или это Кирилл Дмитриев, или это (Юрий. - Ред.) Ушаков, или это Лукашенко. Важно, чтобы эти сообщения были переданы", - сказал Келлог.

Он также отметил, что США не "наивны" относительно правления Лукашенко, и "если он освободит одного (заключенного. - Ред.), он, вероятно, возьмет других двух".

Келлог также добавил, что соглашение с Беларусью имело целью помочь государственной авиакомпании "Белавиа" отремонтировать свои самолеты, поскольку "лучшим вариантом является то, чтобы их самолеты не падали с неба", но при этом было четко указано, что они не должны использовать их для "преступных целей" и перевозки мигрантов в Европу.

Беларусь (8029) Лукашенко Александр (3651) путин владимир (32240) Келлог Кит (233) война в Украине (6348)
Странное объяснение. А посольство США в Москве, если не для прямых коммуникаций с кацапами, тогда для чего? Или что, Рыжий усатой бульбе доверяют больше чем собственному послу?
Типу луку офіційно назначили шнирьом *****.
то, белавія яким чином до ваших передастів?
Не байдуже, а какая разніца
Типу луку офіційно назначили шнирьом *****.
"Нам байдуже, через кого передавати повідомлення Путіну, - Келлог" - десь ображено заплакав Вітькофф 😂
Цей маразматик робить зі свого шефа дурня.
Странное объяснение. А посольство США в Москве, если не для прямых коммуникаций с кацапами, тогда для чего? Или что, Рыжий усатой бульбе доверяют больше чем собственному послу?
то, белавія яким чином до ваших передастів?
Мозги куриные. Вот и несет всякую хрень.
не наївні, але санкції просто так зняли (в обмін на ув'язнених, який для того й тримали, щоб обміняти на санкції)
То передавайте через Лаврова. Нафіга з Білорашки знімати санкції? "Дебіли, млять" (С)
Якщо вам байдуже, через кого передавати повідомлення, то передавайте через Томагавки!
