США и Беларусь обсуждают освобождение не менее 100 политзаключенных, - Reuters

Политзаключенные в Беларуси

Администрация президента США Дональда Трампа и режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко обсуждают возможность освобождения Минском не менее 100 политических заключенных в ближайшее время.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом агентству Reuters сообщили источники.

Отмечается, что американские чиновники хотят добиться освобождения более 100 заключенных в рамках одного соглашения.

Издание отмечает, что непонятно, каких заключенных могут освободить и когда именно такое освобождение может произойти.

Белый дом отказался от комментариев, а посольство Беларуси в Вашингтоне не ответило на запрос о комментарии.

Что предшествовало?

бульбофраєр намагається втекти від санкцій?
26.11.2025 15:30 Ответить
Бацька вирішив свої в'язниці розвантажити?
26.11.2025 15:39 Ответить
"незрозуміло, яких ув'язнених можуть звільнити"

каких надо, таких и звільнять, 100 так 100, 200 так 200, батька подсуетится, нахватает сколько надо
26.11.2025 15:46 Ответить
краще би нагадали )(уйлоБульбі про усама бен Ладена і його долю.
26.11.2025 15:50 Ответить
Классная схема. Сажаешь людей, а потом меняешь их на снятие санкций и так далее. А убитых усатым тараканом как США собираются воскрешать?
26.11.2025 16:09 Ответить
 
 