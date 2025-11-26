США и Беларусь обсуждают освобождение не менее 100 политзаключенных, - Reuters
Администрация президента США Дональда Трампа и режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко обсуждают возможность освобождения Минском не менее 100 политических заключенных в ближайшее время.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом агентству Reuters сообщили источники.
Отмечается, что американские чиновники хотят добиться освобождения более 100 заключенных в рамках одного соглашения.
Издание отмечает, что непонятно, каких заключенных могут освободить и когда именно такое освобождение может произойти.
Белый дом отказался от комментариев, а посольство Беларуси в Вашингтоне не ответило на запрос о комментарии.
Что предшествовало?
- В октябре режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко освободил 52 политзаключенных.
- 22 ноября Украина вернула домой 31 гражданского украинца, которых удерживали на территории Беларуси.
каких надо, таких и звільнять, 100 так 100, 200 так 200, батька подсуетится, нахватает сколько надо