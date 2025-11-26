США и Беларусь обсуждают освобождение не менее 100 политзаключенных, - Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа и режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко обсуждают возможность освобождения Минском не менее 100 политических заключенных в ближайшее время.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом агентству Reuters сообщили источники.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Отмечается, что американские чиновники хотят добиться освобождения более 100 заключенных в рамках одного соглашения.

Издание отмечает, что непонятно, каких заключенных могут освободить и когда именно такое освобождение может произойти.

Белый дом отказался от комментариев, а посольство Беларуси в Вашингтоне не ответило на запрос о комментарии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 16 граждан Украины подверглись преследованиям в Беларуси по политическим мотивам, - "Ґрати"

Что предшествовало?