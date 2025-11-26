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Новини Звільнення політв’язнів у Білорусі Відносини США та Білорусі
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США і Білорусь обговорюють звільнення щонайменше 100 політв’язнів, - Reuters

Політв’язні в Білорусі

Адміністрація президента США Дональда Трампа та режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка обговорюють можливість звільнення Мінськом щонайменше 100 політичних в'язнів найближчим часом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це агентству Reuters повідомили джерела.

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Зазначається, що американські посадовці хочуть домогтися звільнення понад 100 ув'язнених у межах однієї угоди.

Видання зауважує, що незрозуміло, яких ув'язнених можуть звільнити та коли саме таке звільнення може відбутися.

Білий дім відмовився від коментарів, а посольство Білорусі у Вашингтоні не відповіло на запит про коментар.

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Що передувало?

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Білорусь (8148) США (26706) політв’язні (1335)
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бульбофраєр намагається втекти від санкцій?
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26.11.2025 15:30 Відповісти
"незрозуміло, яких ув'язнених можуть звільнити"

каких надо, таких и звільнять, 100 так 100, 200 так 200, батька подсуетится, нахватает сколько надо
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26.11.2025 15:46 Відповісти
краще би нагадали )(уйлоБульбі про усама бен Ладена і його долю.
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26.11.2025 15:50 Відповісти
Классная схема. Сажаешь людей, а потом меняешь их на снятие санкций и так далее. А убитых усатым тараканом как США собираются воскрешать?
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26.11.2025 16:09 Відповісти
 
 