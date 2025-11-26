США і Білорусь обговорюють звільнення щонайменше 100 політв’язнів, - Reuters
Адміністрація президента США Дональда Трампа та режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка обговорюють можливість звільнення Мінськом щонайменше 100 політичних в'язнів найближчим часом.
Як передає Цензор.НЕТ, про це агентству Reuters повідомили джерела.
Зазначається, що американські посадовці хочуть домогтися звільнення понад 100 ув'язнених у межах однієї угоди.
Видання зауважує, що незрозуміло, яких ув'язнених можуть звільнити та коли саме таке звільнення може відбутися.
Білий дім відмовився від коментарів, а посольство Білорусі у Вашингтоні не відповіло на запит про коментар.
Що передувало?
- У жовтні режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка звільнив 52 політв’язні.
- 22 листопада Україна повернула додому 31 цивільного громадянина, яких утримували на території Білорусі.
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каких надо, таких и звільнять, 100 так 100, 200 так 200, батька подсуетится, нахватает сколько надо