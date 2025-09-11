УКР
У Білорусі звільнили понад 50 політв’язнів, - Науседа

Науседа про політв’язнів у Білорусі

Президент Литви Гітанас Науседа повідомив, що режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка звільнив 52 політв’язні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Науседа написав у соцмережі Х.

"Сьогодні 52 ув'язнених благополучно перетнули литовський кордон із Білорусі, залишивши позаду колючий дріт, заґратовані вікна і постійний страх", – йдеться в повідомленні.

За словами Науседи, серед звільнених в’язнів – шестеро громадян Литви.

Також він подякував США та особисто президенту Дональду Трампу за зусилля у звільненні політв’язнів.

"52 – це багато. Дуже багато. Однак у білоруських в'язницях досі залишаються понад 1000 політичних в'язнів, і ми не можемо зупинятися, доки вони не отримають свободу", – додав Науседа.

Також читайте: Лукашенко відмовився звільняти політв’язнів на прохання Трампа

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США скасували санкції, запроваджені проти білоруської державної авіакомпанії "Бєлавіа".

Білорусь (8049) Литва (2538) політв’язні (1363) Науседа Гітанас (370)
Зараз цей лука-мудіщев нових наскирдує...Знімайте ще санкції..
11.09.2025 16:51 Відповісти
Тобто з Бульбофюрера ще мінімум знімуть 20 санкцій щоб звільнити всіх заручників. А оскільки проти терориста Бульбофюрера немає стільки санкцій то скоро йому будуть ще й доплачувати за звільнення заручників. А завтра Бульбофюрер оголосить чергову облаву і наловить ще стільки ж або ще більше заручників. Виходить тероризм і захоплення заручників це дуже добра і вигідна справа. ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТЕРОРИЗМ = ТРАМПИЗМ
11.09.2025 16:57 Відповісти
 
 