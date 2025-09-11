У Білорусі звільнили понад 50 політв’язнів, - Науседа
Президент Литви Гітанас Науседа повідомив, що режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка звільнив 52 політв’язні.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Науседа написав у соцмережі Х.
"Сьогодні 52 ув'язнених благополучно перетнули литовський кордон із Білорусі, залишивши позаду колючий дріт, заґратовані вікна і постійний страх", – йдеться в повідомленні.
За словами Науседи, серед звільнених в’язнів – шестеро громадян Литви.
Також він подякував США та особисто президенту Дональду Трампу за зусилля у звільненні політв’язнів.
"52 – це багато. Дуже багато. Однак у білоруських в'язницях досі залишаються понад 1000 політичних в'язнів, і ми не можемо зупинятися, доки вони не отримають свободу", – додав Науседа.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США скасували санкції, запроваджені проти білоруської державної авіакомпанії "Бєлавіа".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Тобто з Бульбофюрера ще мінімум знімуть 20 санкцій щоб звільнити всіх заручників. А оскільки проти терориста Бульбофюрера немає стільки санкцій то скоро йому будуть ще й доплачувати за звільнення заручників. А завтра Бульбофюрер оголосить чергову облаву і наловить ще стільки ж або ще більше заручників. Виходить тероризм і захоплення заручників це дуже добра і вигідна справа. ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТЕРОРИЗМ = ТРАМПИЗМ