У Білорусі звільнили понад 50 політв’язнів, - Науседа

Президент Литви Гітанас Науседа повідомив, що режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка звільнив 52 політв’язні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Науседа написав у соцмережі Х.

"Сьогодні 52 ув'язнених благополучно перетнули литовський кордон із Білорусі, залишивши позаду колючий дріт, заґратовані вікна і постійний страх", – йдеться в повідомленні.

За словами Науседи, серед звільнених в’язнів – шестеро громадян Литви.

Також він подякував США та особисто президенту Дональду Трампу за зусилля у звільненні політв’язнів.

"52 – це багато. Дуже багато. Однак у білоруських в'язницях досі залишаються понад 1000 політичних в'язнів, і ми не можемо зупинятися, доки вони не отримають свободу", – додав Науседа.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США скасували санкції, запроваджені проти білоруської державної авіакомпанії "Бєлавіа".