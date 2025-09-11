В Беларуси освободили более 50 политзаключенных, - Науседа

Президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко освободил 52 политзаключенных.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Науседа написал в соцсети Х.

"Сегодня 52 заключенных благополучно пересекли литовскую границу из Беларуси, оставив позади колючую проволоку, зарешеченные окна и постоянный страх", - говорится в сообщении.

По словам Науседы, среди освобожденных заключенных - шестеро граждан Литвы.

Также он поблагодарил США и лично президента Дональда Трампа за усилия в освобождении политзаключенных.

"52 - это много. Очень много. Однако в белорусских тюрьмах до сих пор остаются более 1000 политических заключенных, и мы не можем останавливаться, пока они не получат свободу", - добавил Науседа.

Напомним, ранее сообщалось, что США отменили санкции, введенные против белорусской государственной авиакомпании "Белавиа".