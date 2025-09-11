РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10017 посетителей онлайн
Новости Освобождение политзаключенного Тихановского
809 2

В Беларуси освободили более 50 политзаключенных, - Науседа

Науседа о политзаключенных в Беларуси

Президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко освободил 52 политзаключенных.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Науседа написал в соцсети Х.

"Сегодня 52 заключенных благополучно пересекли литовскую границу из Беларуси, оставив позади колючую проволоку, зарешеченные окна и постоянный страх", - говорится в сообщении.

По словам Науседы, среди освобожденных заключенных - шестеро граждан Литвы.

Также он поблагодарил США и лично президента Дональда Трампа за усилия в освобождении политзаключенных.

"52 - это много. Очень много. Однако в белорусских тюрьмах до сих пор остаются более 1000 политических заключенных, и мы не можем останавливаться, пока они не получат свободу", - добавил Науседа.

Также читайте: Лукашенко отказался освобождать политзаключенных по просьбе Трампа

Напомним, ранее сообщалось, что США отменили санкции, введенные против белорусской государственной авиакомпании "Белавиа".

Автор: 

Беларусь (7992) Литва (2586) политзаключенные (1630) Науседа Гитанас (298)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зараз цей лука-мудіщев нових наскирдує...Знімайте ще санкції..
показать весь комментарий
11.09.2025 16:51 Ответить
52 - це багато. Дуже багато. Однак у білоруських в'язницях досі залишаються понад 1000 політичних в'язнів, і ми не можемо зупинятися, доки вони не отримають свободу", - додав Науседа.
Тобто з Бульбофюрера ще мінімум знімуть 20 санкцій щоб звільнити всіх заручників. А оскільки проти терориста Бульбофюрера немає стільки санкцій то скоро йому будуть ще й доплачувати за звільнення заручників. А завтра Бульбофюрер оголосить чергову облаву і наловить ще стільки ж або ще більше заручників. Виходить тероризм і захоплення заручників це дуже добра і вигідна справа. ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТЕРОРИЗМ = ТРАМПИЗМ
показать весь комментарий
11.09.2025 16:57 Ответить
 
 