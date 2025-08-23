Лукашенко отказался освобождать политзаключенных по просьбе Трампа
Диктатор Беларуси Александр Лукашенко дал понять, что не собирается отпускать из тюрем около 1300 оппозиционеров, о которых шла речь в его разговоре с президентом США Дональдом Трампом.
Об этом он сказал во время общения с прессой 22 августа, передает "Радио Свобода", информирует Цензор.НЕТ.
Белорусский диктатор подтвердил, что тема освобождения заключенных поднималась в его недавнем телефонном разговоре с президентом США Трампом, но "очень коротко".
Лукашенко отметил, что в стране действует комиссия по обращениям осужденных, но решение принимает лично он.
Диктатор Беларуси назвал политических заключенных "бандитами" и заявил, что якобы общество не поддержит их освобождение.
"Вам полторы-две тысячи? Забирайте к себе, отвозите. Рассчитываете, что мы отпустим бандитов, которые жгли, взрывали, и они в этом признаются? Они снова против нас будут воевать? Меня здесь общественность не поддержит",- заявил Лукашенко.
Напомним, что в июне этого года диктатор Беларуси Александр Лукашенко освободил 14 политзаключенных, среди них - оппозиционер Сергей Тихановский, по просьбе президента США Дональда Трампа.
Приблизно як старий анекдот, коли патріотична паризька проститутка в 1943 році принципово не брала за свої послуги в німецьких марках - тільки франки
На заводи масово влаштовуються таджики.
Спеціалістів середньої та вищої ланки майже немає. Влада планує ще кілька сот тисяч таджиків завести і переслідує за несхвальні дописи в інтернеті з цього приводу.
хйло снова всєх переіграло - мораль байки про перемовника-умиротврця гітлера -2 саме така...
Багато з них були заарештовані під час придушення масових протестів після виборів 2020 року.
Трамп може зробити добре діло. Забрати 1300 політичних в'язнів в США. Вони США не обанкротять.
Твій бульбофюрер таке-ж сцикло, як і його хозяїн, фюрер свинорейху *****.
буде забитuй і скинутий свиням на пожралово - і свині в полі,
бо люди таке їдять...
буде забитуй і скинутий свиням на пожралово - і свині в полі, бо люди таке їдять
зі смачним матюччам погляд на сьогоднішні справи й їхні наслідки найвеличнішого MAGAмиротворця ...
як кацапня бомбити стала?
перетворився на даунбаского танкіста
не вбило - поранило?
тепер я модер Цензора - майже главний!
що це Прєкрасная Новая Пабеда
Навіть колгозпник Лука підтерся чубом Трампа! 😁
ще один кривавий диктатор і видно тампон теж хоче почмекать
язичком його дупу. Ох і друзів він підібрав видно він і сам такий.