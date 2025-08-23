Лукашенко отказался освобождать политзаключенных по просьбе Трампа

Диктатор Беларуси Александр Лукашенко дал понять, что не собирается отпускать из тюрем около 1300 оппозиционеров, о которых шла речь в его разговоре с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом он сказал во время общения с прессой 22 августа, передает "Радио Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

Белорусский диктатор подтвердил, что тема освобождения заключенных поднималась в его недавнем телефонном разговоре с президентом США Трампом, но "очень коротко".

Лукашенко отметил, что в стране действует комиссия по обращениям осужденных, но решение принимает лично он.

Диктатор Беларуси назвал политических заключенных "бандитами" и заявил, что якобы общество не поддержит их освобождение.

"Вам полторы-две тысячи? Забирайте к себе, отвозите. Рассчитываете, что мы отпустим бандитов, которые жгли, взрывали, и они в этом признаются? Они снова против нас будут воевать? Меня здесь общественность не поддержит",- заявил Лукашенко.

Напомним, что в июне этого года диктатор Беларуси Александр Лукашенко освободил 14 политзаключенных, среди них - оппозиционер Сергей Тихановский, по просьбе президента США Дональда Трампа.

