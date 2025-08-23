РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9336 посетителей онлайн
Новости Освобождение политзаключенного Тихановского
4 796 71

Лукашенко отказался освобождать политзаключенных по просьбе Трампа

лукашенко

Диктатор Беларуси Александр Лукашенко дал понять, что не собирается отпускать из тюрем около 1300 оппозиционеров, о которых шла речь в его разговоре с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом он сказал во время общения с прессой 22 августа, передает "Радио Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

Белорусский диктатор подтвердил, что тема освобождения заключенных поднималась в его недавнем телефонном разговоре с президентом США Трампом, но "очень коротко".

Лукашенко отметил, что в стране действует комиссия по обращениям осужденных, но решение принимает лично он.

Диктатор Беларуси назвал политических заключенных "бандитами" и заявил, что якобы общество не поддержит их освобождение.

"Вам полторы-две тысячи? Забирайте к себе, отвозите. Рассчитываете, что мы отпустим бандитов, которые жгли, взрывали, и они в этом признаются? Они снова против нас будут воевать? Меня здесь общественность не поддержит",- заявил Лукашенко.

Напомним, что в июне этого года диктатор Беларуси Александр Лукашенко освободил 14 политзаключенных, среди них - оппозиционер Сергей Тихановский, по просьбе президента США Дональда Трампа.

Смотрите также: Беларусь освободила из заключения оппозиционера Тихановского на фоне визита Кэллога. ФОТО

Автор: 

Беларусь (7976) Лукашенко Александр (3642) политзаключенные (1628) Трамп Дональд (6464)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+33
Ну що Тампон, отримав? Даже Бульбофюрер харкнув тобі в морду. Можеш облизатися, придурок ти двотижневий
показать весь комментарий
23.08.2025 01:25 Ответить
+14
"Кац предлагает сдаться?" Кажи вже прямо - треба було виконувать вимоги Кремля - "лягти, і розставить ноги", як це зробив у БРСР, Лукашенко...
показать весь комментарий
23.08.2025 06:03 Ответить
+10
Ага послал) и дал добро со своей территории напасть на другую страну и по приказу пути выпускал беженцев арабов с своей территории в Европу для дестабилизации,
показать весь комментарий
23.08.2025 03:22 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну що Тампон, отримав? Даже Бульбофюрер харкнув тобі в морду. Можеш облизатися, придурок ти двотижневий
показать весь комментарий
23.08.2025 01:25 Ответить
Тут винні тільки самі білоруси, коли під час протестів гвоздики і троянди ОМОНу давали

Приблизно як старий анекдот, коли патріотична паризька проститутка в 1943 році принципово не брала за свої послуги в німецьких марках - тільки франки
показать весь комментарий
23.08.2025 01:49 Ответить
Про какие сотни тысяч жертв гражданских ты пишешь? Что то ты описал ужасные вещи, но при этом имеешь возможность писать в интернете. Почитай сколько потеряли в руанде афгане Вьетнам Иран Ирак Камбоджа детей когда там была война, ты чистый сссровец
показать весь комментарий
23.08.2025 02:23 Ответить
шурко. ти блазень, чи відвертий дурень?
показать весь комментарий
23.08.2025 02:51 Ответить
Можеш вважати дурнем чи блазнем, чи кацапом, чи дебілом чи одразу всім. Мені без різниці, ким мене вважає, щось, що боїться навіть своє ім'я показати, чи стать. Але факт від цього, не перестане бути фактом.
показать весь комментарий
23.08.2025 02:56 Ответить
як би ти себе не обзивав але смердит від тебе російською портянкою і прапор регіоналів над тобою.вже давно всі зрозуміли щоб не Майдан нас би кацапи зжерли як і бульбашів.
показать весь комментарий
23.08.2025 08:15 Ответить
Його явно покусав озарьонок.

показать весь комментарий
23.08.2025 09:36 Ответить
"Кац предлагает сдаться?" Кажи вже прямо - треба було виконувать вимоги Кремля - "лягти, і розставить ноги", як це зробив у БРСР, Лукашенко...
показать весь комментарий
23.08.2025 06:03 Ответить
просто "розумні" українці обрали у 2019 преpидентом кловуна - це то саме що сувати квіти ОМОНу
показать весь комментарий
23.08.2025 06:31 Ответить
Гірше!
показать весь комментарий
23.08.2025 08:30 Ответить
Північні корейці ще розумніші?
показать весь комментарий
23.08.2025 07:47 Ответить
Втрата населення тут вже добряче відчувається. Після подій 20-го року тисячі сидять. Сотні тисяч якщо вже не мільйон втекли за кордон від переслідують або просто від небажання тут жити. І це в офіційно 9-ти мільйонній країні.
На заводи масово влаштовуються таджики.
Спеціалістів середньої та вищої ланки майже немає. Влада планує ще кілька сот тисяч таджиків завести і переслідує за несхвальні дописи в інтернеті з цього приводу.
показать весь комментарий
23.08.2025 08:42 Ответить
рижому поцу смачно харкнув в пику "хороший парень лукашенко "
показать весь комментарий
23.08.2025 10:37 Ответить
Колезі в морду? Та він в сортир без дозволу рашафюрера не сходить.
показать весь комментарий
23.08.2025 02:26 Ответить
Значно більше, ніж 4 спроби.
показать весь комментарий
23.08.2025 08:33 Ответить
Ну треба ж поломатися,ціну набити,ато відразу раз і отпустив,ні.Лука знає що робить.
показать весь комментарий
23.08.2025 07:07 Ответить
Лука і ТИ?? Трамп же бігав тобі дзвонив, так тобі лестив... Що ж ви з хйлом з ним творите?
показать весь комментарий
23.08.2025 01:26 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=aJyELMsCVVQ&t=1527s
хйло снова всєх переіграло - мораль байки про перемовника-умиротврця гітлера -2 саме така...
показать весь комментарий
23.08.2025 01:29 Ответить
Рів року позору, і воно ще себе з Ніксоном порівнює. Той теж не був святим, але такого не допускав....
показать весь комментарий
23.08.2025 01:31 Ответить
За оцінками правозахисників, у білоруських тюрмах утримується до 1300 політичних в'язнів, цю ж цифру називав і Трамп.

Багато з них були заарештовані під час придушення масових протестів після виборів 2020 року.

Трамп може зробити добре діло. Забрати 1300 політичних в'язнів в США. Вони США не обанкротять.
показать весь комментарий
23.08.2025 01:36 Ответить
А навіщо вони США? Використали в темну та забули. Вони потрібні США в Білорусі для продовження дестабілізації режиму Лукашенка шляхом масових заворушень з псуванням державного майна.
показать весь комментарий
23.08.2025 01:43 Ответить
щоб дірки для НОБЕЛІВСЬКОЇ ПРИКРИТИ
показать весь комментарий
23.08.2025 01:48 Ответить
"...передал на борьбу с 2020 года 170 миллионов евро кабинету Тихановской" - так само і Трамп впевнений, що Україні з 2022 року передали всякого залізяччя та папірців з портретами мертвих американських президентів на $350 000 000 000.
показать весь комментарий
23.08.2025 08:33 Ответить
Хокеїст Лука проти гольфіста Доні.. Дональд Фредович опустив США так, що тепер жалюгідний бульбо-фюрер буде "крутити динамо" не тільки з кацапам. Колгоспник розводить гольфіста на свою гарантію безпеки від переслідування в подальшому та безпечну заможною старість.
показать весь комментарий
23.08.2025 01:37 Ответить
Нічого він не відмовлявся, просто поводив по губах рудій мавпі та і все.
показать весь комментарий
23.08.2025 01:37 Ответить
лише лінивий не обісцяв трампона
показать весь комментарий
23.08.2025 01:41 Ответить
Луку продовжують лякати навіть мертві опозиціонери, яких Лука вбив. Не кажучи вже про переляк від тих, хто ще живий у тюрмах...
показать весь комментарий
23.08.2025 01:44 Ответить
А кажись то санкціі вже зняли.
показать весь комментарий
23.08.2025 02:05 Ответить
Тепер рудий куколд запросить бульбафюрера на чемпіонат з футболу.
показать весь комментарий
23.08.2025 02:12 Ответить
Лукашенко - патріот, республіки Білорусь! А патріот - не той, хто кричить про це на кожному телеканалі і не той хто розмовляє на мові(в даному випадку білоруській), не той хто розповідає казки про ЕС/НАТО в яке неодмінно вступить Білорусь вже дуже скоро, не той хто молиться в своїй церкві. Ні! Патріот - це той, хто реально та адекватно оцінює ******** світ, реалії, можливості своє країни, особисті можливості. Той, хто піклується про своїх громадян, та свою державу. Той, хто захищає свою державу. Той хто готовий взяти на себе відповідальність за свою державу, хто готовий пренести малу жертв( 1 300 агресивних Білорусів, заради життя сотен, або мільйонів громадян), заради своєї держави. Той, хто може послати на фуй, США, ЕС, якщо це проти державних інтересів Білорусі, той хто хоче процвітання своїї державі.
показать весь комментарий
23.08.2025 02:27 Ответить
А жити з чого буде якщо рашу пошле
показать весь комментарий
23.08.2025 02:56 Ответить
Ну так послав! Вже! В 2012 *****, вперше заявило, що між росією та Білорусью має бути одна валюта. (Гуглиться за 2 хвилини). Пройшло, більше 13 років! Вона є? А ось на 20% окупованих територій України є валюта російський рубль! В 2007 році ***** сказало, що рівень інтеграції повинно включати єдиний парламент! Пройшло 18 років! Він (єдиний праламент є?). Білорусь та росія члени ОДКБ. Де-юре, Білорусь вступила у війну з Україною? Ні! Лукашенко послав ***** за руським кораблем.
показать весь комментарий
23.08.2025 03:05 Ответить
Ага послал) и дал добро со своей территории напасть на другую страну и по приказу пути выпускал беженцев арабов с своей территории в Европу для дестабилизации,
показать весь комментарий
23.08.2025 03:22 Ответить
Лука патріот- пересидент ... в кращих традиціях країн авторитаризму ...
показать весь комментарий
23.08.2025 07:46 Ответить
Зєлєвєц...
показать весь комментарий
23.08.2025 08:48 Ответить
Шурік - ти ідіот - або працюєш на спецслужби бульбофюрера - йди геть
показать весь комментарий
23.08.2025 06:42 Ответить
Шушурик, сходи на вулицю в туалет і гарненько опорожнись, тому що твої фекалії дуже тиснуть на те, що в тебе називалось мозгом.
Твій бульбофюрер таке-ж сцикло, як і його хозяїн, фюрер свинорейху *****.
показать весь комментарий
23.08.2025 07:17 Ответить
Не захлинися картопляним пюре під час мінету, валянку. ))
показать весь комментарий
23.08.2025 08:12 Ответить
Державний інтерес Білорусі лягти під ху*ло! А тих хто не згодун посадити. А ще пропустити його армію через свою територію для нападу на сусіда. Ну і при цьому залишатись при владі вічно. Я нічого не забув?
показать весь комментарий
23.08.2025 09:54 Ответить
і той хто за 30 років довів все до того,що без чергових подачок Рашки,навіть,бульба зникає у його вотчині, а зарплата грамадства у 3 рази нижча чим у сусідній Литві? чувак,ти кінчений бовдур,клінічно позбавлений навіть крихт розуму...
показать весь комментарий
23.08.2025 11:27 Ответить
Навіть усатий і то трампону по губам поводив
показать весь комментарий
23.08.2025 02:42 Ответить
Сявка держе заложників
показать весь комментарий
23.08.2025 02:54 Ответить
любий бyльбаш який в Україну зі стволом прийде?
буде забитuй і скинутий свиням на пожралово - і свині в полі,
бо люди таке їдять...
показать весь комментарий
23.08.2025 03:10 Ответить
Покласти хер на трампона-ознака гарного смаку для диктаторів.
показать весь комментарий
23.08.2025 03:13 Ответить
картоплю в пасть і памьять - любий більбаш який в Україну зі стволом прийде?
буде забитуй і скинутий свиням на пожралово - і свині в полі, бо люди таке їдять
показать весь комментарий
23.08.2025 03:41 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=KMhjBOm9PJ4
зі смачним матюччам погляд на сьогоднішні справи й їхні наслідки найвеличнішого MAGAмиротворця ...
показать весь комментарий
23.08.2025 03:44 Ответить
колись я бігав по теріконах,
як кацапня бомбити стала?
перетворився на даунбаского танкіста
не вбило - поранило?
тепер я модер Цензора - майже главний!
показать весь комментарий
23.08.2025 03:45 Ответить
трампон заявить
що це Прєкрасная Новая Пабеда
показать весь комментарий
23.08.2025 04:49 Ответить
хто ще не клав болт на рудого ?
показать весь комментарий
23.08.2025 06:04 Ответить
Ну ось і звершилось!
Навіть колгозпник Лука підтерся чубом Трампа! 😁
показать весь комментарий
23.08.2025 06:04 Ответить
Два старих пирдуна не договорились. Особливо забавляє те, що навідь бульбофюрер викакався на страрого рудого блазня. Це той самий бульбофюрер, якого ніхто, крім свинорейха не признає. Нижче рудому шуту з Білого дурдому і падати нікуди, це вже дно.
показать весь комментарий
23.08.2025 07:09 Ответить
Навіть цей недороблений діктатор положив на трампона свого члена....
показать весь комментарий
23.08.2025 07:38 Ответить
Ще один ляпас тепер вже від "картофельного папы"...Скоро рудого нарцисса будуть посилати навіть власні прибиральники на гольф полі...
показать весь комментарий
23.08.2025 07:49 Ответить
Трампон дасть йому 2 тижні.
показать весь комментарий
23.08.2025 07:58 Ответить
Золотий дощ, як чубчик любе.
показать весь комментарий
23.08.2025 08:05 Ответить
Масштаби репресій
показать весь комментарий
23.08.2025 08:12 Ответить
Тампона він терористу )(уйлу дуже таки старанно вилизав сраку ... А тепер
ще один кривавий диктатор і видно тампон теж хоче почмекать
язичком його дупу. Ох і друзів він підібрав видно він і сам такий.
показать весь комментарий
23.08.2025 08:19 Ответить
Кто еще не давал трампону за щеку? Евнухи?
показать весь комментарий
23.08.2025 08:28 Ответить
Хто знає, чи вже відбулись заручини між крон-принцом Колюнею та дочкою-пухляшкою Кім Чен Ина?
показать весь комментарий
23.08.2025 08:41 Ответить
вроді ж і "с уваженієм" просив бульбохуйла, а зробив омерику ще більшою )
показать весь комментарий
23.08.2025 08:42 Ответить
Трамп вже про це забув, якщо щось не вдається, він швидко про це забуває, тому що це неуспіх, навіщо памʼятати про свої поразки…
показать весь комментарий
23.08.2025 09:18 Ответить
*********** конченный!сдохни уже падло............................................
показать весь комментарий
23.08.2025 11:00 Ответить
 
 