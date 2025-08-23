Лукашенко відмовився звільняти політв’язнів на прохання Трампа
Диктатор Білорусі Олександр Лукашенко дав зрозуміти, що не збирається відпускати з в'язниць близько 1300 опозиціонерів, про яких йшлося у його розмові з президентом США Дональдом Трампом.
Про це він сказав під час спілкування з пресою 22 серпня, передає "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.
Білоруський диктатор підтвердив, що тема звільнення ув’язнених порушувалася в його нещодавній телефонній розмові з президентом США Трампом, але "дуже коротко".
Лукашенко зазначив, що в країні діє комісія зі звернень засуджених, але рішення ухвалює особисто він.
Диктатор Білорусі назвав політичних в'язнів "бандитами" і заявив, що буцімто суспільство не підтримає їхнє звільнення.
"Вам півтори-дві тисячі? Забирайте до себе, відвозьте. Розраховуйте, що ми відпустимо бандитів, які палили, підривали, і вони в цьому зізнаються. Вони знову проти нас воюватимуть? Мене тут громадськість не підтримає",- заявив Лукашенко.
Нагадаємо, що в червні цьогоріч диктатор Білорусі Олександр Лукашенко звільнив 14 політв'язнів, серед них опозиціонер Сергій Тихановський, на прохання президента США Дональда Трампа.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Приблизно як старий анекдот, коли патріотична паризька проститутка в 1943 році принципово не брала за свої послуги в німецьких марках - тільки франки
хйло снова всєх переіграло - мораль байки про перемовника-умиротврця гітлера -2 саме така...
Багато з них були заарештовані під час придушення масових протестів після виборів 2020 року.
Трамп може зробити добре діло. Забрати 1300 політичних в'язнів в США. Вони США не обанкротять.
буде забитuй і скинутий свиням на пожралово - і свині в полі,
бо люди таке їдять...
буде забитуй і скинутий свиням на пожралово - і свині в полі, бо люди таке їдять
зі смачним матюччам погляд на сьогоднішні справи й їхні наслідки найвеличнішого MAGAмиротворця ...
як кацапня бомбити стала?
перетворився на даунбаского танкіста
не вбило - поранило?
тепер я модер Цензора - майже главний!