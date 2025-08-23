Лукашенко відмовився звільняти політв’язнів на прохання Трампа

Диктатор Білорусі Олександр Лукашенко дав зрозуміти, що не збирається відпускати з в'язниць близько 1300 опозиціонерів, про яких йшлося у його розмові з президентом США Дональдом Трампом.

Про це він сказав під час спілкування з пресою 22 серпня, передає "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

Білоруський диктатор підтвердив, що тема звільнення ув’язнених порушувалася в його нещодавній телефонній розмові з президентом США Трампом, але "дуже коротко".

Лукашенко зазначив, що в країні діє комісія зі звернень засуджених, але рішення ухвалює особисто він.

Диктатор Білорусі назвав політичних в'язнів "бандитами" і заявив, що буцімто суспільство не підтримає їхнє звільнення.

"Вам півтори-дві тисячі? Забирайте до себе, відвозьте. Розраховуйте, що ми відпустимо бандитів, які палили, підривали, і вони в цьому зізнаються. Вони знову проти нас воюватимуть? Мене тут громадськість не підтримає",- заявив Лукашенко.

Нагадаємо, що в червні цьогоріч диктатор Білорусі Олександр Лукашенко звільнив 14 політв'язнів, серед них опозиціонер Сергій Тихановський, на прохання президента США Дональда Трампа.

