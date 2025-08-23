УКР
Звільнення політв'язнів у Білорусі
Лукашенко відмовився звільняти політв’язнів на прохання Трампа

Диктатор Білорусі Олександр Лукашенко дав зрозуміти, що не збирається відпускати з в'язниць близько 1300 опозиціонерів, про яких йшлося у його розмові з президентом США Дональдом Трампом.

Про це він сказав під час спілкування з пресою 22 серпня, передає "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

Білоруський диктатор підтвердив, що тема звільнення ув’язнених порушувалася в його нещодавній телефонній розмові з президентом США Трампом, але "дуже коротко".

Лукашенко зазначив, що в країні діє комісія зі звернень засуджених, але рішення ухвалює особисто він.

Диктатор Білорусі назвав політичних в'язнів "бандитами" і заявив, що буцімто суспільство не підтримає їхнє звільнення.

"Вам півтори-дві тисячі? Забирайте до себе, відвозьте. Розраховуйте, що ми відпустимо бандитів, які палили, підривали, і вони в цьому зізнаються. Вони знову проти нас воюватимуть? Мене тут громадськість не підтримає",- заявив Лукашенко.

Нагадаємо, що в червні цьогоріч диктатор Білорусі Олександр Лукашенко звільнив 14 політв'язнів, серед них опозиціонер Сергій Тихановський, на прохання президента США Дональда Трампа.

Дивіться також: Білорусь звільнила з ув’язнення опозиціонера Тихановського на тлі візиту Келлога. ФОТО

Топ коментарі
+5
Ну що Тампон, отримав? Даже Бульбофюрер харкнув тобі в морду. Можеш облизатися, придурок ти двотижневий
23.08.2025 01:25 Відповісти
+1
Хокеїст Лука проти гольфіста Доні.. Дональд Фредович опустив США так, що тепер жалюгідний бульбо-фюрер буде "крутити динамо" не тільки з кацапам. Колгоспник розводить гольфіста на свою гарантію безпеки від переслідування в подальшому та безпечну заможною старість.
23.08.2025 01:37 Відповісти
+1
Нічого він не відмовлявся, просто поводив по губах рудій мавпі та і все.
23.08.2025 01:37 Відповісти
Тут винні тільки самі білоруси, коли під час протестів гвоздики і троянди ОМОНу давали

Приблизно як старий анекдот, коли патріотична паризька проститутка в 1943 році принципово не брала за свої послуги в німецьких марках - тільки франки
показати весь коментар
23.08.2025 01:49 Відповісти
А можливо, білоруси, просто більш розумні, ніж Українці!? І не захотіли, силою прибирати Лукашенка!? Бо розуміли, що за цим послідує: Війна в країні, сотні тисяч жертв цивільних та військових, мільйони біженців, падіння рівня життя на порядок до 1970-1980 рр, відсутність РЕАЛЬНОЇ підтримки зі сторони США/ЕС, жодної перспективи вступу в ЕС/НАТО (Не більше, ніж в Анголи/Венесуели/Зімбабве), втрата від 20 до 100% відсотків території, відсутність державності, повне руйнування держави, втрата населення в тому числі дітей більше ніж в будь-якій країні світу з 1945 року, втрата будь-яких перспетив розвитку. Чи ні?
показати весь коментар
23.08.2025 02:11 Відповісти
Про какие сотни тысяч жертв гражданских ты пишешь? Что то ты описал ужасные вещи, но при этом имеешь возможность писать в интернете. Почитай сколько потеряли в руанде афгане Вьетнам Иран Ирак Камбоджа детей когда там была война, ты чистый сссровец
показати весь коментар
23.08.2025 02:23 Відповісти
шурко. ти блазень, чи відвертий дурень?
показати весь коментар
23.08.2025 02:51 Відповісти
Можеш вважати дурнем чи блазнем, чи кацапом, чи дебілом чи одразу всім. Мені без різниці, ким мене вважає, щось, що боїться навіть своє ім'я показати, чи стать. Але факт від цього, не перестане бути фактом.
показати весь коментар
23.08.2025 02:56 Відповісти
Колезі в морду? Та він в сортир без дозволу рашафюрера не сходить.
показати весь коментар
23.08.2025 02:26 Відповісти
Лука і ТИ?? Трамп же бігав тобі дзвонив, так тобі лестив... Що ж ви з хйлом з ним творите?
показати весь коментар
23.08.2025 01:26 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=aJyELMsCVVQ&t=1527s
хйло снова всєх переіграло - мораль байки про перемовника-умиротврця гітлера -2 саме така...
показати весь коментар
23.08.2025 01:29 Відповісти
Рів року позору, і воно ще себе з Ніксоном порівнює. Той теж не був святим, але такого не допускав....
показати весь коментар
23.08.2025 01:31 Відповісти
За оцінками правозахисників, у білоруських тюрмах утримується до 1300 політичних в'язнів, цю ж цифру називав і Трамп.

Багато з них були заарештовані під час придушення масових протестів після виборів 2020 року.

Трамп може зробити добре діло. Забрати 1300 політичних в'язнів в США. Вони США не обанкротять.
показати весь коментар
23.08.2025 01:36 Відповісти
А навіщо вони США? Використали в темну та забули. Вони потрібні США в Білорусі для продовження дестабілізації режиму Лукашенка шляхом масових заворушень з псуванням державного майна.
показати весь коментар
23.08.2025 01:43 Відповісти
щоб дірки для НОБЕЛІВСЬКОЇ ПРИКРИТИ
показати весь коментар
23.08.2025 01:48 Відповісти
лише лінивий не обісцяв трампона
показати весь коментар
23.08.2025 01:41 Відповісти
Луку продовжують лякати навіть мертві опозиціонери, яких Лука вбив. Не кажучи вже про переляк від тих, хто ще живий у тюрмах...
показати весь коментар
23.08.2025 01:44 Відповісти
А кажись то санкціі вже зняли.
показати весь коментар
23.08.2025 02:05 Відповісти
Тепер рудий куколд запросить бульбафюрера на чемпіонат з футболу.
показати весь коментар
23.08.2025 02:12 Відповісти
Лукашенко - патріот, республіки Білорусь! А патріот - не той, хто кричить про це на кожному телеканалі і не той хто розмовляє на мові(в даному випадку білоруській), не той хто розповідає казки про ЕС/НАТО в яке неодмінно вступить Білорусь вже дуже скоро, не той хто молиться в своїй церкві. Ні! Патріот - це той, хто реально та адекватно оцінює ******** світ, реалії, можливості своє країни, особисті можливості. Той, хто піклується про своїх громадян, та свою державу. Той, хто захищає свою державу. Той хто готовий взяти на себе відповідальність за свою державу, хто готовий пренести малу жертв( 1 300 агресивних Білорусів, заради життя сотен, або мільйонів громадян), заради своєї держави. Той, хто може послати на фуй, США, ЕС, якщо це проти державних інтересів Білорусі, той хто хоче процвітання своїї державі.
показати весь коментар
23.08.2025 02:27 Відповісти
З цієї самої причини. Ніяких патріотів президентів в Україні не має і ніколи не було! Жодного з шести. Не має і ніколи не було їх на росії. А ось в Білорусі - є президент патріот. І будьте впевнені, він не допстить того, що відбулось в Україні, не відправить на війну в іншу державу(як на росії) на смерть 1 000 000 своїх громадян. Не допустить коррупції в своїй державі, нам до них в плані коррупції, як від Меркурія до Плутона. І за необхідності, якщо це буде загрожуваи його державі. пошле за руським кораблем і росію і США і ЕС.
показати весь коментар
23.08.2025 02:50 Відповісти
А жити з чого буде якщо рашу пошле
показати весь коментар
23.08.2025 02:56 Відповісти
Ну так послав! Вже! В 2012 *****, вперше заявило, що між росією та Білорусью має бути одна валюта. (Гуглиться за 2 хвилини). Пройшло, більше 13 років! Вона є? А ось на 20% окупованих територій України є валюта російський рубль! В 2007 році ***** сказало, що рівень інтеграції повинно включати єдиний парламент! Пройшло 18 років! Він (єдиний праламент є?). Білорусь та росія члени ОДКБ. Де-юре, Білорусь вступила у війну з Україною? Ні! Лукашенко послав ***** за руським кораблем.
показати весь коментар
23.08.2025 03:05 Відповісти
Ага послал) и дал добро со своей территории напасть на другую страну и по приказу пути выпускал беженцев арабов с своей территории в Европу для дестабилизации,
показати весь коментар
23.08.2025 03:22 Відповісти
Навіть усатий і то трампону по губам поводив
показати весь коментар
23.08.2025 02:42 Відповісти
Сявка держе заложників
показати весь коментар
23.08.2025 02:54 Відповісти
любий бyльбаш який в Україну зі стволом прийде?
буде забитuй і скинутий свиням на пожралово - і свині в полі,
бо люди таке їдять...
показати весь коментар
23.08.2025 03:10 Відповісти
Покласти хер на трампона-ознака гарного смаку для диктаторів.
показати весь коментар
23.08.2025 03:13 Відповісти
картоплю в пасть і памьять - любий більбаш який в Україну зі стволом прийде?
буде забитуй і скинутий свиням на пожралово - і свині в полі, бо люди таке їдять
показати весь коментар
23.08.2025 03:41 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=KMhjBOm9PJ4
зі смачним матюччам погляд на сьогоднішні справи й їхні наслідки найвеличнішого MAGAмиротворця ...
показати весь коментар
23.08.2025 03:44 Відповісти
колись я бігав по теріконах,
як кацапня бомбити стала?
перетворився на даунбаского танкіста
не вбило - поранило?
тепер я модер Цензора - майже главний!
показати весь коментар
23.08.2025 03:45 Відповісти
 
 