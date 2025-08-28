УКР
16 громадян України зазнали у Білорусі переслідувань з політичних мотивів, - "Ґрати"

Білорусь

Щонайменше 16 громадян України зазнали переслідувань у Білорусі з політичних мотивів.

Як інформує Цензор.НЕТ, таку інформацію станом на 22 серпня цього року надало МЗС України на запит "Ґрат" і "Єврорадіо".

У чому звинувачують громадян України

Громадян України в Білорусі часто звинувачують в агентурній діяльності, шпигунстві та спробах диверсій, а також переслідують за участь у протестах 2020-2021 років.

Наприклад, Наталія Ярошенко з Чернігова пробула в ізоляторі тимчасового тримання у Гомелі майже п'ять місяців без суду, а згодом її депортували до України.

Наталію затримали разом із сестрою — Людмилою Гончаренко, яку згодом засудили на 3 роки за "агентурну діяльність". Жінку звільнили у рамках обміну у червні 2024 року.

Обох жінок білоруський правозахисний центр "Вясна" визнав політв'язнями.

Яким треба бути ідіотом, що би зараз їхати до нацистської білорусі.
28.08.2025 20:44 Відповісти
П якого йуха вони взагалі в цій клоаці прокацапленій робили?
28.08.2025 21:24 Відповісти
 
 