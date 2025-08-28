16 граждан Украины подверглись преследованиям в Беларуси по политическим мотивам, - "Ґрати"
По меньшей мере, 16 граждан Украины подверглись преследованиям в Беларуси по политическим мотивам.
Как информирует Цензор.НЕТ, такую информацию по состоянию на 22 августа этого года предоставил МИД Украины на запрос "Ґрат" и "Еврорадио".
В чем обвиняют граждан Украины
Граждан Украины в Беларуси часто обвиняют в агентурной деятельности, шпионаже и попытках диверсий, а также преследуют за участие в протестах 2020-2021 годов.
Например, Наталья Ярошенко из Чернигова пробыла в изоляторе временного содержания в Гомеле почти пять месяцев без суда, а затем ее депортировали в Украину.
Наталью задержали вместе с сестрой - Людмилой Гончаренко, которую впоследствии осудили на 3 года за "агентурную деятельность". Женщину освободили в рамках обмена в июне 2024 года.
Обеих женщин белорусский правозащитный центр "Вясна" признал политзаключенными.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль