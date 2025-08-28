16 граждан Украины подверглись преследованиям в Беларуси по политическим мотивам, - "Ґрати"

По меньшей мере, 16 граждан Украины подверглись преследованиям в Беларуси по политическим мотивам.

Как информирует Цензор.НЕТ, такую информацию по состоянию на 22 августа этого года предоставил МИД Украины на запрос "Ґрат" и "Еврорадио".

В чем обвиняют граждан Украины

Граждан Украины в Беларуси часто обвиняют в агентурной деятельности, шпионаже и попытках диверсий, а также преследуют за участие в протестах 2020-2021 годов.

Например, Наталья Ярошенко из Чернигова пробыла в изоляторе временного содержания в Гомеле почти пять месяцев без суда, а затем ее депортировали в Украину.

Наталью задержали вместе с сестрой - Людмилой Гончаренко, которую впоследствии осудили на 3 года за "агентурную деятельность". Женщину освободили в рамках обмена в июне 2024 года.

Обеих женщин белорусский правозащитный центр "Вясна" признал политзаключенными.