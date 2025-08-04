Осужденного в Крыму украинца Лымешко после 8 лет тюрьмы в РФ приговорили во второй раз, – правозащитники

Украинца Геннадия Лимешко, который провел восемь лет в российской тюрьме и считался пропавшим без вести после освобождения, снова осудили в России. Суд в Ставропольском крае приговорил его к двум годам колонии строгого режима.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает проект Радио Свобода Крым.Реалии.

Лимешко признали виновным по статье о призывах к экстремизму в интернете (ч. 2 ст. 280 Уголовного кодекса РФ).

По версии российского следствия, мужчина разместил в своих соцсетях некоторые материалы с призывами к насилию по национальному признаку.

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Напомним, украинец Геннадий Лимешко был задержан правоохранительными органами РФ в августе 2017 года и осужден так называемым "Судакским городским судом Республики Крым" в мае 2018 года за якобы незаконное изготовление и хранение взрывчатых веществ.

После освобождения он исчез. Из колонии в Ставропольском крае его отправили в Центр временного содержания иностранцев в Ростовской области России, где он находился до 13 марта. Недавно имя Лимешко появилось в списке "террористов и экстремистов" на сайте Росфинмониторинга. В течение нескольких недель о его местонахождении не было известно, и правозащитники считали его пропавшим без вести.

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По данным Крым.Реалии, сотни украинских бывших политзаключенных после освобождения из колоний в России оказываются в депортационных центрах, где рискуют получить новые уголовные дела.