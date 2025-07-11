Политзаключенный Андрей Коломиец, которого РФ депортировала после заключения, вернулся в Украину

Андрей Коломиец, которого Россия депортировала в грузинский пункт пропуска после десяти лет незаконного заключения, уже находится в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske, об этом рассказал спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий.

Еще в мае 2015 года участника Революции достоинства задержали по политизированным обвинениям. Его незаконно приговорили к 10 годам заключения за якобы нападение на бойцов "Беркута" в Киеве, рассказывала "Крымская правозащитная группа".

После завершения срока наказания, Россия депортировала Андрея Коломийца к российско-грузинской границе.

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По словам Тихого, как только посольство Украины в Грузии узнало об этом, то консулы установили с ним контакт и выяснили, что у него нет документов, удостоверяющих личность. Именно поэтому он застрял на КПП.

Пленнику Кремля "очень быстро" сделали необходимые документы. После этого ему организовали переход в Грузию, а дальше - поездку в Молдову.

"По состоянию на сейчас я могу подтвердить, что он уже на территории Украины, то есть он вернулся в Украину. Мы поздравляем его, его близких и родных, все, кто переживал за его возвращение. Это действительно счастливый день для этих людей. Наконец человек вернулся, наш активист Евромайдана, который отстаивал свои принципы, не сломался", - подчеркнул Тихий.

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Заключение Андрея Коломийца

Напомним, украинец Андрей Коломиец с 15 мая 2015 года находится под стражей. 10 июня 2016 года "судья Киевского районного суда" Симферополя Михаил Белоусов приговорил участника Евромайдана к наказанию в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Его обвинили в покушении на убийство двух бывших сотрудников подразделения МВД Украины "Беркут" во время событий на Майдане в Киеве, по нескольким статьям УК РФ: ст. 105 УК РФ - убийство двух и более лиц (незавершенное), ст. 228 - хранение наркотических средств, ст. 30 - покушение на преступление.

Как сообщалось, вследствие перенесенных пыток и частого пребывания в СИЗО, состояние здоровья украинца ухудшилось: его часто мучают сильные головные боли, высокое давление, боли в желудке, псориаз, крошатся и выпадают зубы.