Політв’язень Андрій Коломієць, якого РФ депортувала після ув’язнення, повернувся в Україну

Андрій Коломієць, якого Росія депортувала до грузинського пункту пропуску після десяти років незаконного ув’язнення, вже перебуває в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske, про це розповів речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий.

Ще у травні 2015 року учасника Революції гідності затримали за політизованими звинуваченнями. Його незаконно засудили до 10 років увʼязнення за нібито напад на бійців "Беркута" в Києві, розповідала "Кримська правозахисна група".

Після завершення терміну покарання, Росія депортувала Андрія Коломійця до російсько-грузинського кордону.

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За словами Тихого, щойно посольство України в Грузії дізналося про це, то консули встановили з ним контакт і з'ясували, що в нього немає документів, які посвідчують особу. Саме через це він застряг на КПП.

Бранцю Кремля "дуже швидко" зробили необхідні документи. Після цього йому організували перехід в Грузію, а далі — поїздку до Молдови.

"Станом на зараз я можу підтвердити, що він уже на території України, тобто він повернувся до України. Ми вітаємо його, його близьких і рідних, всі, хто переживав за його повернення. Це дійсно щасливий день для цих людей. Нарешті людина повернулася, наш активіст Євромайдану, який відстоював свої принципи, не зламався", — наголосив Тихий.

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Ув'язнення Андрія Коломійця

Нагадаємо, українець Андрій Коломієць з 15 травня 2015 року перебуває під вартою. 10 червня 2016 року "суддя Київського районного суду" Сімферополя Михайло Білоусов засудив учасника Євромайдану до покарання у вигляді 10 років позбавлення волі в колонії суворого режиму. Його звинуватили в замаху на вбивство двох колишніх співробітників підрозділу МВС України "Беркут" під час подій на Майдані в Києві, за кількома статтями КК РФ: ст. 105 КК РФ - вбивство двох і більше осіб (незавершене), ст. 228 - зберігання наркотичних засобів, ст. 30 - замах на злочин.

Як повідомлялося, внаслідок перенесених тортур і частого перебування в ШІЗО, стан здоров'я українця погіршився: його часто мучать сильні головні болі, високий тиск, болі в шлунку, псоріаз, кришаться і випадають зуби.